15 питомцев, которые больше ни секунды не могли бодрствовать

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Все устают, и животные не исключение. После долгих игр, веселых сражений с друзьями или братьями-сестрами, заботы о малышах или, скажем, после еды эти милейшие ребята не могли больше сопротивляться усталости и отрубились прямо на месте.

AdMe.ru выбрал 15 фотографий животных, у которых глаза закрылись сами собой, потому что они так устали.

1. После продолжительных послеобеденных игр пришло время отдыха

2. «Я больше не могу. Притворюсь-ка я мертвым на минутку»

3. «Разбуди меня, если понадобится помощь с покупками»

4. Можете не верить, но ему так удобно

5. «Очень своевременная подушка!»

6. «Сейчас я чуть-чуть отдохну»

7. Перелеты измотают любого

8. «Я просто прикрою глаза на пару минут»

9. Есть и слишком много играть — не самая лучшая комбинация

10. Он застрял, попытался вылезти и уснул

11. Было очень жарко — вот и все, что вам нужно знать...

12. «Кря-хр-р-р-р-р...»

13. Он целый день гулял

14. «Так мне удобнее»

15. «У нас с медвежонком все в порядке»

А у вас есть фотографии ваших или других животных, которые так устали, что уснули в каком-нибудь необычном месте? Поделитесь ими здесь.