15+ пользователей поделились фотографиями, на которых видно, как они взрослели вместе с домашними любимцами

Около 27 тыс. лет назад наши предки поймали волчат, поиграли с ними и решили, что они будут крайне полезны на охоте. А те были не против — питались, чесались, пока вовсе не одомашнились и не стали собаками. Кошки тысячелетия назад тоже решили завести себе человека, и с тех пор мы живем с ними бок о бок, а они позволяют себя любить и изредка одаривают своим вниманием. Сегодня мы и представить себе не можем, как можно существовать без любимого, мягкого и дорогого сердцу четвероногого.

AdMe.ru точно знает, что усатые могут стать лучшими друзьями: положат голову на колени, когда грустно, разгонят тоску урчанием, будут веселиться за компанию в самые радостные мгновения. Поэтому мы просто в восторге от фото, на которых видно, как люди взрослели вместе со своими питомцами.

«Я и моя старушка с разницей в 10 лет»

«Я нашла наше старое фото с кошкой. 15 лет мы росли вместе»

Даже спустя 10 лет кое-что осталось по-прежнему

17 лет любви

«Слева — мы впервые отвезли ее домой, справа — 22 года спустя»

«Котенком ему нравилось обнимать меня за шею. Время шло, а привычка осталась»

«В первый день школы мне подарили Алфи. 16 лет до моих 20 мы были неразлучны»

Между фото слева и справа — 10 лет

«Минни, когда я впервые ее увидела, и она же сегодня»

Некоторые вещи не меняются

«Мы выросли вместе»

Первый день дома и 10 лет спустя

«Воссоздали фотографию с моим котом Чендлером Бингом. 13 лет прошло со времен фото слева»

«15 лет спустя мы все еще лучшие друзья»

Они выросли и возмужали вместе

«Это моя кошка Цинчи через месяц после того, как появилась у нас. А на втором фото — 10 лет спустя. Она любит обниматься и всегда была фотогеничной»

«Мы с моей кошкой Луной спустя 13 лет»

«Cлева — мой отец, когда удочерил годовалого слепого кота, справа — они же на 18-летии Чеддера»