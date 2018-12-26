15 настолько редких животных, что в их существование непросто поверить

32

24

17.2k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

По словам ученых, на нашей планете обитает около 8,7 млн видов растений и животных, в то время как 86 % наземных и 91 % морских видов еще предстоит открыть. Просто удивительно, что после сотен лет биологических исследований мы продолжаем искать и находить новые виды животных, птиц, насекомых и рыб. Некоторые из этих существ выглядят настолько уникально, что трудно поверить, что мы соседствуем на одной планете. Кажется, что природа никогда не перестанет бросать вызов нашему воображению и удивлять нас своей изобретательностью.

Редакция AdMe.ru расскажет вам о некоторых необычных животных, от вида которых перехватывает дыхание.

1. Познакомьтесь с макропинной, небольшой глубоководной рыбой с бочкообразными глазами и прозрачной головой

2. Королевская цапля — довольно харизматичная птица с клювом в форме туфли

3. В США очень популярна порода лошадей аппалуза. Она ценится прежде всего за удивительный окрас, поражающий воображение

4. Вы когда-нибудь видели летающего лемура? Выглядит дружелюбным, правда?

5. Королевские мухоловки могут похвастаться красочными коронами, из-за которых их сравнивают с молотом

6. Это бутоны или грибы? На самом деле это жук Umbonia spinosa — он напоминает шип и выглядит просто инопланетно!

7. Этот муравей — довольно опасное создание. С помощью крюка на спине он может цеплять и резать свою жертву

8. Это смешное существо с безумными глазами — рак-богомол, одно из самых красочных существ, которых можно встретить в океане

9. У голубой рыбы-попугая невероятный цвет!

10. Красное лицо — отличительная черта лысого уакари, обезьяны с уникальной внешностью

11. Жук-жираф получил такое прозвище благодаря своей длинной шее

12. Ковровый осьминог — настоящий шедевр природы. Только взгляните на его узоры!

13. Не пугайтесь, это просто розовый броненосец. Он милашка, надо только лучше присмотреться

14. Сложно поверить, что эта черная ящерка настоящая

15. Красногубый нетопырь мог бы сняться в рекламе губной помады. Выглядят роскошно!

Какой снимок впечатлил вас больше всего? Или, может, вам лично удалось сфотографировать какое-то удивительное создание?