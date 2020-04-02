15 наглых морд, которых пора арестовать за их проделки. Но мы их все равно любим
Домашние животные — это кладезь позитива и прививка от плохого настроения. Даже тогда, когда они перестают вести себя как хорошие мальчики и девочки, мы ругаем их совсем недолго. Потому что как можно злиться больше двух минут на любителя варенья, гуру маскировки и фаната вафель? Тут уж хотя бы не прыснуть со смеху.
У авторов AdMe.ru дома тоже живут пушистые хулиганы, поэтому мы хорошо понимаем хозяев питомцев из нашей статьи. Но, кажется, кто-то из людей уже потерял терпение (об этом — в бонусе).
1. «Я позаботился о твоих счетах»
2. Видимо, он подумал: «Куда бы мне себя всунуть так, чтобы стать самой большой помехой в доме?»
3. Чтобы поймать птицу, нужно думать как птица
4. «Никакого тебе веселья, человек»
5. Песик испытывает трудности роста
6. И кто это сделал?
7. С ним все в порядке. Это просто молчаливый протест
8. «Этот прелестный дурачок нашел способ привлечь мое внимание: вынул зарядку из моего ноутбука»
9. Так вот откуда вся грязь попадает в дом и почему здесь никак не вырастут цветы
10. Просто там птичка была. Это все объясняет
11. Выражение его морды говорит о том, что он впервые видит все эти предметы
12. Вообще-то это была его кроватка
13. Это что за вид птицы, кто знает?
14. Когда даешь собаке только что постиранное одеяло
15. «Мне это нужно»
Бонус: интересно, за что его арестовали?
А ваш любимец часто хулиганит? Покажите его недавнюю проделку.
Фото на превью ST86X / reddit