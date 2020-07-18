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15+ невозмутимых животных, которые достигли максимального уровня релаксации

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В то время как мы, люди, ежедневно находимся в состоянии борьбы, животные подходят к жизни более философски. Их будни максимально наполнены дзеном благодаря девизу «поешь, поспи и повтори». Некоторые из них даже умудряются расслабиться, уснув в одном из ваших ботинков или внутри рукава куртки. Думаем, нам всем есть что у них перенять.

Редакция AdMe.ru решила привнести гармонию в вашу жизнь, показав самых расслабленных животных, которые взяли от жизни все.

1. Когда нашел настоящий оазис в каменных джунглях

© British- / reddit

2. Кот в сапогах

© kitschdelaney / imgur

3. Последние 18 месяцев моя кошка нигде не работает. Думаю, это на ней сказывается

© bportan1 / reddit

4. Ш-ш-ш!.. Ребенок спит

© unknown / reddit

5. Милый сонный цветочек

© davesidious / reddit

6. Когда твоя суперсила — котенок в рукаве

© thunderball / imgur

7. Все довольны, когда кота гладят во сне, а у тебя при этом есть коврик для мышки

© felix37 / reddit

8. Тяжелая, должно быть, была игра

© natezim / reddit

9. Этот песель точно знает, как лучше всего использовать подушку. Только посмотрите на его мордашку

© thelastbellatrix / reddit

10. Ей нельзя на кровать, но она так крепко спит!

© ApostateLibrarian / reddit

11. Обнимает брата во сне

© davidduman / reddit

12. Этот спасенный попугайчик даже не смотрел на нас в первый день. А сейчас он обнимается каждый раз, когда приходит поспать

© tanisharm / reddit

13. Эта кошка задремала с дурацким видом

© socool_sopunk / reddit

14. Сонная улыбка

© Sempre_Azzurri / reddit

15. Продравшись весь день, мои собаки уснули вот так

© lookforthesun / reddit

Есть ли у вас уморительные фотографии ваших отдыхающих питомцев?

Фото на превью British- / reddit
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