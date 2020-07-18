15+ невозмутимых животных, которые достигли максимального уровня релаксации

В то время как мы, люди, ежедневно находимся в состоянии борьбы, животные подходят к жизни более философски. Их будни максимально наполнены дзеном благодаря девизу «поешь, поспи и повтори». Некоторые из них даже умудряются расслабиться, уснув в одном из ваших ботинков или внутри рукава куртки. Думаем, нам всем есть что у них перенять.

Редакция AdMe.ru решила привнести гармонию в вашу жизнь, показав самых расслабленных животных, которые взяли от жизни все.

1. Когда нашел настоящий оазис в каменных джунглях

2. Кот в сапогах

3. Последние 18 месяцев моя кошка нигде не работает. Думаю, это на ней сказывается

4. Ш-ш-ш!.. Ребенок спит

5. Милый сонный цветочек

6. Когда твоя суперсила — котенок в рукаве

7. Все довольны, когда кота гладят во сне, а у тебя при этом есть коврик для мышки

8. Тяжелая, должно быть, была игра

9. Этот песель точно знает, как лучше всего использовать подушку. Только посмотрите на его мордашку

10. Ей нельзя на кровать, но она так крепко спит!

11. Обнимает брата во сне

12. Этот спасенный попугайчик даже не смотрел на нас в первый день. А сейчас он обнимается каждый раз, когда приходит поспать

13. Эта кошка задремала с дурацким видом

14. Сонная улыбка

15. Продравшись весь день, мои собаки уснули вот так