15 прямых доказательств того, что природа смелее любых человеческих фантазий
Размах, с которым творит природа, не знает границ. И даже если на миг покажется, что мы слышали уже обо всех ее причудливых созданиях, она сумеет вновь предъявить нам свидетельства того, что это не так: у нее в запасе оказываются то поющие мыши, то кальмары-хамелеоны, то слоны, роющие пещеры, то бабочки, неотличимые от змей.
Мы в AdMe.ru в очередной раз собрали для вас огорошивающие факты об окружающем мире. А в конце статьи вас ждет бонус про птичек.
Говорят, что для жителей Мадагаскара это животное — «тот, кого нельзя называть»: из-за суеверного страха они не произносят название руконожки ай-ай вслух
На горе Элгон в Кении живут «пещерные» слоны: они добывают соль и другие необходимые организму минералы в пещерах, расширяя и углубляя их своими бивнями
Толстые лори — единственные ядовитые приматы: они смешивают секрет из желез на лапах со слюной, получая опасный токсин, защищающий от хищников и паразитов
Павлиноглазка атлас никогда не ест, у нее и рта-то нет: она живет за счет накопленных на стадии гусеницы питательных веществ и пугает хищников змеиной расцветкой
Кальмары — настоящие морские хамелеоны: они умеют менять цвет в зависимости от окружающей среды
Лошади могут дремать стоя благодаря специальному блокирующему механизму в коленном суставе, который фиксирует его в выпрямленном положении
Жаба Rhinella festae около 100 лет считалась «немой», так как не имеет горлового мешка, который позволяет квакать. Но оказалось, что она все-таки умеет тихонько петь
Карликовые морские коньки настолько крошечные (14–27 мм) и так эффективно маскируются, что открыли их совершенно случайно — при исследовании кораллов
Зимние комары существуют!
Рыбу-камень легко перепутать с обычным камнем, но на самом деле это самая ядовитая рыба в мире — из-за 13 острых шипов с токсинами внутри
Полевки Брандта «косят» траву возле своих жилищ, чтобы вовремя заметить хищную птицу и юркнуть в норку
Этот «аппетитный крекер» — небольшой паучок, отрастивший шипы для защиты от хищников
Мыши Алстона обожают петь. За пение отвечает особый отдел мозга, а разнообразные звуки служат для коммуникации и привлечения противоположного пола
Листохвостый геккон с Мадагаскара — мастер маскировки: отличить животное от сухого листочка крайне сложно
Бонус: пуночка — это вам не пеночка
А ваши домашние питомцы иногда удивляют вас своим поведением?
Фото на превью Maghdp / Wikimedia Commons
Поделиться этой статьёй