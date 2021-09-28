15+ питомцев, которые что только ни придумывают, лишь бы хозяева не скучали
Ох уж эти пушистики, которые живут у нас дома. Хулиганят, дурачатся, вредничают и вместе с тем бесконечно радуют нас своими проделками. Люди из нашей сегодняшней подборки рассказали о своих питомцах, и эти четвероногие точно поднимут настроение каждому.
Мы в AdMe.ru мысленно обнимаем и целуем всех котиков и собак, чьи фотографии появляются в наших статьях. Ну потому что просто невозможно устоять перед их обаянием.
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Поделитесь и вы фотографией своего пушистого хулигана.
Фото на превью red_ya_b***ard / Twitter
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