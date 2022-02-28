15 крохотных котят, которые были величиной с булавочную головку, а выросли в здоровяков, чей «тыгыдык» сотрясает стены

Кажется, всем котовладельцам иногда хочется, чтобы их хвостатые питомцы подольше оставались маленькими. Котенку все вокруг кажется большим и страшным, а хозяин — весь его мир. Это потом они вырастают, наглеют, занимают всю нашу кровать и будят нас посреди ночи громкими «тыгыдыками». А нам остается лишь пересматривать фотки, на которых они еще крохотные, и утирать слезу умиления.

Вот и герои нашей статьи бережно хранят фото, на которых их пушистые разбойники еще маленькие и не способны на «кусь». В особенности любопытно сравнивать их со снимками взрослых котов. И мы в AdMe.ru с удовольствием делаем подборки таких фотографий.

В 2 недели и в 5 месяцев

Этот 5-месячный котеночек размером с моего 5-летнего кота. © CaroAurelia / Reddit

Крохотный разбойник вымахал и теперь держит своего человека в заложниках

«Луна бросила все силы на то, чтобы вырасти. А еще она оказалась мальчиком»

Гляньте только, какой крошкой она была

«Мой малыш. Тут ему был 1 день от роду. А вот какой он сейчас»

«Жемчужинке нынче исполнилось 7»

А-ха-ха, вот такую фотку я не ожидал увидеть! © TiltedOwl / Reddit

Из крохотной булочки — в большую буханку хлеба

Он довольно быстро вырос

«Был мелким 1-й месяц, а потом вымахал размером с мою ногу»

Тот же кот, то же окно. Только мир вокруг уже не такой огромный

Кажется, его ушки забыли вырасти

Когда взрослеешь, а детские привычки не забываются

За 8,5 лет она превратилась из потешного пушистика в величественную лесную красавицу

«Его характер изменился с возрастом. Я скучаю по временам, когда он был маленьким хулиганом»

«Чем вы его, блин, кормите, что он так вымахал?»