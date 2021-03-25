15 маленьких зверят, которые превратились в величественных пушистиков

Каждый день щенок набирает около 10–15 % от своего веса при рождении, и это объясняет, почему они кажутся больше каждый раз, когда мы на них смотрим. Возможность наблюдать за тем, как растут наши питомцы, доставляет нам радость, и, чтобы распространить ее, владельцы домашних животных делятся фотографиями трансформации своих малышей.

AdMe.ru отобрал 15 самых ярких превращений, чтобы вы смогли получить свою ежедневную порцию серотонина.

1. «От 2 с половиной месяцев до приблизительно 2 лет»

2. «Каспер в 3 недели и в 3,5 месяца»

3. «8-недельный щенок и 9-месячный болван»

4. Величественное превращение

5. «Яльмар в тот день, когда я взяла его, и ровно через год»

6. «Фасолька была микрокотенком. Вот она в 8 недель и в 5 лет»

7. «От 2 к 12 месяцам. Мы любим нашего большого и пушистого мальчика-самоеда»

8. «Щенячий нос -> собачий нос»

9. 8 недель и 6 месяцев

10. «Марвин в 1 месяц и в 1 год»

11. «Тор тогда и сейчас»

12. «1 день, 8 недель, 1 год»

13. «Моей девочке-старушке сегодня 14»

14. «В 3 месяца и в 3 года»

15. Когда ты огромный, но все равно малыш в душе