15+ питомцев, которые что только ни придумывают, лишь бы хозяева не скучали

Ох уж эти пушистики, которые живут у нас дома. Хулиганят, дурачатся, вредничают и вместе с тем бесконечно радуют нас своими проделками. Люди из нашей сегодняшней подборки рассказали о своих питомцах, и эти четвероногие точно поднимут настроение каждому.

Мы в AdMe.ru мысленно обнимаем и целуем всех котиков и собак, чьи фотографии появляются в наших статьях. Ну потому что просто невозможно устоять перед их обаянием.

«Я долго ему объясняла, почему он не уместился в коробку. Но его взгляд говорит сам за себя»

«Знакомьтесь: Марвин»

Детективная история

«Какого черта тут делает моя собака?»

«Моя кошка принесла мне картошку. Это так мило»

Командная работа

Проблемы со сном? Вот новейшее решение

«Сегодня купил ему кошачью башню и полил ее маслом кошачьей мяты. И вот где он решил устроиться»

З — забота

Когда мимо идет твоя любовь и ты стараешься выглядеть естественно

«У нашей собаки постоянная вражда с соседскими кошками. Похоже, ситуация обострилась»

«Еще шаг, и я отключу все к чертям»

«Я: „Пора сменить простыни“. И вот что делает мой кот, как только я отвернулась, чтобы положить грязные простыни в корзину»

Все хозяева питомцев поймут

«Генеральный директор Юма проводит важные переговоры в Zoom. Пожалуйста, принесите закуски»

«Вот так эти двое делят кровать»

«В 2010 году Рекс нашел бутерброд в этой дыре. С тех пор не проходит и дня, чтобы он не заглянул туда в ожидании новой вкусняшки от волшебной скалы»