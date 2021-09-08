15 историй о питомцах, которые ошеломили хозяев своей находчивостью и смекалкой

Иногда животные решают только насущные задачи: как устроиться поудобнее или урвать кусочек повкуснее. А временами проявляют недюжинную сообразительность ради своих хвостатых друзей или любимого хозяина.

AdMe.ru прошерстил интернет в поисках историй о питомцах, которые продемонстрировали высокий интеллект как в повседневных ситуациях, так и в случаях, требующих экстренных мер. И больше всех нас поразила своей сообразительностью собака Жужа и трогательная история попугая жако.

У меня было 3 собаки: Рыжик, Пушистик и Тото. Когда я поехала учиться на шеф-повара, мой отец настоял, чтобы я для своей безопасности взяла первых двух собак с собой. Мне пришлось арендовать виллу с садом, где они могли бы гулять. И вот однажды ночью у меня погасло электричество, хотя во всех домах в округе горел свет. Я закрыла собак в комнате, спустилась на кухню и вдруг почувствовала, что что-то не так. Обернувшись, я увидела мужчину, который начал с угрозами требовать денег. Я мысленно ругала себя за то, что закрыла дверь в комнате, когда вдруг услышала рядом глухое рычание Рыжика. Обычно дружелюбные собаки напали на мужчину и отпустили его только тогда, когда приехала полиция. До сих пор для меня остается загадкой, как они выбрались из комнаты. © Razia Zahraa / Quora

7 лет назад один находчивый бездомный котенок увязался за нашей собакой на прогулке. Пес был мизантропом, людей и больших собак считал угрозой для себя и хозяев, зато кошек не трогал никогда. Как маленький грязный заморыш это определил — загадка. Он дошел с собакой до квартиры, сел и сказал «мяу»: «Хочу здесь жить». «Что ж, — сказала мама, — переночуй, холодно на улице. Надо тебя пристраивать, да ты и к туалету не приучен». В ответ он в рекордные сроки начал ходить на газетку, а потом и в лоток и всячески убеждал ее, что без кота в доме никак. Собака вплотную занялась его воспитанием. На кресло залезать нельзя. На коврик залезать нельзя: это его территория. Играть можно. Миски тоже разные, да. Заморыш вырос в шикарного белого кота, и все эти годы они с собакой прожили друзьями. © Ri0rita / Pikabu

«Бездомный котенок остановил свой выбор на мне».

Мама строго запрещала нашему псу находиться на ковре. Это было для него хуже танталовых мук, потому что мы проводили много времени в комнате с ковролином. На его несчастную морду было больно смотреть. Спустя некоторое время он начал класть одну лапу на ковер. Это было очень неудобно, так как все остальное туловище оставалось на твердой деревянной ступеньке. Потом на ковре оказались две лапы. Было любопытно, как далеко он зайдет. И вскоре на краю ковра лежал весь пес, лишь одна лапа оставалась на ступеньке. Иногда, когда мамы не было, мы с отцом забирали его к себе на диван, чтобы только не видеть его жалостливую морду. И он вдруг осознал, что на диване ковра-то нет. И вот однажды мы услышали стук когтей по паркету, и черная собачья «торпеда» пролетела в прыжке длиной около 3 метров через весь ковер и приземлилась точно на диван. Так наш сообразительный пес выбил себе право лежать на ковре. © weirdbo**s / Reddit

Живу в Петербурге. Несколько месяцев назад зашел поглазеть на животных в зоомагазин. И меня поразил попугай жако по имени Тор. Большая говорящая и очень умная птица. Он постоянно повторял: «Где моя Лили, где моя Лили?» Я еще тогда про себя усмехнулся: не любимую ли зовет? Буквально несколько дней назад листаю сторис в инстаграме. А там подруга из Москвы вещает, что купила попугая жако по имени Лили. Ну вряд ли же совпадение. В итоге подтвердилось, что у одной женщины жили 2 попугая — Лили и Тор, а потом она продала их посреднику, который пристроил их в разные зоомагазины. Все в шоке. Подруга завтра приезжает в Питер, чтобы Тора выкупить. © KokoshnikFM / Pikabu

«Потерявшийся попугай сел на мое плечо, пока я был на работе, и не улетал от меня полчаса. За это время нам удалось выяснить, кто его хозяин, и вернуть Грифа в родной дом».

