15 неоспоримых доказательств того, что коты растут ну очень быстро

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Питомцы — словно маленькие дети. Они растут быстро и незаметно. Кажется, будто совсем недавно маленький пушистый комок украдкой переступил порог дома, а вот теперь он в очередной раз переворачивает горшок с цветами. AdMe.ru собрал подборку, в которой хозяева котов сравнивают, какими были их животные в детстве и какими они стали сейчас.

«Наконец-то Олли вырос для своего галстука-бабочки»

«Это был маленький комок шерсти, а сейчас этот кот охотится на меня, будто я главная добыча в его жизни»

«Мы подарили ему эту игрушку, когда он был котенком. Сейчас он спит только с ней»

«Это кот моих друзей. И нет, он не мейн-кун»

Эти ребята явно любят поностальгировать

«Он с детства любит отдыхать в миске нашей собаки»

«Прошло всего 3 месяца, и он перестал влезать в любимое местечко»

«Разница — 10 месяцев. Этот милый пушистик стал настоящим разбойником»

«Мы и представить не могли, что этот котенок окажется любителем овощей. Хотя по нему и не скажешь»

«Это самый мохнатый самовлюбленный кот, которого я знаю»

«Мы купили кота Стефана, который потом оказался кошкой Стефанидой. Немного недосмотрели»

«Разница — 10 месяцев. За это время наш кот не только изменился в размере, но и обзавелся любопытным рыжим носом»

Кот вырос, а привычки остались

Разница между фото — 12 месяцев. Кажется, будто это два разных кота

«Это просто маленький дьяволенок. Странно, что мы не заметили этого сразу»

Бонус: твое лицо, когда вырос и больше не можешь спать в ладошке