15 историй о питомцах, которые ошеломили своих хозяев развитым интеллектом

Когда я жила с бывшим, у нас была кошка, которая иногда подходила к моей комнате и мурчала, если ей хотелось внимания. Однажды она замяукала, только на этот раз более требовательно, я открыла дверь, а она тут же убежала на 1-й этаж. Мне это показалось странным, поэтому я пошла за ней и увидела, что она села возле окна и уставилась в него. Оказалось, кормушка, которая обычно висит снаружи на присоске, упала, и кошка расстроилась, что не прилетели птицы. Мое предположение подтвердилось, когда я приклеила кормушку обратно, а котейка довольная сначала потерлась о мои ноги и потом действительно запрыгнула на табурет в ожидании птиц. © Seicair / Reddit

Брат ел за столом торт, когда услышал лай нашей собаки у входной двери. Он встал, чтобы проверить, кто там (так как обычно она лает, когда кто-то собирается позвонить в дверь). А собака тем временем метнулась к торту, оставленному без присмотра, и съела все в один укус. Думаю, всем понятно, что за дверью никого не оказалось. © ILikeMapleSyrup / Reddit

Однажды я потерял часы, которые мне очень нравились. Примерно в то же время у моего кота появилась привычка лезть передними лапами под холодильник и шуршать там ими, как сумасшедший. Он был буквально одержим этим занятием и делал так почти год, пока однажды ночью наконец не вытащил поднос, который стоял под холодильником, с моими часами. После этого он полностью потерял интерес к холодильнику. Он был хорошим мальчиком. © dragonswithhats / Reddit

Моему коту нужно было принимать антибиотики в течение 10 дней. Но ему никак не становилось лучше, и я не могла понять почему. Оказалось, он просто прятал таблетки под языком или за щекой, а потом выплевывал под шкаф. Поэтому я стала заглядывать ему в рот, чтобы убедиться, что он все проглотил. © lacquerqueen / Reddit