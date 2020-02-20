15 питомцев, которые больше ни секунды не могли бодрствовать
Все устают, и животные не исключение. После долгих игр, веселых сражений с друзьями или братьями-сестрами, заботы о малышах или, скажем, после еды эти милейшие ребята не могли больше сопротивляться усталости и отрубились прямо на месте.
AdMe.ru выбрал 15 фотографий животных, у которых глаза закрылись сами собой, потому что они так устали.
1. После продолжительных послеобеденных игр пришло время отдыха
2. «Я больше не могу. Притворюсь-ка я мертвым на минутку»
3. «Разбуди меня, если понадобится помощь с покупками»
4. Можете не верить, но ему так удобно
5. «Очень своевременная подушка!»
6. «Сейчас я чуть-чуть отдохну»
7. Перелеты измотают любого
8. «Я просто прикрою глаза на пару минут»
9. Есть и слишком много играть — не самая лучшая комбинация
10. Он застрял, попытался вылезти и уснул
11. Было очень жарко — вот и все, что вам нужно знать...
12. «Кря-хр-р-р-р-р...»
13. Он целый день гулял
14. «Так мне удобнее»
15. «У нас с медвежонком все в порядке»
А у вас есть фотографии ваших или других животных, которые так устали, что уснули в каком-нибудь необычном месте? Поделитесь ими здесь.
Фото на превью Thund3rbolt / Imgur