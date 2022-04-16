15 прямых доказательств того, что природа смелее любых человеческих фантазий

Размах, с которым творит природа, не знает границ. И даже если на миг покажется, что мы слышали уже обо всех ее причудливых созданиях, она сумеет вновь предъявить нам свидетельства того, что это не так: у нее в запасе оказываются то поющие мыши, то кальмары-хамелеоны, то слоны, роющие пещеры, то бабочки, неотличимые от змей.