15 историй о питомцах, которые ошеломили своих хозяев развитым интеллектом
Домашние животные нередко удивляют нас своими поступками. Правда, чаще всего решительными, но не очень обдуманными, в результате чего складываются многочисленные комичные ситуации. Однако порой питомцы способны проявлять такие чудеса смекалки, что становится уже не до смеха и даже как-то немного неловко за то, что тебя обвел вокруг пальца этот обычно не слишком отличающийся сообразительностью четвероногий друг.
Мы в AdMe.ru, откровенно говоря, остались под впечатлением от историй некоторых пользователей сети о том, какие логичные и хитрые действия способны совершать их питомцы. Поэтому не удержались и решили поделиться с вами самыми запоминающимися из них.
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Моя кошка Таффи умыкнула кусок хлеба, положила его на пол рядом со шкафом, а затем неподвижно сидела и не спускала с него глаз в течение часа. Нам уже стало не по себе, как вдруг из-за шкафа выглянула мышка, и Таффи немедленно схватила ее. Она использовала хлеб как чертову наживку! Как до этого додумалась кошка, которая обычно пытается облизывать лампочки, обжигает язык, шипит на них и все равно продолжает, я не знаю. © darthbiscuit80 / Reddit
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У нас была собака, которой не разрешалось клянчить еду, когда все садились за обеденный стол. Поэтому во время трапезы пес подходил к столу как можно ближе, поворачивался к нему спиной и смотрел через плечо, как мы ели. © eclectique / Reddit
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У моего пса эпилепсия, поэтому ему нужно каждое утро принимать таблетки. Я сломала пилюльку пополам, засунула в еду и отдала ему. Через несколько минут решила проверить, и что я вижу: миска пуста, только один маленький пятачок корма в центре, куда я спрятала лекарство. Я заглянула в гостиную и как бы в шутку спросила: «Ты ничего не забыл?» А он встал, вернулся к своей миске и все же съел остаток под моим присмотром. © enigma1235 / Reddit
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Как-то довелось мне ждать одного человека. Гуляла я около дома, где росли несколько грецких орехов, и наблюдала картину, как ворона дожидалась проезда машины и кидала под колеса орехи. Но не на все орехи автомобили наезжали колесом. И я, сжалившись над вороной, подошла к нерасколотому ореху, раздавила его ногой и отошла. Ворона спустилась вниз, съела орех, поглядывая на меня. Улетела, минут через 5 вернулась и бросила орех... мне под ноги. Так я примерно около часа ходила и колола ей орехи... © Numida / Pikabu
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Пес моего друга знает, что дома ему нельзя заходить в конкретную зону с ковровым покрытием. И как, вы думаете, он выкручивается из этой ситуации? Он берет свою любимую игрушку, как бы невзначай бросает ее в запретное место, а потом смотрит на нас, словно пытаясь сказать: «Ну моя игрушка там, мне придется встать на ковер, чтобы забрать ее». И он действительно идет, причем так медленно и осмысленно, что нет сомнений в том, что он осознает свои действия. © [deleted] / Reddit
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А мне однажды довелось наблюдать за тем, как моя собака (австралийская овчарка) пыталась достать теннисный мячик, застрявший под мебелью, выталкивая его с помощью другого. Ей удалось, и она выглядела так, словно очень гордилась собой. © Oryagoagyago / Reddit
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Когда я жила с бывшим, у нас была кошка, которая иногда подходила к моей комнате и мурчала, если ей хотелось внимания. Однажды она замяукала, только на этот раз более требовательно, я открыла дверь, а она тут же убежала на 1-й этаж. Мне это показалось странным, поэтому я пошла за ней и увидела, что она села возле окна и уставилась в него. Оказалось, кормушка, которая обычно висит снаружи на присоске, упала, и кошка расстроилась, что не прилетели птицы. Мое предположение подтвердилось, когда я приклеила кормушку обратно, а котейка довольная сначала потерлась о мои ноги и потом действительно запрыгнула на табурет в ожидании птиц. © Seicair / Reddit
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Брат ел за столом торт, когда услышал лай нашей собаки у входной двери. Он встал, чтобы проверить, кто там (так как обычно она лает, когда кто-то собирается позвонить в дверь). А собака тем временем метнулась к торту, оставленному без присмотра, и съела все в один укус. Думаю, всем понятно, что за дверью никого не оказалось. © ILikeMapleSyrup / Reddit
