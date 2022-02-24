15+ случаев, когда владельцы кошек выдохнули: «Да ладно. Мистика какая-то»

Пожалуй, многие владельцы кошек не раз замечали, что их питомцы могут неподвижно уставиться в одну точку, а затем вдруг подпрыгнуть и рвануть подальше от этого места. Кое-кто из животных и вовсе умудряется чувствовать предстоящее возвращение хозяина или пытается «лечить» его, укладываясь на больные места.

Мы в AdMe.ru не особенно верим в магию и всякие приметы. Но иногда и у нас складывается ощущение, что кошки чувствуют и видят что-то недоступное человеку. А хозяева из бонуса к этой статье почти всерьез размышляют, не обладают ли их питомцы телекинезом и компьютерной грамотностью.

«Мой кот постоянно смотрит в одну точку гипнотическим взглядом. Что он там видит, я не знаю. На антресолях, кроме комнатных растений, ничего нет»

«Кошка оторвала кусок обоев и больше их не дерет. Я тут присмотрелся и понял, что это напоминает ее „автопортрет“. Мать говорит, что я демона дома приютил»

Спорим, ему просто надоело слушать голоса потустороннего мира

«Кот забирался на меня по левой ноге, потом шел по животу, груди, плечу и голове. Спускался с правой стороны, бормоча: „Нгау, мру, ур, мф“. Ритуал, что ли, проводил?»

Этот кот тоже решил заглянуть в будущее

Кажется, он сейчас предложит устроить спиритический сеанс

Черные коты особенно таинственны

«Наш кот за 5–10 минут чувствует, что муж придет. Мистика какая-то. А меньше чем за минуту до звука домофона он вот так садится перед дверью и начинает ждать»

Ощущение, что он говорит: «Эх, хозяйка, не с добрыми намерениями тебе этот букет подарили»

Бр-р-р, мурашки по коже

«Я в разное время возвращаюсь с работы. Идти около 4 минут. Муж говорит, что минут за 10 до моего возвращения она бежит к двери. А я же еще в офисе нахожусь»

Говорят, что кошки с такими глазами могут видеть призраков

«Я что-то не то сказал на латыни и теперь вынужден кормить это существо»

Так действительно в потусторонние силы можно поверить

Кажется, кто-то считает, что хозяину сегодня лучше остаться дома

«Иногда меня настораживает тот факт, что ее нашли на кладбище»

«Этот загадочный кот наблюдал за нами во время обеда в кафе»

Не пропал, а затерялся в другом измерении

«Кота моего недавно не стало. Но утром я вдруг чувствую, как он будит меня, покусывая пальцы. Резко поднимаюсь. Нет никакого кота. Думаю, он так попрощаться приходил»

Бонус: Вопросы, на которые точно нет ответа

Я нежусь в горячей водичке, кот сидит на стиральной машине. И вдруг он начинает смотреть в одну точку — в стену перед собой, где висят мочалки. На мои «кис-кис» не реагирует. Ну, думаю, ладно, пока голову, что ли, помою. И тут внезапно начинают падать мочалки, а я впадаю в легкую панику и думаю: «Он что, телекинез освоил?» © hypnotized / Pikabu

© hypnotized / Pikabu Я живу один, домашний компьютер включен круглосуточно. С утра перед работой смотрел видосики под завтрак, потом поставил их на паузу и ушел. Прихожу с работы, открываю дверь и замираю: в браузере открыты несколько вкладок с длинными фразами в строке поиска: «самая счастливая жизнь а на столе мерить», «овчарка овчарка овчарка», «лампочка зажглась». И я умом-то понимаю, что это кот по клавиатуре гонял и понажимал всякого. Но как он смог открыть 9 вкладок? © Vandalopodoben / Pikabu