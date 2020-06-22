15+ доказательств того, что животные умеют дружить лучше некоторых людей

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Люди ценят и любят своих домашних животных за то, что они приносят им море положительных эмоций: смех, любовь, удивление. Особенно умилительно мы реагируем, когда друзья наши меньшие проявляют чувства друг к другу. К счастью, дружба между ними существует не только в диснеевских мультфильмах.

Мы в AdMe.ru утираем непрошеные слезы каждый раз, когда видим особенно трогательную пару животных. Их отношения доказывают: порой дружба животных может быть даже крепче, чем дружба людей.

1. Лучшие друзья

2. Годы идут, но что-то остается неизменным

3. Друзья бывают разные

4. Осел помогает выходить теленка, которого бросила мама

5. «Пошли гулять!»

6. «Соседская собака влюблена в моего кота и приходит поздороваться каждые несколько дней»

7. Собака — лучшая подушка

8. Хороший мальчик пытается помочь другу подняться по лестнице

9. Они могут сидеть так часами

10. «У собаки забрали щенков, и она начала кормить и выхаживать маленького енота, который остался без мамы. Я очарован их отношениями»

11. Собака и лошадь — почему нет?

12. «Посидим здесь, пока не пройдет дождь»

13. Лучшие друзья: дог Дрейк и терьер Пенелопа

14. Нежность в мелочах

15. Когда мама оставляет теленка, кто-то должен за ним приглядывать

16. «Эта обезьянка приходит сюда каждый день, чтобы поздороваться с другом»

17. Пес заводит новых друзей

18. «Сестра взяла из приюта взрослого пса и месячного котенка. Мы переживали. Но каково же было наше удивление, когда ребята моментально друг к другу привыкли, а пес заменил малышу маму!»

19. Должно быть, это удобно

20. Какая искренность между ними!

21. Эта курочка приютила домашних котят

22. «Собаки моего друга устроили обнимашки перед визитом к ветеринару»

23. Домашняя уточка Стелла приютила 10 осиротевших утят

Делитесь фотками своих домашних любимцев в комментариях. Как они проявляют свою любовь к вам и друг к другу?