15+ питомцев, которые обладают даром скрашивать наш день

Есть много причин любить домашних питомцев, но одна из главных — это их способность поднять нам настроение и вызвать улыбку на нашем лице. И для этого даже не нужно заводить животных: достаточно посмотреть на их фото в интернете — и настроение поднимется, а самочувствие улучшится. Фотографий с питомцами никогда не бывает много, и мы готовы скроллить еще и еще.

На тот случай, если вы еще не просмотрели свою дневную норму сладких мордашек, AdMe.ru готов внести свой вклад в улучшение вашего настроения с помощью этих 15+ фотографий.

1. «Когда она нервничает, она обычно кладет лапку мне на ногу, обращаясь за поддержкой. Тут ее знакомят с новым человеком»

2. Показывает свои зубки, чтобы выглядеть очаровательно и вместе с тем угрожающе

3. «Моя кошка родила этого маленького разбойника и незаконно укрывает его в своем логове»

4. «На самом деле они дерутся друг с другом по 23 часа в сутки. Когда я поймала их в таком виде, почувствовала себя гордой мамой»

5. Кому нужна чашка кофе, когда есть чашка котенка?

6. Они выглядят так, будто притворно смеются над плохой шуткой

7. «Друг присматривает за моим псом и прислал мне это. По крайней мере, он выглядит довольным, так?»

8. «Это Сторми. У нее есть большие пальцы»

9. «Дейзи так гордится своим тортом!»

10. «Он достался нам со скидкой, потому что у него всего 3 ноги»

11. «Локи сегодня просто счастлив: он первый раз в лесу»

12. Этой милой малышке всего 33 дня

13. «Около месяца я кормлю эту бездомную кошку в своем ЖК. Сегодня утром она меня встретила вот так»

14. «Мы с моим котом оба слепы на один глаз. Два сапога пара»

15. Она умеет делать и «хорошую девочку», и «ужасную морду»

16. Скажи: «Сы-ы-ыр!»

17. «Я его спросила, не голоден ли он»

18. Она профессиональный пожиратель рук

19. «Не припомню, чтобы покупал третью морскую свинку...»