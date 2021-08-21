15+ питомцев, глядя на которых хочется сначала сказать: «Да что с ними не так?» — а потом затискать от избытка чувств

Те, у кого есть домашние животные, не понаслышке знают, что с ними точно не соскучишься. Сюрпризы могут поджидать каждый день, ведь наши питомцы способны вызывать целый спектр эмоций: от умиления до хохота. Причем им для этого достаточно просто принять нелепую позу или неожиданно скорчить мордочку.

Мы в AdMe.ru считаем, что просмотр фотографий животных действует лучше любого антидепрессанта.

«Купили коту палатку. Кажется, он доволен»

«Полагаю, что моя собака чувствует то же самое, что и я каждую среду»

Ничего особенного, просто кот внимательно следит за тем, как кто-то моется в душе

Воришка чизбургеров был пойман с поличным

«На всякий случай поясню, что это кот»

«У моей кошки новая любовь — к подоконнику»

«Мой кот разбил мобильник. Теперь он притворяется игрушкой»

«Фрэнк всегда ездит в машине мордой назад»

«Она пьет воду только из раковины. Это ее стандартное положение»

«Кажется, огни пожарной машины сломали моего кота»

Это его любимая подушка

«Мы просто хотим убедиться, что ты еще живой в этой своей ванной комнате»

«Моя кошка зевает совершенно безумно»

Кому нужна кровать, если есть миска?

«Как перезагрузить кота?»

Так он играет со своей едой почти каждый раз

Какая грация! Какая поза!

Кажется, кто-то оккупировал туалет

«15 разных кошачьих лежанок, кровать со специальным пушистым одеялком, но он спит на моей тумбочке, уткнувшись мордой в стену»