Начав более-менее доходчиво объясняться, дочь заявила, что ей требуется подружка, причем непременно с усами и хвостом. Спустя пару часов поиска появился в доме новый член семьи. По характеру — два сапога пара: куда топает одна — тыгыдыкает другая. Понимают друг дружку с одного взгляда. Детский горшок у нас стоял уже на всякий экстренный случай. Кот заприметил интересную гремящую штуковину, дочь возьми и покажи, как ею пользоваться. Теперь горшок перешел в пользование кота. © jimmyScarhead / Pikabu

Жили в деревне. Я вышла со щенком погулять, а он вдруг стал метаться, требуя открыть дверь на чердак. Я, думая, что там кошка Машка, открыла. Но там никого не было, а щенок стал бегать вокруг трубы и скулить. Я спустилась вниз, позвала отца, который как раз топил печь. Сказала, что Донни мечется по чердаку и не хочет спускаться. А Донни уже стал лаять и подвывать. Отец поднялся и тут же спустился вниз, залил водой печь. Оказалось, что труба лопнула, и в том месте выходил не только дым, но и огонь. Отец увидел, успел отреагировать. Так щенок спас нас от пожара: на чердаке висели сухие травы для чая, лежали газеты, снопы. © Шаманка / AdMe.ru

на чердаке висели сухие травы для чая, лежали газеты, снопы. © Шаманка / AdMe.ru Я жила на оживленной улице, и мой пес любил часами сидеть и смотреть в окно. Однажды он вдруг начал надрывно лаять и скрестись у ​​двери. Я подошла взглянуть, что его так расстроило, и увидела годовалого малыша, который сам шел по улице, толкая перед собой игрушку-каталку. Он уже почти подошел к перекрестку с интенсивным движением, когда я выбежала на улицу, подхватила его на руки и пошла с ним в обратном направлении, откуда мне навстречу бежала ошалевшая от ужаса мама. Так мой пес спас жизнь малышу. © dorky2 / Reddit

У меня хронический синусит, и как-то было очередное обострение — нос совсем отказывался служить, приходилось дышать ртом. Ночью, крепко уснув, начала задыхаться, а проснуться не могу. Спас меня кот, который истошно мяукал, сидя на моей подушке, и трогал меня за щеку когтистой лапой. Видимо, услышал судорожные вздохи и забеспокоился. Это был единственный раз — ни до, ни после этого он так не делал. © Сандра / AdMe

© Сандра / AdMe Мои родители собрали на своем огороде помидоры и занесли их в дом. А на следующий день у задней двери появилось еще некоторое количество томатов, но уже слегка помятых. Вначале родители чуть не рассердились на меня с сестрой за то, что мы балуемся с их урожаем, а потом поняли, что помидоры принес наш пес. Он, должно быть, видел, как мои родители собирают их, и хотел оказать посильную помощь. © IZY2091 / Reddit

Моя собака, нечистокровная немецкая овчарка, открывала зубами банку с арахисом, затем била по ней лапой, пока арахис не выпадал. А после этого заталкивала пустую банку с арахисом под диван. Все это мы с мамой видели собственными глазами. Никто ее этому не учил. © Eponarose / Reddit

Дома есть кошка и попугай. По некоторым обстоятельствам меня не было дома сутки. Приехав, увидела картину: кошка, сидя рядом с клеткой, в зубах держала конфетку в обертке, сквозь прутья попугай разгрызал фантик, чтобы достать конфету. Теперь эти два чуда дружат, он даже грязь ей из глазика вытаскивает. © Подслушано / Ideer

В детстве гостила у родственников в селе. Однажды заметили, что стали пропадать куриные яйца, которые стояли в погребе в кастрюльке. Причем ночью не исчезало ничего, а днем не досчитывались штук 6–8. Грешили на крыс, куницу. А на 4-й день застукали воришку. Это была их же собака. Она была маленькая, свободно гуляла, на цепи не была никогда. Она как-то умудрялась приоткрывать дверь, брать в пасть яйцо, не раздавив его, и несла овчарке, которая сидела всегда на цепи. Та съедала все вместе со скорлупой. Как они так сговорились — до сих пор удивляюсь. © Klmnoprst / Pikabu

«Я не крал это яйцо... Клянусь!»

Подцепила гадкий вирус: несколько дней была высокая температура и постоянно рвало, есть совсем не могла. Мой хорек Мики бегал вместе со мной в туалет и заботливо лизал мне лодыжку. Один раз я слишком резко встала, все поплыло перед глазами, и я потеряла сознание. Когда очнулась, на мне лежала сырая куриная шейка, а Мики сидел рядом и тыкал мне в щеку своим носом. Принес из своей миски вкусненького подкормить голодающую хозяйку. © Mirjam Zautina / Facebook

© Mirjam Zautina / Facebook Моя кошка Симона спокойно ела, когда ее сын подошел и внаглую влез в ее миску. Симона отошла и огляделась. У стены за ним стоял веник. Симона неспешно подошла к нему и случайно задела его боком. Когда метла с грохотом упала на пол, Симона бросилась прочь. Сынок в панике побежал за ней. Примерно через 20 секунд Симона вернулась обратно, неторопливо подошла к миске с едой и продолжила трапезу. © Carl Grant / Quora

Как-то снимала квартиру с соседями-мальчиками. У одного из них была собака Жужа. В общем, у меня раньше времени пошли месячные и, как назло, прокладок и тампонов не было. Дома была одна, что делать — не знаю. Кое-как обмоталась полотенцем, выхожу из ванной, а тут Жужа несет мне собачьи памперсы. Не думаю, что она поняла, насколько сильно мне помогла, но вот она, женская солидарность. © Никки Никки / Facebook