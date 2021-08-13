15+ очаровательных собак, в которых дикая смесь пород приправлена приличной порцией обаяния
Собак различных пород выводили для разных целей: к примеру, милашка-бигль предназначен для охоты, акиту создали специально для охраны японской знати, а красавцы-лабрадоры успешно работают собаками-терапевтами. Но по воле случая гены породистых псов порой перемешиваются, и тогда на свет появляются очаровательные метисы.
Да, характер таких животных может быть непредсказуемым, но он с лихвой компенсируется их обаянием. Посмотрите в эти глаза: они просто в клочья порвали мимимиметр AdMe.ru.
«Познакомился с метисом питбуля и чихуахуа. Абсолютно сумасшедший парень»
«Это Скай — метис хаски и немецкой овчарки. За первый месяц она перегрызла все, до чего смогла добраться. Но таким глазам можно простить все»
В нем 33 % чихуахуа и 67 % любви
Что за порода? Это метис: наполовину хаски, наполовину мультяшка
«Его зовут Паника, он размером с половину банана и весит 700 г. Это смесь китайской хохлатой и чихуахуа»
«А это наш коктейльчик. Мама — лабрадудль, папа — хаски. Даже не знаю, как его назвать: лабраски или хадудль»
«Это Лоракс — помесь лабрадора и ирландского волкодава. Обратите внимание на его нос»
«Второй год живет у меня вот эта недотакса. Любит подушки. Причем спит внутри, в наволочке своей персональной подушки»
Вот так выглядит метис корги и золотистого ретривера
«У моей Лады так и не выросли замечательные уши спаниеля. Но все равно это моя собака до последней шерстинки»
«Знакомьтесь: результат любви хаски и шотландского сеттера. Морда и окрас от папы, глаза мамины, а уши свои собственные»
«Это Бруно — микс мопса и джек-рассел-терьера»
Если скрестить поденко и лабрадора, можно получить такого Бэмби
Корги + много всего
«Неделю назад забрали такого балбеса. Он метис кого-то с кем-то. Невоспитан, неугомонен, истеричен, но красив и ласков»
«Мой любимый лабрадан — смесь немецкого дога и лабрадора»
А вы знаете, кто родители ваших питомцев? Покажите своих хвостатых друзей в комментариях.
Фото на превью EvulRabbit / Reddit
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