15+ пушистых морд, которые не собираются быть паиньками

Без питомцев жизнь не та. Они приносят в дом не только любовь и ласку, но еще и свой шкодливый хвост, который постоянно ищет приключений. Но злиться на этих пушистиков все равно невозможно, поэтому остается только сфотографировать их проказы и посетовать в сети.

Мы в AdMe.ru не представляем жизни без животных, поэтому умиляемся любой их фотографии, параллельно нервно хихикая при воспоминании о недавних причудах своих любимцев.

«Черт возьми, что творит моя собака?!»

Сама невинность

«Постирала все свои тканевые маски и положила их в корзину для масок, а моя кошка решила покрыть их мехом»

«Последнее, что вы увидите, прежде чем она прыгнет на вас»

«Ветеринар сказал, что у Джеда проблемы с общением»

«Я переделываю свой подвал, и всю потолочную плитку просто сняли. Нашел свою кошку в такой позе»

«Моя собака — дурачина, но я обожаю ее»

«Ваша собака кусается?» — «Не-е-ет, она скидывает кирпичи»

Кто сказал, что кресла созданы для людей?

«У моего компьютера новая система охлаждения»

«Тед хоть и слепой, но может уничтожить туалетную бумагу так же хорошо, как любой зрячий кот»

«Не мог найти ее 15 минут, пока не открыл дверь кладовой»

«Человек, ты сделал неправильное окно. Теперь самому придется переделывать»

«Мой кот сегодня застрял»

«Мой пес прячется под одеяло, и меня это пугает, потому что однажды я не заметил его»

«Познакомьтесь с моим котом Скампи. Горжусь им»

«Похоже, мне придется спать на полу»

«Порой экзистенциальный кризис Нудла проходит в холодильнике»