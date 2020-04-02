15 наглых морд, которых пора арестовать за их проделки. Но мы их все равно любим

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Домашние животные — это кладезь позитива и прививка от плохого настроения. Даже тогда, когда они перестают вести себя как хорошие мальчики и девочки, мы ругаем их совсем недолго. Потому что как можно злиться больше двух минут на любителя варенья, гуру маскировки и фаната вафель? Тут уж хотя бы не прыснуть со смеху.

У авторов AdMe.ru дома тоже живут пушистые хулиганы, поэтому мы хорошо понимаем хозяев питомцев из нашей статьи. Но, кажется, кто-то из людей уже потерял терпение (об этом — в бонусе).

1. «Я позаботился о твоих счетах»

2. Видимо, он подумал: «Куда бы мне себя всунуть так, чтобы стать самой большой помехой в доме?»

3. Чтобы поймать птицу, нужно думать как птица

4. «Никакого тебе веселья, человек»

5. Песик испытывает трудности роста

6. И кто это сделал?

7. С ним все в порядке. Это просто молчаливый протест

8. «Этот прелестный дурачок нашел способ привлечь мое внимание: вынул зарядку из моего ноутбука»

9. Так вот откуда вся грязь попадает в дом и почему здесь никак не вырастут цветы

10. Просто там птичка была. Это все объясняет

11. Выражение его морды говорит о том, что он впервые видит все эти предметы

12. Вообще-то это была его кроватка

13. Это что за вид птицы, кто знает?

14. Когда даешь собаке только что постиранное одеяло

15. «Мне это нужно»

Бонус: интересно, за что его арестовали?

А ваш любимец часто хулиганит? Покажите его недавнюю проделку.