15+ доказательств того, что животные умеют дружить лучше некоторых людей
Люди ценят и любят своих домашних животных за то, что они приносят им море положительных эмоций: смех, любовь, удивление. Особенно умилительно мы реагируем, когда друзья наши меньшие проявляют чувства друг к другу. К счастью, дружба между ними существует не только в диснеевских мультфильмах.
Мы в AdMe.ru утираем непрошеные слезы каждый раз, когда видим особенно трогательную пару животных. Их отношения доказывают: порой дружба животных может быть даже крепче, чем дружба людей.
1. Лучшие друзья
2. Годы идут, но что-то остается неизменным
3. Друзья бывают разные
4. Осел помогает выходить теленка, которого бросила мама
5. «Пошли гулять!»
6. «Соседская собака влюблена в моего кота и приходит поздороваться каждые несколько дней»
7. Собака — лучшая подушка
8. Хороший мальчик пытается помочь другу подняться по лестнице
9. Они могут сидеть так часами
10. «У собаки забрали щенков, и она начала кормить и выхаживать маленького енота, который остался без мамы. Я очарован их отношениями»
11. Собака и лошадь — почему нет?
12. «Посидим здесь, пока не пройдет дождь»
13. Лучшие друзья: дог Дрейк и терьер Пенелопа
14. Нежность в мелочах
15. Когда мама оставляет теленка, кто-то должен за ним приглядывать
16. «Эта обезьянка приходит сюда каждый день, чтобы поздороваться с другом»
17. Пес заводит новых друзей
18. «Сестра взяла из приюта взрослого пса и месячного котенка. Мы переживали. Но каково же было наше удивление, когда ребята моментально друг к другу привыкли, а пес заменил малышу маму!»
19. Должно быть, это удобно
20. Какая искренность между ними!
21. Эта курочка приютила домашних котят
22. «Собаки моего друга устроили обнимашки перед визитом к ветеринару»
23. Домашняя уточка Стелла приютила 10 осиротевших утят
Делитесь фотками своих домашних любимцев в комментариях. Как они проявляют свою любовь к вам и друг к другу?
Фото на превью daiilapu / Pikabu