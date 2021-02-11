15 невиданных животных, которые сделали бы учебники по биологии в 1 000 раз увлекательнее

Спорим, что вам ничего не известно про лягушку-помидора, которая заклеивает пасть всем желающим ею закусить, или чакскую филломедузу, которая на самом деле никакая не медуза, а лягушка, которая живет на деревьях? А уж муравьиный тигр, свирепый 2-килограммовый хищник с огромными трогательными глазами, уже давно готов занять в вашем сердце причитающееся ему место.

Мы в AdMe.ru абсолютно не понимаем, как можно было не включить всех этих офигительных существ в учебники по биологии, и хотим восполнить наш общий пробел в знаниях. Каждый пункт этой статьи того стоит.

1. Муравьиный тигр — это вам не милый котик, а 2 кг чистой ярости

Муравьиный тигр (или черноногая кошка), самый маленький представитель кошачьих, весит не больше 2 кг. Но пусть его размер и большие трогательные глаза не обманывают вас: этот милашка — свирепый африканский хищник. Живет он в бывших норах других животных или в покинутых термитниках, а его добычей за одну только ночь становятся в среднем 14 мелких зверьков — от рептилий до грызунов. Показала эту кошку своему котику, чтобы он не переживал из-за того, что маленький и вовсе не лев. © sgdjej / Twitter

2. Лягушка-помидор заклеивает хищникам пасть

Лягушка-помидор с Мадагаскара честно предупреждает желающих полакомиться лягушатинкой, что она несъедобная, — об этом ясно свидетельствует ее яркий окрас. Но для очень глупых или слишком голодных у нее есть и особое средство: она выделяет липкое и токсичное белое вещество, способное склеить челюсти хищника.

3. Кистеухая свинья

Ну разве кистеухие свиньи, жители Африки, не самые красивые свиньи в мире? Вот доказательства: у них есть и длинные бакенбарды, и яркая полоска-щеточка на спине, и черно-белые кисточки на ушах. А живут они в норах!

4. Малайский шерстокрыл

Это большеглазое создание живет в Таиланде и Индонезии и почти никогда не спускается на землю. По ночам шерстокрыл перелетает с дерева на дерево в поисках вкусных цветов и фруктов, а днем отдыхает, повиснув на длиннющих лапах. А теплое одеяльце, оно же летательная перепонка, у него всегда с собой. И вы только взгляните на эти розовые пяточки!

5. Чакская филломедуза — лягушка, которая не прыгает, а лазит по деревьям

Несмотря на упоминание медузы в названии, чакская филломедуза — это древесная квакша. Она живет на деревьях и вместо прыжков и плавания предпочитает медленно передвигаться, цепляясь за веточки и листья. На лапках у нее длинные тонкие пальцы, а сами лапки такие гибкие, что запросто достают до любой точки тельца. Дело в том, что эти квакши вырабатывают специальное вещество, похожее на воск, и, чтобы избежать пересыхания, они распределяют его по всей поверхности тела.

6. Шерстистая крыса босави не боится людей

Крысы босави были открыты случайно, во время съемок документального фильма BBC о природе в 2009 году. Когда съемочная группа поднялась в кратер потухшего вулкана Босави в Папуа — Новой Гвинее, она обнаружила там гигантских крыс, которые совершенно не боялись людей, потому что раньше никогда не видели их.

7. Длиннохвостый блестящий скворец обожает дразниться

Можно было бы сказать «скворец — он и в Африке скворец», если бы этот певец из семейства скворцовых, обитающий между Суданом, Танзанией и Конго, не был таким красавчиком. Несмотря на щегольское оперение, длиннохвостый блестящий скорец не какой-то там коварный соблазнитель легкомысленных самочек, а верный партнер: эти птицы живут парами. А еще они любят развлекаться, передразнивая пение других птиц.

8. В Западной Африке нашли летучих мышей с необычным рыжим мехом

Сначала ученые предположили, что это просто необычный индивидуальный окрас, но потом выяснилось, что это новый вид летучих мышей.

9. Медовые муравьи накапливают еду в брюшке и кормят ею сородичей

У медовых муравьев, обитателей Африки, Австралии и Северной Америки, обязанности четко распределены. Так, одни муравьи добывают еду и приносят ее в муравейник, другие служат живыми кладовыми: они хранят в своих эластичных брюшках жидкий корм для всей колонии. В голодные времена «медовые бочки» отрыгивают еду для своих собратьев и молодняка. Любят полакомиться «земляным виноградом» и люди: аборигенам Австралии медовые муравьи заменяют десерт.

10. Полосатый тенрек — крошечный родственник слона

Этот забавный шмелеёж с воротником из колючек — полосатый тенрек. Ученые называют этих жителей Мадагаскара живыми ископаемыми: за миллионы лет они мало изменились, а несмотря на сходство с ежиками, на самом деле их ближайшие родственники — слоны и ламантины. А колючки тенреков могут вибрировать, издавая звук, который сообщает сородичам, где находится их владелец.

11. Зеркальный скарабей выглядит так, будто сделан из чистого золота

Эти жуки, обитатели тропических лесов Панамы и Коста-Рики, ценятся не только коллекционерами. Ученые тоже впечатлены их уникальной способностью отражать свет и уже размышляют о создании искусственных аналогов.

12. У краба-йети есть шуба

Мохнатый краб-йети настолько не похож на своих сородичей, что ученым пришлось выделить его в отдельный вид, когда они открыли его в 2005 году, изучая морскую жизнь у берегов острова Пасхи. Милашка, правда?

13. Самки светлячков рода фотурис — самые настоящие роковые женщины животного мира

Коварные «светлячихи»-фотурисы приманивают самцов другого вида — фотинусов, подражая их призывным световым сигналам, а потом просто съедают их! Для самок-фотурисов светлячки-фотинусы еще и источник специального вещества — люцибуфагина: для светлячков оно неопасно, зато отлично защищает их от других хищных насекомых. Как только напавший на фотуриса хищник чувствует вкус люцибуфагина, он сразу же бросает несъедобную жертву.

14. Малый поясохвост в случае опасности кусает себя за хвост

Эта ящерка из Африки придумала свой способ уберечься от хищников: она сворачивается кольцом, держа хвост во рту и выставив колючки для защиты.

15. У вомбатов на попе есть прочный щиток

То, что у вомбатов фекалии имеют квадратную форму, кажется, уже знают все. Но у них есть еще несколько не менее интересных особенностей. Задняя часть тела вомбата очень твердая из-за толстой кожи, костей и хрящей. Это защищает его при нападении сзади, а если хищник захочет сунуться к вомбату в нору, он затыкает попой вход и так отражает нападение. В крайнем случае вомбат способен забодать противника.