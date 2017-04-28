15 причин никогда не заводить котиков
Можно привести сотню причин, почему человеку нужен пушистый друг, но все не так мило, как кажется.
Если у вас никогда не было котика и вы хотите его завести, AdMe.ru предлагает представить, как изменится ваша жизнь с его появлением.
Обычные люди просыпаются по будильнику, а вы — по коту
Потому что Его Котовеличество желает завтракать в 4:50 и ни минутой позже
Причем еда с пола вкуснее, чем из миски
А на десерт пушистый наглец слопает ваш торт, притворяясь, что спасает его от падения со стола
Милые котики будут неотступно следовать за вами весь день и мысленно критиковать все, что вы делаете
«Приватность? Нет, не слышали»
И это еще вопрос, разрешат ли вам питомцы воспользоваться вашими же удобствами
Вот этот очаровательный нахал не позволил своему человеку сидеть на стуле
А тут кошечки захватили уже целую кровать
И уж поверьте, если кошка захочет украсть вашего супруга, ее ничто не остановит
И нет, кошкам ни капельки не стыдно
Напротив, они гордятся содеянным
И умеют преподнести все так, что стыдиться будут другие
А потом хвостатые бандиты уснут с чистой совестью, чтобы снова разбудить вас в 4:50
Котики буквально сядут вам на голову. Но ведь вы все равно будете их любить, правда?
Фото на превью twt_kucingmanja/twitter.com, reddit.com