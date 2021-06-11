15 снимков животных, которые позируют покруче многих фотомоделей

В современном мире мало кто может устоять перед хорошим кадром. А уж что до животных, так их фотогеничности можно только позавидовать. Да-да, наши четвероногие друзья не только умилительны, но и умеют свободно держаться перед камерой (а некоторым даже не надо прикладывать для этого усилия).

Мы в AdMe.ru обожаем делиться очаровательными фото домашних питомцев, чтобы заставить наших читателей улыбнуться. Так что пришло время насладиться очередной подборкой обаятельных мордашек. А в конце статьи мы оставили бонусный снимок, в котором многие узнают себя.

1. Мы уверены, что эта улыбка соберет тысячи лайков!

2. Он хочет узнать, понравилось ли вам его фото

3. Он широко улыбается, потому что знает, что камера любит его

4. Прелестная семейная фотография

5. У каждого есть друг, который показывает язык на фото!

6. Мопс Даг на отдыхе в Лос-Анджелесе

7. Этот ежик определенно знает толк в счастье и комфорте

8. Модель остается моделью, даже когда отдыхает...

9. Тот момент, когда детеныши человека хотят покачаться на качелях, а у тебя и в мыслях не было слезать с них!

10. Самая красивая улыбка, которую мы когда-либо видели!

11. «Сохраняйте спокойствие и будьте пушистыми» — отличный девиз!

12. «Упс, я что-то уронила»

13. Когда наконец-то наступило лето!

14. «Ой, камера... Веди себя естественно»

15. «Нарисуй меня как одну из своих француженок...»

Бонус: когда случайно включаешь фронтальную камеру