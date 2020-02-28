15+ питомцев, которые завоюют ваше сердечко своими обиженными мордашками

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Многие часто говорят о том, что животные не испытывают тех эмоций, которые мы им приписываем. Но наши сегодняшние питомцы могут стать мощным опровержением этого факта. Ведь эти мордашки так натурально обижаются, что сложно им не поверить.

Коллектив AdMe.ru увидел эти фото и поголовно захотел извиниться перед каждым из этих бедняжек. Присоединяйтесь к стану виноватых двуногих и не забудьте взять вкусняшки для примирения. А в конце вас ждет бонус: люди в твиттере перечислили причины, по которым на них обиделись домашние животные.

«Грейви знает, что ей нельзя на стол, поэтому садится на стул и осуждающе смотрит на нас»

«Моя кошка любит чизкейки. Она обижена, что мы не поделились»

«Нам пришлось выгнать кошку из спальни, потому что она кусала нас за ноги. Камера видеонаблюдения сняла это минуту спустя. Она так расстроена!»

«Дуглас обижен на меня, потому что я не позволяю ему залезать в коробки»

«Я буду спать как можно дальше от тебя, но все еще на кровати, чтобы ты видел, что я сплю как можно дальше от тебя»

«Доктор сказал, что этому парню нужно похудеть. Пес очень расстроен отсутствием угощений»

«Мой кот обижен, потому что я выпустил его на улицу, когда он сам меня об этом попросил»

«Кот моих родителей обиделся, потому что я не продолжаю гладить его после того, как он начал кусать мои пальцы»

«Ее не кормят. Демонстративно перевернула миску»

«Ее никто не мучил. Лоджия сквозная, на две комнаты, вторая дверь открыта. Через нее она туда и зашла, но выйти надо было именно через эту дверь»

Когда тебя без выяснений обвинили и ты обиделся

«Я не позволил ему съесть улитку»

«Приехали к маме на выходные. На ночевку расположились на диване, где постоянно спал кот. Он обиделся и до утра спал в ванной»

«Запретил своей кошке есть розы. Обиделась»

Кот: «Я немножечко подеру диван?» Мы: «Нет, Леня, нельзя!» Кот:

«Так смотрели мои собака и кот, когда я впервые привел в гости девушку»

«Джоджи расстроен, потому что я не позволил ему съесть кусок пластика, который упал на пол»

«Моя собака обижена на меня, потому что я накричал на нее за то, что она написала на пол. Теперь она, как подросток, сидит в своей комнате и не отвечает мне»

«Моя свинка расстроена, что я не держу ее на руках, пока работаю, поэтому она поднялась на диван и разочарованно уставилась на меня»

Бонус: пользователи твиттера перечислили причины, по которым на них обиделись домашние животные