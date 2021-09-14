15 котов, которые пришли в чужой дом и сделали вид, будто так и надо

Некоторые люди наивно полагают, что они сами хозяева в своем доме. «Ну-ну», — сказали коты и заявились без спроса. А вот к вам когда-нибудь приходил незнакомый меховой гражданин? Оказалось, это не такая уж редкость, и пользователи сети делятся фото и историями незабываемых знакомств.

Мы в AdMe.ru вместе с котиками уверены, что эта подборка диво как хороша.

«Этот приятель зашел, облазил дом вдоль и поперек и прикорнул на моей кровати. Я должен сказать, что это не мой кот, я вижу его впервые»

«Он всегда идет прямо ванную — немного там тусуется, а потом уходит. Он милый, но странный»

«Перевезли вещи в новый дом и снова встретились с незнакомой кисой. На этот раз она залезла на колени к мужу и не хотела уходить!»

С некоторыми происходят фантастические истории

Мы перебрались в поселок. От старых хозяев остался в наследство кот — черный, аж антрацитовый. После того как мы друг к другу привыкли, этот товарищ решил, что моя спина — отличное место для ночевок. А поскольку котяра был старый, то и прожил чуть больше года...

Прошла пара недель с момента погребения кота. Ночью чувствую, что на спине спит кот. Через некоторое время до меня стало доходить: как так, я ж тебя сам похоронил. Собрав силу воли в кулак, я обернулся через плечо. А там лежит черный, аж антрацитовый котенок. Это мать утром обнаружила его на крыльце и впустила. Он зашел в дом так, как будто бы здесь родился, не обнюхивался, а целенаправленно пошел в мою комнату, залез мне на спину и уснул. © Uxdlia / Pikabu

«Я не любитель кошек, но Марси, похоже, полна решимости это изменить. Она навещает меня каждый день. Купил ей вкусняшки и игрушечную мышь»

«Это не моя кошка. Она пришла и легла в раковину, а когда включили воду, она просто стала слизывать капельки со своей шерсти»

«Это не мой кот, но он сидит и не уходит. Назвал его Джошем»

Вот что бывает, когда живешь на 1-м этаже

Вчера было жарко, балконная дверь была открыта. Пришел меховой гражданин, спокойно лег на стул и заснул. Все это время я бродила мимо, хлопала дверями, но кота это не беспокоило. Дрых. И храпел, между прочим. Как маленький, но настоящий мужичок. Часа через 3 проснулся и ушел. А я уже привыкла, что у меня есть кот. Поставила мисочку с кошачьим паштетом на балкон, благо 1-й этаж. Жду. © KrochkaZachez / Pikabu

«Не мой кот не хочет слезать с капота машины. Поехал, только когда он спрыгнул»

«Выхожу я, значит, ночью на кухню, а там вот что»

«Мы просто сидели и обедали, а этот парень вдруг запрыгнул в окно»

Измена?

«Прибился к нам на работе этот красавец. Пришел в кабинет как к себе домой, выбрал место поудобнее и уже 2-й день живет с нами. А мы и не против»

«Сегодня не наш кот Кроули привел свою подружку поесть»

«Я просто сжигал во дворе старые картонные коробки, как вдруг пришел соседский кот. Уверен, если бы мог, он сказал бы: „Что же ты наделал, чудовище?“»