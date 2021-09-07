15 владельцев написали ироничные обзоры на своих котов. И не всегда понятно, зачем мы держим этих вреднючек
Люди давно пишут обзоры на кино, видеоигры и товары с AliExpress. А теперь вот и до котов добрались: пользователи твиттера сделали обзоры на своих усатых-полосатых. Получилось честно, иронично и временами драматично.
Мы в AdMe.ru внимательно ознакомились с «объектами» и делимся с вами самыми выдающимися экземплярами.
1.
Плюсы:
+ очень красивый и пушистый
+ мягонький!
+ очень умный и даже чуть-чуть дрессированный
+ его можно прикольно выгуливать на шлейке
+ всегда встречает
Минусы:
— откусит тебе руку, если решишь его потрогать
— когтеточка — это диван
— повадился орать по приколу
© GreenT_ / Twitter
2.
Плюсы:
+ посмотрите на эту милую морду!
+ мягкий, трогала бы и трогала
+ мяукает не противно
+ большой и толстый
Минусы:
— не дает себя трогать, но все равно мяукает и манипулирует
— ходит мимо лотка
— пугается любого шороха
© ***zhizn / Twitter
3.
Плюсы:
+ мягкий со всех сторон
+ разрешает «пунькать» в нос
+ ест без закидонов
+ если орет, то шепотом
+ терпит детей, любит гостей
+ всепрощающий, не мстит
+ приятно упитан
Минусы:
— этот кот в цирке не выступает (и не надейтесь на смешные видео для интернета)
— «мимими» — это для котят
— не сидит на ручках
— бывает не в настроении: может и укусить, если полезешь с нежностями
© umnokisa / Twitter
4.
Плюсы:
+ красавец
+ воспитан
+ приходит мурчать на ручки
+ не трогает мою еду
Минусы:
— я купила ему роскошную коробку-домик, положила туда свою подушку, на которой он любил спать, а эта рыжая морда все равно свила гнездо в моих чистых джинсах в шкафу!
© Nebo_229 / Twitter
5.
Плюсы:
+ мягонький
+ очень смышленый
+ компанейский
Минусы:
— носится, как килька от шпротной судьбы
— прыгает из-за угла и делает «кусь»
— бросается на мой телефон и мешает деградировать
— вор и проныра!
© rewenhimmel / Twitter
6.
Плюсы:
+ может сесть в смешную позу
+ складывает игрушки в свою корзину
Минусы:
— следит за тобой
— любит не тебя (и не меня)
© Snowy_Dalek / Twitter
7.
Плюсы:
+ булочка
+ приходит с утра тихонько мурчать, так, чтобы не побеспокоить
+ тихохонький, как мышенька
Минусы:
— может забыться от любви и укусить в ответ на ласку
© Snowy_Dalek / Twitter
8.
Плюсы:
+ добрый
+ убаюкивает мурчаньем и будит им же (что не всегда работает так, как он планировал)
+ охотится на руку и прозрачные упаковки от коробок с чаем
Минусы:
— шерсть примерно везде в доме (иногда исторгается изнутри)
© imperialis_000 / Twitter
9.
Плюсы:
+ умеет говорить «мама-няма» и «бурум-бурум»
+ громко мурлычет
+ научил второго кота спать по ночам
Минусы:
— боится змей в квартире
— мечтает вскрыть мусорное ведро
© RIPDarmok / Twitter
10.
Плюсы:
+ курлычет и поддерживает разговор
+ грелкость
+ хозяиноориентированность 100 %
+ приносит мячик
Минусы:
— слабоумие и отвага
— уронит все вокруг
— дорог в эксплуатации
© SpbTsubasa / Twitter
11.
Плюсы:
+ самый хороший мальчик
+ разговорчивый
+ мурчит и приходит на руки
+ ловит мышей
Минусы:
— воробьев тоже ловит
— голос не очень приятный
— с выпущенными когтями наминает себе место у меня на коленях
— может обнаглеть и заорать под дверью спальни в 5 утра
© whyareyouherej / Twitter
12.
Плюсы:
+ мурчит
+ тактильный экстаз 24/7
+ хозяйкоориентированность 80-го уровня
Минусы:
— жрет все, что не приколочено
— инстинкт самосохранения — «Не, не слышала»
© glornaith / Twitter
13.
Плюсы:
+ очень мягкий
+ иногда похож на енота
+ не линяет
+ хорошая компания
+ спокойно относится ко всем людям и животным
+ постоянно мурчит
Минусы:
— спит в раковине, жалко будить
— не когтит лапками так: «Уррр, уррр»
— попьет из унитаза, а потом из твоей кружки
© ridzaru / Twitter
14.
Плюсы:
+ весь в приятных на ощупь кудряшках
+ придет успокоить, когда увидит твои слезы
+ громко мурлычет
+ дает делать с ним все что угодно
+ умен
Минусы:
— «Спишь? Я тихонько укушу твою щеку. Уже утро, вставай»
— имитирует болезни, если ему чем-то не угодили
© Snowy_Dalek / Twitter
15.
Плюсы:
+ ласковый
+ любит воду
+ мемная морда
+ в машине ведет себя идеально
+ очень мило мявкает
+ подозрительно умный
Минусы:
— «Что-то лежит на столе? Ой, уже не лежит»
— «тыгдык» по стенам
— никаких цветов в этом доме
© nichekotek / Twitter
Кто из этих котов — ваш фаворит? А, может, вы напишете обзор на своего питомца?