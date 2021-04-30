15+ котов, которые избрали для себя действительно неожиданные места
Котики — универсальные существа: мало того что они могут «превращаться в жидкость», так еще и находят себе такое место для отдыха, что хоть стой, хоть падай. Душ, кровать, всевозможные коробки и даже вазоны — ничто не свято для наших любимых проказников. Нам же остается просто любить и принимать их такими, какие они есть. Ну и гладить почаще.
Мы в AdMe.ru души не чаем в котиках и надеемся, что эта подборка отлично поднимет вам настроение. А в бонусе вас ждет фото с подвохом.
«Я думаю, у нас есть новый прибор»
«Он полюбил горшок. Но тот был не для него»
А кто не любит коробки?
Все уважающие себя коты любят коробки
«День 0, когда эту маленькую девочку забрали из приюта. И она уже нашла лучшее место, чтобы отдохнуть, пока я играю»
«Эволюция взаимоотношений кошки и монитора на одном фото»
Что вы знаете о безвыходном положении?
Нам бы такого котика перед прилавком со сладостями
Когда осознал, сколько у тебя денег в кошельке
«Он делает это каждый раз, когда я разгружаю посудомоечную машину»
«Мой отец купил кактус, чтобы его кот Мингус не сидел на подоконнике»
«Жизнь имитирует искусство»
Котик-помощник
«Кошка моего соседа зашла в гости»
Когда хочется почувствовать себя человеком
«Она запрыгнула на принтер. Я сделал ей компьютерную котографию»
Ох уж этот изгиб хвоста
«Я ремонтирую свой подвал, и всю потолочную плитку только что сняли. Я нашла свою кошку вот тут»
«Владелец магазина перестроил чердак, чтобы разместить своих кошек. Сейчас он находится под постоянным наблюдением»
Бонус: «Все Годзиллы прекрасны!»
А в какие труднодоступные места забирались ваши питомцы?
Фото на превью Metalloid_Emon / Reddit
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