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Однажды я потерял часы, которые мне очень нравились. Примерно в то же время у моего кота появилась привычка лезть передними лапами под холодильник и шуршать там ими, как сумасшедший. Он был буквально одержим этим занятием и делал так почти год, пока однажды ночью наконец не вытащил поднос, который стоял под холодильником, с моими часами. После этого он полностью потерял интерес к холодильнику. Он был хорошим мальчиком. © dragonswithhats / Reddit
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Моему коту нужно было принимать антибиотики в течение 10 дней. Но ему никак не становилось лучше, и я не могла понять почему. Оказалось, он просто прятал таблетки под языком или за щекой, а потом выплевывал под шкаф. Поэтому я стала заглядывать ему в рот, чтобы убедиться, что он все проглотил. © lacquerqueen / Reddit
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Однажды папа пришел утром с ночной смены. Мама на работе, я в школе. Он поел, покормил кошку и лег спать, все как обычно. Вдруг кошка начала громко мяукать. Папа не среагировал, ведь покормил ее и туалет для нее открыт. Что ей еще нужно? Но она не угомонилась, прибежала к нему в комнату и начала еще сильнее мяукать. В итоге отец не выдержал, встал и хотел было уже дать ей подзатыльник, как вдруг кошка резко побежала на кухню. Папа за ней. Оказалось, он не до конца выключил плиту и вся кухня пропахла газом. © Подслушано / Vk
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Было время, когда по возвращении из поездок домой у меня опухали подушечки стоп и мне становилось больно подниматься и спускаться по лестнице. Мой кот, маленький хулиган, всегда начинал меня передразнивать и тоже откровенно хромать, когда шел вверх или вниз по лестнице. Он делал осторожные шаги одной лапой и жалобно мяукал. Готов поклясться, если бы он мог говорить, он наверняка сказал бы что-то вроде: «Вот, посмотри, как глупо ты выглядишь». © turtletyler / Reddit
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У меня был очень плохой день, и я безутешно плакала в своей комнате, когда мой попугай корелла вдруг начал кричать из клетки, явно желая, чтобы я его выпустила. Открываю дверцу, он прыгает мне на плечо, утыкается головой в щеку и начинает снова и снова повторять: «Все нормально, все нормально, все нормально». Я всегда говорю ему так, когда он пугается ночью, например из-за сигналящей машины, и начинает кричать и хлопать крыльями. Даже не подозревала, что он понимает, когда мне грустно, и тем более что когда-нибудь скажет мне те же самые слова. © The-Goat-Lord / Reddit
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У моей двоюродной сестры был пруд с карпами кои и 2 собаки. Однажды ночью псы вдруг начали громко и встревоженно лаять (хотя обычно таким поведением не отличались). Сестра с родителями сразу поняли, что что-то не так, и вышли проверить. Рыбка умудрилась каким-то образом выпрыгнуть из воды и извивалась на бетоне, один из псов пытался помочь и носом подтолкнуть ее обратно, а второй лаял, призывая людей на помощь. Как только родители закинули ее обратно, собаки тут же пошли спать в свои будки. Говорят, что с тех пор они часто следили за прудом. © mangolangoon / Reddit
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У меня есть лабрадор и черный кот. Первый без ума от теннисных мячей, а второй не любит, когда собака счастлива, поэтому частенько садится на эти мячи, словно курица, высиживающая яйцо. Однажды утром я собирался на работу и заметил, как собака по традиции лает на кота, и подумал: «Ну ладно, засранец, хватит с тебя». Подошел к шкафу, достал 3 банки с мячами и раскидал мячи по квартире. Собака взвизгнула от счастья, кот остался равнодушен, я ушел на работу. Вернувшись вечером, слышу лай в столовой. Захожу туда, и что вы думаете? Кот загнал все 10 мячей в один угол и опять охраняет их, в то время как собака надрывается и «ругается» на него. Готов поклясться, он одарил меня таким взглядом, словно хотел сказать: «Выкуси. Я снова победил». © LiterallyOuttoLunch / Reddit
Вы наверняка тоже не раз замечали, как ваши питомцы проявляют чудеса смекалки и принимают весьма обдуманные решения. Расскажите нам парочку таких историй.