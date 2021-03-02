15+ котиков, которые любезно позволяют почесать пузико своим знаменитым на весь мир хозяевам

Знаменитости — такие же люди, как и мы с вами, кто бы что ни говорил. У них, как и у всех, бывают взлеты и падения, они так же смеются и плачут. Но самое главное доказательство — они, как и мы, у себя в инстаграме тоже постят котиков. А некоторые даже отдельные странички для них в соцсетях заводят.

Мы в AdMe.ru тоже без ума от усатых-полосатых. А вот и знаменитости, которые любят своих пушистых мурлык до безумия.

Николь Кидман

Актриса всем сердцем любит животных. У нее с супругом Китом Урбаном уже жили дома 2 кошки и собака, когда они приняли в свою семью еще одного пушистика — черно-белого кота, получившего кличку Луис. Знаменитости спасли его от жизни в приюте или на улице — к сожалению, истории Луиса мы не знаем. Кидман лишь снабдила пост в своем инстаграме хештегом #rescuecat, а значит, она предпочитает не покупать животных в питомниках, а давать им второй шанс на счастливую жизнь в любящей семье. И, судя по всему, Луис уже стал ее полноправным членом.

Дрю Бэрримор

Однажды актриса решила завести кошку. Вместе с дочками она отправилась за ней в приют, а в итоге вернулась домой с 3 котятами. Это случилось 3 года назад, и теперь маленькие комочки шерсти превратились в красавиц кошек, которые неплохо уживаются с собакой, еще раньше спасенной знаменитостью.

Тейлор Свифт

У певицы 3 кошки. Одну из них зовут Мередит Грей, как главную героиню «Анатомии страсти». Вторая носит кличку Оливия Бенсон — как персонаж сериала «Закон и порядок: Специальный корпус». А третий котик, Бенджамин Баттон, назван так в честь таинственного героя Брэда Питта.

Рассел Брэнд

Около года назад комик потерял своего любимого кота по кличке Моррисси, с которым провел бок о бок 16 с половиной лет. Актер считает, что связь человека с животным особенная, она глубже, чем любая другая, ведь, чтобы понять друг друга, даже не нужно говорить ни слова. Сейчас у Брэнда живет еще один пушистик, он на фото выше.

Норман Ридус

Кота звезды «Ходячих мертвецов» зовут Око Во Тьме, и у него есть собственная страничка в твиттере с 12 тыс. подписчиков. Это, конечно, меньше, чем у самого актера, но, кажется, довольно неплохо для мурлыки.

Маим Бялик

Звезда «Теории Большого взрыва» не ограничилась одним котиком и завела троих. Она признается, что питомцы помогли ей пережить самые сложные моменты в жизни — развод и потерю отца. Они всегда рядом и очень тонко чувствуют настроение актрисы.

Лиа Мишель

Кошку актрисы зовут Шейла. Несколько лет назад звезда сериала «Хор» нашла на территории студии Paramount котят. Шейлу актриса оставила себе, а остальным малышам помогла отыскать новых хозяев. И теперь Мишель признается, что ее питомица — это больше чем просто домашнее животное. Она — идеальный компаньон.

Мик Джаггер

Об этом котике известно не так много: возможно, он тщательно оберегает свою частную жизнь от папарацци. Но совсем недавно он появился вместе со своим знаменитым хозяином в коротком ролике, снятом для шоу Джимми Фэллона.

Эван Рейчел Вуд

Звезда «Мира Дикого Запада» делит жилплощадь с черно-белым котом породы корниш-рекс. Актриса рассказывает, что однажды она спокойно сидела за компьютером у себя дома и вдруг услышала, что кто-то воспользовался унитазом в ее ванной. Она была одна и очень испугалась, но все же решила проверить, что происходит. Открыв дверь, знаменитость увидела как раз то, о чем потом рассказывала в шоу Эллен Дедженерес. Своего кота актриса ничему подобному не учила.

Хейли Бибер

У Хейли и ее мужа Джастина живут 2 кошки породы саванна. Одну зовут Тунец, а другую — Суши, они брат и сестра. У них есть своя страничка в инстаграме, причем подтвержденная, с невероятными 400 тыс. подписчиков.

Элисон Бри

В августе прошлого года Элисон Бри и ее муж Дэйв Франко приютили сразу 2 котят — Макс (девочку) и Отиса (мальчика). Эти милые малыши уже выросли и чувствуют себя в доме у знаменитостей вполне уютно.

Дженна Фишер

У звезды сериала «Офис» есть кот по кличке Сонни, и, как пишет сама актриса, ему очень нравится, когда его носят на ручках. Правда, позы при этом он выбирает довольно специфические. Несмотря на все странности этого рыжика, Фишер без ума от него. У актрисы даже есть плед с его фотографией.

Кеша

Певица регулярно делится в соцсетях фотографиями и видео со своими пушистыми питомцами. Сейчас у нее их четверо. Кеша очень любит кошек и помогает тем, кто нуждается в защите. Даже если это очень большие кисы. Певица считает, что тигры не должны содержаться в неволе, в цирках или в качестве домашних животных.

Никки Рид

Никки Рид и ее супруг Иэн Сомерхолдер обожают животных. Актеры считают, что они могут научить нас тому, чего сейчас так не хватает в мире, — состраданию. Питомцев у знаменитостей очень много, самых разных. Кот, которого вы видите на фото выше, живет у Иэна уже 15 лет.

Эд Ширан

У кошек Эда Ширана есть собственная страничка в инстаграме, и там уже больше 300 тыс. подписчиков. Этих пушистых красоток зовут Дорито и Калиппо, они неплохо ладят друг с другом, а еще они невероятно милые.