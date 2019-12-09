15 секретов зоомагазинов, которые не спешат раскрывать продавцы

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Вопреки моде на интернет-шопинг с его красочными виртуальными витринами, зоомагазины прекрасно себя ощущают в офлайновом режиме. В каждом городе нашей страны найдется хотя бы один такой «живой уголок», где можно если не купить питомца, то хотя бы просто посмотреть на грызунов, птиц, собак и кошек. А продавцы, которые могут помериться знаниями с Николаем Дроздовым, вам обо всем подробно расскажут.

Мы в AdMe.ru считаем, что работа, связанная с животными, настолько же сложна, насколько интересна. Сегодня раскроем секреты магазинов зоотоваров и развеем ряд мифов о них.

1. С хранением кормов не все так просто

Когда срок хранения корма в магазине приближается к полугоду, его стараются продать как можно быстрее. Дело в том, что такой продукт окисляется на воздухе и становится горьким на вкус, а вместе с тем и ядовитым для питомцев. Если вы заметили, что ваш любимец наотрез отказывается есть ранее обожаемое им лакомство, возможно, корм окислился и стал непригодным для употребления. Кроме того, дешевые корма, которые часто встречаются на рынках, в подавляющем большинстве случаев просроченные.

2. Вернуть обратно в магазин можно только болеющее животное

Бывает, что, став счастливым обладателем домашнего животного, вы осознаете, что ожидания от взаимодействия с ним сильно расходятся с реальностью. Однако, если питомец не прижился, вернуть его обратно не получится в соответствии с законом. Единственной причиной возврата может стать хроническое заболевание, о котором продавец не знал на момент продажи. Если же животное заболеет из-за того, что новоиспеченный хозяин будет неправильно за ним ухаживать и кормить его неподходящей едой, обратно его так же не примут.

3. При покупке средства от блох вам предложат «бонус»

Не думайте, что продавец-консультант пытается навязать вам ненужный товар. Если вы пришли за средством от блох, вам также могут предложить средство от глистов, потому как одно без другого редко обходится.

4. Некоторые питомцы остаются в магазине на годы, а то и навсегда

Часто случается так, что в привозе животных или птиц попадается питомец с травмой — например хромающий на одну ногу. Разумеется, от целой партии зоомагазин не отказывается, а таких бедолаг продавцы выхаживают и поселяют в подсобные помещения.

5. Работники подкармливают животных за свой счет

Хотя это и не требуется, многие работники покупают обитателям зоомагазина лакомства за свой счет. Чаще всего это происходит, если животное недавно перенесло роды или же прежний хозяин не кормил его должным образом.

6. Некоторых питомцев зоомагазины «производят» сами

Иногда животных привозят в магазин уже «в положении», чаще всего это случается с грызунами и птицами. Они могут производить потомство прямо в витрине, так что «живой товар» нередко появляется естественным путем.

7. Редкий продавец обходится без пластырей на пальцах

Животные в зоомагазинах часто кусаются, и вовсе не от агрессии, а просто с непривычки. Ведь у них практически нет времени, чтобы привыкнуть к продавцам: зверей и птиц очень быстро распродают, и им на смену привозят новых, не менее диковатых и напуганных. Поэтому не удивляйтесь, если заметите у работника на пальце пластырь.

8. Здоровье продавцов часто подвергается опасности

Конечно, если у человека есть аллергия на животных или склонность к ней, ему не стоит работать в зоомагазине. Однако питомцы могут быть переносчиками различных болезней, которые не проявляются сразу, — от астмы до орнитоза. Особенно опасны в этом смысле кошки и птицы.

9. Доставка товаров очень специфическая

Товар в магазин доставляют ранним утром, оставляя нерассортированным на полу в одном из отделов. Затем его необходимо разобрать и принять согласно накладным, в то время как магазин уже открыт для посещения. Поскольку в зоомагазинах редко работают мужчины, носить 12-килограммовые мешки приходится хрупким девушкам, пока покупатели ждут консультации.

10. Магазины не стремятся брать на работу ветеринаров

Некоторые владельцы зоомагазинов в первую очередь рассматривают на роль продавцов-консультантов людей с профессиональным образованием, считая это преимуществом. Но на деле взаимодействие покупателя с таким работником нередко превращается в бесконечный цикл бесед о болезнях животных. И часто такими «задушевными разговорами» все и ограничивается — клиенты уходят из магазина, так ничего и не купив. К тому же особой разницы в выручке ветврача и продавца без образования нет.

11. Лето в зоомагазине — мертвый сезон

Магазин товаров для животных — из числа сезонных, как и большинство бизнесов. Летнее время традиционно является очень неблагополучным для финансов. Помимо того что потенциальные покупатели разъезжаются, есть и другая причина: из-за жары снижается аппетит животных, поэтому корма покупают значительно реже.

12. Не во всех зоомагазинах можно купить собак и кошек

Если мелких грызунов и птиц можно встретить почти в любом, даже самом маленьком зоомагазине, то с питомцами покрупнее, например собаками и кошками, дело обстоит сложнее. Официально их продажа запрещена в Испании, Великобритании и Германии. Сейчас в нашей стране над этим также работают, руководствуясь тем, что площади в типичных российских зоомагазинах недостаточно для нормального существования таких животных. Кроме того, собаки нуждаются в регулярных прогулках, которые сложно обеспечить.

13. Некоторых животных не продают из-за привязанности к продавцу

Если обитатель зоомагазина прикипел к работнику душой, расстаться с ним будет очень сложно. Особенно это справедливо для попугаев жако. Эти красивые птицы очень быстро привязываются к людям, поэтому их часто можно увидеть в зоомагазинах вне продажи.

14. Большие и просторные магазины часто отпугивают покупателей

Многие владельцы и любители животных не решаются зайти в крупный зоомагазин с современным ремонтом. Дело в том, что тот подсознательно воспринимается ими как очень дорогой. Парадоксально, но торговая точка с товарами для животных, ютящаяся в закутке, вызывает больше доверия.

15. Зоомагазины не зарабатывают на ходовых товарах

Наибольшим спросом в зоомагазинах пользуются такие товары, как корма и наполнители для туалетов. Они часто составляют до 80 % от всего ассортимента. Однако много заработать на них не удается: виной всему наценка, которая на них меньше, чем на другие товары.