15 владельцев написали ироничные обзоры на своих котов. И не всегда понятно, зачем мы держим этих вреднючек

Люди давно пишут обзоры на кино, видеоигры и товары с AliExpress. А теперь вот и до котов добрались: пользователи твиттера сделали обзоры на своих усатых-полосатых. Получилось честно, иронично и временами драматично.

Мы в AdMe.ru внимательно ознакомились с «объектами» и делимся с вами самыми выдающимися экземплярами.

1.

Плюсы:

+ очень красивый и пушистый

+ мягонький!

+ очень умный и даже чуть-чуть дрессированный

+ его можно прикольно выгуливать на шлейке

+ всегда встречает



Минусы:

— откусит тебе руку, если решишь его потрогать

— когтеточка — это диван

— повадился орать по приколу

© GreenT_ / Twitter

2.

Плюсы:

+ посмотрите на эту милую морду!

+ мягкий, трогала бы и трогала

+ мяукает не противно

+ большой и толстый Минусы:

— не дает себя трогать, но все равно мяукает и манипулирует

— ходит мимо лотка

— пугается любого шороха

© ***zhizn / Twitter

3.

Плюсы:

+ мягкий со всех сторон

+ разрешает «пунькать» в нос

+ ест без закидонов

+ если орет, то шепотом

+ терпит детей, любит гостей

+ всепрощающий, не мстит

+ приятно упитан



Минусы:

— этот кот в цирке не выступает (и не надейтесь на смешные видео для интернета)

— «мимими» — это для котят

— не сидит на ручках

— бывает не в настроении: может и укусить, если полезешь с нежностями

© umnokisa / Twitter

4.

Плюсы:

+ красавец

+ воспитан

+ приходит мурчать на ручки

+ не трогает мою еду Минусы:

— я купила ему роскошную коробку-домик, положила туда свою подушку, на которой он любил спать, а эта рыжая морда все равно свила гнездо в моих чистых джинсах в шкафу!

© Nebo_229 / Twitter

5.

Плюсы:

+ мягонький

+ очень смышленый

+ компанейский Минусы:

— носится, как килька от шпротной судьбы

— прыгает из-за угла и делает «кусь»

— бросается на мой телефон и мешает деградировать

— вор и проныра!

© rewenhimmel / Twitter

6.

Плюсы:

+ может сесть в смешную позу

+ складывает игрушки в свою корзину Минусы:

— следит за тобой

— любит не тебя (и не меня)

© Snowy_Dalek / Twitter

7.

Плюсы:

+ булочка

+ приходит с утра тихонько мурчать, так, чтобы не побеспокоить

+ тихохонький, как мышенька Минусы:

— может забыться от любви и укусить в ответ на ласку

© Snowy_Dalek / Twitter

8.

Плюсы:

+ добрый

+ убаюкивает мурчаньем и будит им же (что не всегда работает так, как он планировал)

+ охотится на руку и прозрачные упаковки от коробок с чаем Минусы:

— шерсть примерно везде в доме (иногда исторгается изнутри)

© imperialis_000 / Twitter



9.

Плюсы:

+ умеет говорить «мама-няма» и «бурум-бурум»

+ громко мурлычет

+ научил второго кота спать по ночам Минусы:

— боится змей в квартире

— мечтает вскрыть мусорное ведро

© RIPDarmok / Twitter

10.

Плюсы:

+ курлычет и поддерживает разговор

+ грелкость

+ хозяиноориентированность 100 %

+ приносит мячик Минусы:

— слабоумие и отвага

— уронит все вокруг

— дорог в эксплуатации

© SpbTsubasa / Twitter

11.

Плюсы:

+ самый хороший мальчик

+ разговорчивый

+ мурчит и приходит на руки

+ ловит мышей Минусы:

— воробьев тоже ловит

— голос не очень приятный

— с выпущенными когтями наминает себе место у меня на коленях

— может обнаглеть и заорать под дверью спальни в 5 утра

© whyareyouherej / Twitter

12.

Плюсы:

+ мурчит

+ тактильный экстаз 24/7

+ хозяйкоориентированность 80-го уровня Минусы:

— жрет все, что не приколочено

— инстинкт самосохранения — «Не, не слышала»

© glornaith / Twitter

13.

Плюсы:

+ очень мягкий

+ иногда похож на енота

+ не линяет

+ хорошая компания

+ спокойно относится ко всем людям и животным

+ постоянно мурчит Минусы:

— спит в раковине, жалко будить

— не когтит лапками так: «Уррр, уррр»

— попьет из унитаза, а потом из твоей кружки

© ridzaru / Twitter

14.

Плюсы:

+ весь в приятных на ощупь кудряшках

+ придет успокоить, когда увидит твои слезы

+ громко мурлычет

+ дает делать с ним все что угодно

+ умен Минусы:

— «Спишь? Я тихонько укушу твою щеку. Уже утро, вставай»

— имитирует болезни, если ему чем-то не угодили

© Snowy_Dalek / Twitter

15.

Плюсы:

+ ласковый

+ любит воду

+ мемная морда

+ в машине ведет себя идеально

+ очень мило мявкает

+ подозрительно умный Минусы:

— «Что-то лежит на столе? Ой, уже не лежит»

— «тыгдык» по стенам

— никаких цветов в этом доме

© nichekotek / Twitter