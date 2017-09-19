15 великолепных диких котов, о которых вы почти наверняка не слышали

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Все любят кошек. Ну или почти все. Мы в редакции AdMe.ru просто обожаем этих грациозных и величественных созданий, которые по-настоящему украшают нашу планету. Сегодня мы предлагаем вам познакомиться с редкими кошками, о многих из которых мы даже не слышали. До этого дня.

1. Черноногая кошка

Одна из самых маленьких представителей кошачьих, черноногая кошка, — коренной житель юга Африки. Ее вес редко превышает 2,5 кг, а длина вместе с хвостом — 50 см. Образ жизни и повадки этих кошек плохо изучены, однако известно, что в качестве дома они выбирают покинутые термитники и норы дикобразов.

2. Кошка-рыболов

В отличие от большинства представителей семейства, кошка-рыболов отлично плавает и ловит рыбу. Их лапы тоже не такие, как у всех, — между пальцами у рыболовов есть перепонки, которые помогают им отлично плавать, но не позволяют втягивать когти. Хотя размер их тела не так велик — длина самца редко превышает 1,2 м, эти коты получили репутацию драчунов: однажды содержащийся в одном из зоопарков кот вырвался из клетки и убил леопарда.

3. Пиренейская рысь

Пиренейская рысь — один из самых редких видов кошачьих, чье существование находится под угрозой. Когда-то эти большие кошки населяли всю Португалию и Испанию, однако сегодня ареал их обитания практически ограничен национальным парком «Кото Доньяна». Несмотря на название, она находится в далеком родстве с обычной рысью и в 2 раза меньше ее в размерах.

4. Ягуарунди

Ягуарунди — один из немногих представителей кошачьих, ведущий дневной образ жизни. Обитают ягуарунди в Центральной и Южной Америке, однако увидеть их в дикой природе довольно сложно, из-за чего животные мало изучены. У ученых нет данных даже об их продолжительности жизни — известно лишь, что в неволе они доживают до 15 лет.

5. Чилийская кошка

Чилийская кошка, обитающая в южной области Южной Америки, большую часть жизни проводит в густой кроне деревьев, откуда выслеживает свою добычу. Среди местных жителей чилийская кошка считается настоящим вампиром из-за двух проколов от клыков, которые она оставляет на домашних животных, которых ей не удается убить.

6. Длиннохвостая кошка

Соседка чилийской кошки по Южной Америке, длиннохвостая кошка, также большую часть жизни проводит в кронах деревьев. У этих кошек есть удивительная особенность: они могут прыгать с ветки на ветку и слезать с дерева головой вниз — так, как это делают белки. Кроме того, ее задние лапы настолько сильные, что она может висеть на них вниз головой довольно долгое время.

7. Ржавая кошка

Ржавая кошка — одна из самых маленьких представителей кошачьих, чей вес достигает не больше 1,5 кг. Обитают эти малыши, популяция которых не превышает 10 тыс. особей, только на Цейлоне и в Индии, причем если «островные» кошки живут во влажных джунглях, то «континентальные» — в засушливых открытых местах. Мяуканье эти кошек очень схоже с мяуканьем домашних, да и приручить их довольно легко.

8. Дымчатый леопард

Если длина обычного леопарда без учета хвоста может достигать 190 см, то дымчатые вырастают не больше чем до 1 м. Считается, что именно эта кошка стала прародительницей всех крупных современных кошачьих, однако ее повадки во многом схожи с поведением домашних кошек. Значительную часть времени дымчатые леопарды проводят на деревьях, кроме того, самки используют дупла в качестве «роддомов».

9. Онцилла

Миниатюрная копия ягуара, онцилла, — один из самых малоизученных видов среди кошачьих. Об их образе жизни известно мало — несмотря на то что они встречаются в Бразилии, Аргентине и еще нескольких странах, увидеть их в естественной среде обитания сложно, поскольку их окрас позволяет им отлично прятаться в кронах деревьев.

10. Барханный кот

Помимо Центральной Азии барханные коты обитают в одном из самых экстремальных мест нашей планеты — в засушливой пустыне Сахаре. Эти коты — самые мелкие представители диких кошек, чья длина составляет не более 90 см, из которых почти половина приходится на хвост. Барханные коты могут долгое время прожить без воды, получая ее запасы из пищи.

11. Лесной кот

Несмотря на существенную разницу во внешнем виде, лесной кот приходится ближайшим родственником коту барханному. А вот по окрасу они напоминают обычных полосатых домашних котов, и это неудивительно, ведь именно дикие коты 10 тыс. лет назад прибились к человеку и стали предками наших домашних любимцев. Однако современные дикие кошки к близости к человеку вовсе не стремятся и стараются держаться от него подальше.

12. Кошка Жоффруа

Размеры кошки Жоффруа, обитающей в южной части Южноамериканского континента, такие же, как и у обычной домашней, более того, они вполне способны скрещиваться между собой. Однако в отличие от домашних, кошки Жоффруа умеют плавать и могут питаться «собственноручно» пойманной рыбой. Кроме того, они способны делать запасы пищи, устраивая хранилища в листве деревьев.

13. Суматранская кошка

Суматранские кошки, обитающие в Юго-Восточной Азии, настолько редки, что какое-то время их считали вымершими, а общее их количество ученым неизвестно. Это еще одна кошка, которая просто обожает плескаться в воде и питается всеми ее обитателями. В дикой природе кошки мало изучены, однако у содержащихся в неволе была замечена одна особенность: иногда перед тем как съесть пищу, они полощут ее так же, как еноты-полоскуны.

14. Кошка Темминка

Кошки Темминка — животные скрытные и осторожные, поэтому увидеть их в дикой природе очень сложно. Ученым об этих кошках известно не так много: с помощью надетых на них ошейников удалось узнать, что активны эти животные в основном днем и в сумерки, а в поисках пищи могут проходить до 9 км в день. Эти охотники отлично умеют лазать по деревьям, однако предпочитают охотиться на земле.

15. Пампасская кошка

Пампасские кошки, обитающие в Южной Америке, размерами ненамного превосходят обычных домашних кошек, однако в случае опасности они вздыбливают свою длинную шерсть и визуально увеличиваются в размерах, отпугивая более сильного и крупного противника. Цвет шерсти этих котов, которых на родине называют травяными, зависит от конкретного места обитания и меняется от серо-коричневого до серо-желтого.

16. Калимантанская кошка

Калимантанская кошка, получившая свое имя по названию своего «места прописки» — острова Калимантан (Борнео), что у берегов Индонезии, — очень редкий и малоизученный вид. Она настолько скрытна и осторожна, что первый раз в природе ее удалось сфотографировать только в 2002 году. Размеры у этих кошек примерно такие же, как и у домашних, а вот нрав у этих обитателей Калимантана очень свирепый.