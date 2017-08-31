15 неоспоримых доказательств того, что коты растут ну очень быстро
Питомцы — словно маленькие дети. Они растут быстро и незаметно. Кажется, будто совсем недавно маленький пушистый комок украдкой переступил порог дома, а вот теперь он в очередной раз переворачивает горшок с цветами.
AdMe.ru собрал подборку, в которой хозяева котов сравнивают, какими были их животные в детстве и какими они стали сейчас.
«Наконец-то Олли вырос для своего галстука-бабочки»
«Это был маленький комок шерсти, а сейчас этот кот охотится на меня, будто я главная добыча в его жизни»
«Мы подарили ему эту игрушку, когда он был котенком. Сейчас он спит только с ней»
«Это кот моих друзей. И нет, он не мейн-кун»
Эти ребята явно любят поностальгировать
«Он с детства любит отдыхать в миске нашей собаки»
«Прошло всего 3 месяца, и он перестал влезать в любимое местечко»
«Разница — 10 месяцев. Этот милый пушистик стал настоящим разбойником»
«Мы и представить не могли, что этот котенок окажется любителем овощей. Хотя по нему и не скажешь»
«Это самый мохнатый самовлюбленный кот, которого я знаю»
«Мы купили кота Стефана, который потом оказался кошкой Стефанидой. Немного недосмотрели»
«Разница — 10 месяцев. За это время наш кот не только изменился в размере, но и обзавелся любопытным рыжим носом»
Кот вырос, а привычки остались
Разница между фото — 12 месяцев. Кажется, будто это два разных кота
«Это просто маленький дьяволенок. Странно, что мы не заметили этого сразу»
Бонус: твое лицо, когда вырос и больше не можешь спать в ладошке
Фото на превью iProcione / pikabu.ru