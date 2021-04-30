15+ котов, которые избрали для себя действительно неожиданные места

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Котики — универсальные существа: мало того что они могут «превращаться в жидкость», так еще и находят себе такое место для отдыха, что хоть стой, хоть падай. Душ, кровать, всевозможные коробки и даже вазоны — ничто не свято для наших любимых проказников. Нам же остается просто любить и принимать их такими, какие они есть. Ну и гладить почаще.

Мы в AdMe.ru души не чаем в котиках и надеемся, что эта подборка отлично поднимет вам настроение. А в бонусе вас ждет фото с подвохом.

«Я думаю, у нас есть новый прибор»

«Он полюбил горшок. Но тот был не для него»

А кто не любит коробки?

Все уважающие себя коты любят коробки

«День 0, когда эту маленькую девочку забрали из приюта. И она уже нашла лучшее место, чтобы отдохнуть, пока я играю»

«Эволюция взаимоотношений кошки и монитора на одном фото»

Что вы знаете о безвыходном положении?

Нам бы такого котика перед прилавком со сладостями

Когда осознал, сколько у тебя денег в кошельке

«Он делает это каждый раз, когда я разгружаю посудомоечную машину»

«Мой отец купил кактус, чтобы его кот Мингус не сидел на подоконнике»

«Жизнь имитирует искусство»

Котик-помощник

«Кошка моего соседа зашла в гости»

Когда хочется почувствовать себя человеком

«Она запрыгнула на принтер. Я сделал ей компьютерную котографию»

Ох уж этот изгиб хвоста

«Я ремонтирую свой подвал, и всю потолочную плитку только что сняли. Я нашла свою кошку вот тут»

«Владелец магазина перестроил чердак, чтобы разместить своих кошек. Сейчас он находится под постоянным наблюдением»

Бонус: «Все Годзиллы прекрасны!»