15 поразительных фото нашего мира для тех, кто думает, что их уже ничем не удивить

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Если вам кажется, что вы видели все и никакая пташка или букашка не смогут вас удивить, то вы крепко ошибаетесь. Потому что даже обычный богомол или гриб бывают настолько непредсказуемы, что хочется переспросить: «А это все взаправду?»

Мы в AdMe.ru любим узнавать о нашем мире новые любопытные вещи, и вот 15 фото, которыми нам не терпится поделиться с вами.

1. «Я видел, как этот парень одолел птицу в 10 раз больше него. Вот его победная поза, в которой он простоял минут 10, пока побежденный противник сидел на проводах»

2. Присмотритесь: рука наполовину находится в воде

3. «Кажется, я вырастил не морковь, а Кракена»

4. «Это Люси, она белый орхидейный богомол. Я развожу таких красавцев на работе»

5. Эти каменные колонны появились 760 тыс. лет назад, когда талая вода просачивалась вниз сквозь горячий вулканический пепел

6. «Этот огромный мотылек прилетел и сел на мое окно. Размах его крыльев — 33 см!»

7. Гигантский гриб растет, буквально поднимая камень весом почти 7 кг

8. Кто сказал, что драконов не существует?

9. Это водопад, только не водяной, а каменный. Он образовался около 4 млн лет назад в результате затвердевания лавы

10. «Я собирался ехать, но тут увидел, как цикада сбрасывает панцирь. Так что я увидел ее второй день рождения»

11. Шансы на то, что на тебя нападет лягушачья банда, крайне малы. Но никогда не равны нулю

12. Вот как выглядит летучая рыба вблизи

13. «Я видела какие-то плавающие пятна в воздухе, словно летали пылинки. Но потом оказалось, что это крохотная тля»

14. Бамбук пророс через асфальт на парковке и обездвижил автомобиль

15. Это птенец будапештского короткоклювого турмана

Какие удивительные явления или каких необычных животных вам удалось увидеть вживую?