15 историй, которые доказывают, что животные гораздо умнее, чем мы думаем
Мы привыкли думать, что наши домашние питомцы в основном себе на уме: часто совершают необъяснимо глупые поступки, а если и слушаются, то только благодаря дрессировке и командам. Но на самом деле все не всегда так. Иногда они проявляют такое глубокое понимание ситуации или смекалку, что даже хозяева не сразу могут понять ход их мыслей.
Мы в AdMe.ru обнаружили, что люди повсеместно рассказывают о подобных случаях, когда животные изрядно удивили их своими интеллектуальными способностями и характером. Поэтому не удержались и отобрали самые яркие истории.
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В детстве у нас было две собаки: умная пиренейская овчарка и глуповатый лабрадор-ретривер. И вот однажды ретриверу как-то удалось высвободиться из ошейника (нам пришлось привязать его во дворе, потому что он все время гонялся за птицами) и убежать. Но овчарка не дала уйти ему далеко. Мы даже не поняли, что произошло, пока не увидели, как овчарка ведет ретривера обратно к дому, удерживая его за поводок. Наверное, было странное зрелище для соседей. © dalenacio / Reddit
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Когда ругаемся с парнем, спорим на повышенных тонах, моя кошка очень волнуется. Она бежит ко мне, по пути нервно мяукая, забирается поближе к лицу и трется о щеки. Когда плачу, слизывает слезы и не находит себе места. Это очень трогательно, особенно то, что успокаивает всегда только меня. Но я не ожидала, что в разгар ссоры она засунет свою пушистую морду мне в рот, чтобы я не кричала. После такого из-за смеха конфликтовать было просто невозможно. © Подслушано / vk
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У нашей собаки ожирение, весит почти 50 кг. Еще у нас куча котов. Однажды собака, придя с улицы, обнаружила, что коты заняли ее любимую лежанку. Она встала, гавкнула — коты ноль эмоций. И тогда она легла прямо на котов... © Подслушано / vk
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Наша кошка однажды никак не давала мне пойти спать и настаивала на том, чтобы я проследовала за ней на кухню. Мы только недавно купили новую плиту со стеклянной варочной панелью и не заметили, что оставили одну из комфорок включенной. Спасибо, котенок. © basepair86 / Reddit
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Когда мой пес хочет внимания, он слегка прикусывает какую-нибудь мебель, замирает и устанавливает со мной агрессивный зрительный контакт. И странно, и смешно. Но работает!
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Когда мне было всего 2 недели от роду, родители спасли одну кошку. Она решила, что я ее котенок, и присматривала за мной. Когда я плакала, она становилась на задние лапы и упиралась мне в плечо передними, обеспокоенно мяукая и вылизывая мне лицо. Она так и спала со мной в постели каждую ночь, пока не умерла, когда мне было уже 14 лет. Покойся с миром, Роза, моя вторая мама. © fadetongue / Reddit
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У меня был осел, который открывал ворота для лошадей и коров. А потом просто шел через забор на закрытое пастбище. Когда я возвращался после выполнения некоторых дел, то оказывался в полном хаосе. Лошади уничтожали сарай с сеном, коровы паслись на соседских полях или ощипывали газон, и при всем этом осел просто болтался на месте сам по себе, словно не имеет к этому никакого отношения. © TheDukeOfDonkeys / Reddit
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Пару лет назад у бабушки начались проблемы с ногами. Как-то раз она упала в гостиной. Наш пес увидел ее и немедленно обежал весь дом, чтобы найти кого-нибудь, но в тот день остальные домочадцы отсутствовали. Поэтому когда он никого не нашел, то просто лег и ждал рядом, пока она не нашла в себе силы встать снова. Она сама рассказала нам об этом, и мы все были ему благодарны. © axioche / Reddit
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Как-то раз у нас дома случился пожар, и наш кот спрятался под стеганым ватным одеялом. Это спасло ему жизнь, потому что слои одеяла сработали как воздушный фильтр и ему удалось не задохнуться от дыма. © BohoBri / Reddit
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Сегодня на ипподроме нам разрешили покормить лошадей морковкой, а этому коню нельзя (гастрит). Он та-а-а-а-ак просил. Не удержалась от фотки:
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Утром относил посуду из комнаты. Руки были заняты, дверь не мог открыть. Кот на полу лежал. Говорю ему: «Помоги, пожалуйста, открой дверь, а то руки заняты». Самое удивительное, что он реально понял меня! Он встал нехотя, подошел к двери, лапой снизу подцепил ее, открыл и улегся обратно. © Подслушано / vk
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Когда я был маленьким, у нас были лошади. И среди них была одна слишком умная кобыла. Она затапливала сарай, запихивая сено и разные предметы в открытый кран с водой, когда ей не уделяли должного внимания. Ее загон запирался на 4 замка, потому что она разобралась, как открывать их и даже карабинный замок. А ещё она несколько раз сбегала из своего стойла и освобождала других лошадей, чтобы устроить конную вечеринку, когда полдюжины лошадей едят в саду летние овощи, а еще полдюжины гуляют вдоль дороги, сбивая с толку автомобилистов. © droppingeves / Reddit
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Пошла в ванную, разделась, положила шорты на диван. Искупалась, выхожу — шорты исчезли. Точно помню, что они были на диване. А кошка в это время мирно спит на стуле. Я начала искать шорты. Моя любимая киса их стащила, отнесла в шкаф и затащила на нижнюю полку. Порядок должен быть во всем. © Подслушано / vk
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Как-то в детстве обиделась на взрослых и сидела, жутко рыдала. Наша собака, увидев это, убежала, раскопала мне косточку, которую ранее заныкала, и положила передо мной. Утешительница моя. © Подслушано / vk
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Я плохо себя чувствовал и решил немного поспать, но мой кот никак не оставлял меня в покое. Он продолжал толкать меня лапами, пока я не разозлился и не попытался встать. И тут я понял, что мое состояние критическое, и позвонил 911. Оказалось, у меня был сильный сердечный приступ без боли. Кот спас мне жизнь. © free_willi / Reddit
Вам приходилось лично становиться свидетелями необычайно осмысленного поведения животных? В чем заключались эти ситуации?