15+ кошек и собак, жить рядом с которыми — все равно что быть героем юмористического шоу

Пожалуй, все владельцы животных знают, что их питомцы запросто могут отмочить такое, что хоть стой, хоть падай. Причем зачастую собаки и кошки веселят нас совершенно непроизвольно: ну кто бы мог догадаться, как уморительно смотрится спящий пес, или как мило выглядит кот, который доедает ваш любимый цветок. В последнем случае вы, скорее всего, не потянетесь за тапкой, а будете с улыбкой наблюдать за этой обнаглевшей мордой.

Мы в AdMe.ru несколько раз пролистали эту подборку и зарядились позитивом на целый день. Чего и вам желаем. А если дочитаете до бонуса, то убедитесь, что хозяева могут чудить не хуже своих пушистых подопечных.

Если вы не видите котика, это не значит, что он за вами не приглядывает

Слабо уснуть в такой позе?

«Я наклонилась, чтобы поднять кое-что с пола, а кот решил, что моя спина — это его лежанка. Пока терплю, не разгибаюсь»

«В ветеринарной клинике заводят истории болезни всех пушистых пациентов. Это официальное фото моей кошки на ее карточке»

Он обожает спать в снегу. И не любит, когда его будят

Кот не заболел. Он просто так моет пузо

Когда ты узнаешь, что тебя усыновили

«Кот и котиледон. Оба пушистые, оба любимые. Даже не знаю, что делать»

Немного кошка, немного летучая мышка, немного Дракула

Случай, когда одновременно хочется и смеяться, и ругаться. Щенок разодрал книгу о дрессировке собак

«Моя кошка сделала селфи. Думаю, у нее неплохо вышло»

Ощущение, что он хочет сказать: «Человек, ты уверен, что это твоя еда?»

«Она постоянно так сидит на диване с моим мужем»

Кажется, кошачье спа должно выглядеть именно так

«Она приносит мне мышек и ушные палочки. А один раз притащила куриную ножку»

«Просто фотография моей странной собаки»

Кого-то потянуло к звездам. Пусть и на потолке

«Моя кошка в 6 месяцев и в 3 года. Некоторые вещи остаются неизменными»

«Он впервые побывал в спа-центре для собак и вышел оттуда вот таким пушистиком»

Бонус: иногда хозяева чудят похлеще своих питомцев

Я целый месяц пилила дочь за то, что она не может найти время помыть кота. Потом поняла, что ее не допросишься, и сама пошла отмывать нашего блохастика. Эта барышня возвращается с прогулки и, видя мое недовольное лицо, запирается в ванной. В итоге дочь приходит ко мне на кухню и несет в полотенце мокрого Масика с вытаращенными глазами. Я спрашиваю:

— Ты что сделала?

— Кота помыла.

В этот момент открывается дверь, заходит моя сестра и говорит:

— Вы что сделали? Я его уже мыла.

Дочка задумчиво:

— То-то я смотрю, он такой тихий. Обычно же царапается, а тут молчал, наверное, думал, что хозяйки дружно с ума сошли. © Nibiru2012 / Pikabu