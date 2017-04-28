15 причин никогда не заводить котиков

Можно привести сотню причин, почему человеку нужен пушистый друг, но все не так мило, как кажется.

Если у вас никогда не было котика и вы хотите его завести, AdMe.ru предлагает представить, как изменится ваша жизнь с его появлением.

Обычные люди просыпаются по будильнику, а вы — по коту

Потому что Его Котовеличество желает завтракать в 4:50 и ни минутой позже

Причем еда с пола вкуснее, чем из миски

А на десерт пушистый наглец слопает ваш торт, притворяясь, что спасает его от падения со стола

Милые котики будут неотступно следовать за вами весь день и мысленно критиковать все, что вы делаете

«Приватность? Нет, не слышали»

И это еще вопрос, разрешат ли вам питомцы воспользоваться вашими же удобствами

Вот этот очаровательный нахал не позволил своему человеку сидеть на стуле

А тут кошечки захватили уже целую кровать

И уж поверьте, если кошка захочет украсть вашего супруга, ее ничто не остановит

И нет, кошкам ни капельки не стыдно

Напротив, они гордятся содеянным

И умеют преподнести все так, что стыдиться будут другие

А потом хвостатые бандиты уснут с чистой совестью, чтобы снова разбудить вас в 4:50

Котики буквально сядут вам на голову. Но ведь вы все равно будете их любить, правда?

Фото на превью twt_kucingmanja/twitter.com, reddit.com

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8 Комментарии
  • 28 апреля 2017
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