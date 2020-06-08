15+ питомцев, чьей мимике может позавидовать любой актер

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Хозяин способен угадывать настроение пса, когда смотрит на его мордочку. Зоопсихологи этот факт подтверждают: собаки умело пользуются мимикой, чтобы сообщать окружающим о своих эмоциях. Полезный навык помогает четвероногим привязать к себе человека, вызывает желание заботиться и фотографировать.

AdMe.ru провел беспроигрышные фотопробы питомцев, каждый из которых достоин быть Джимом Керри мира животных.

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