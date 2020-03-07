15 историй, которые доказывают, что животные гораздо умнее, чем мы думаем

Когда мне было всего 2 недели от роду, родители спасли одну кошку. Она решила, что я ее котенок, и присматривала за мной. Когда я плакала, она становилась на задние лапы и упиралась мне в плечо передними, обеспокоенно мяукая и вылизывая мне лицо. Она так и спала со мной в постели каждую ночь, пока не умерла, когда мне было уже 14 лет. Покойся с миром, Роза, моя вторая мама. © fadetongue / Reddit

У меня был осел, который открывал ворота для лошадей и коров. А потом просто шел через забор на закрытое пастбище. Когда я возвращался после выполнения некоторых дел, то оказывался в полном хаосе. Лошади уничтожали сарай с сеном, коровы паслись на соседских полях или ощипывали газон, и при всем этом осел просто болтался на месте сам по себе, словно не имеет к этому никакого отношения. © TheDukeOfDonkeys / Reddit

Пару лет назад у бабушки начались проблемы с ногами. Как-то раз она упала в гостиной. Наш пес увидел ее и немедленно обежал весь дом, чтобы найти кого-нибудь, но в тот день остальные домочадцы отсутствовали. Поэтому когда он никого не нашел, то просто лег и ждал рядом, пока она не нашла в себе силы встать снова. Она сама рассказала нам об этом, и мы все были ему благодарны. © axioche / Reddit

Как-то раз у нас дома случился пожар, и наш кот спрятался под стеганым ватным одеялом. Это спасло ему жизнь, потому что слои одеяла сработали как воздушный фильтр и ему удалось не задохнуться от дыма. © BohoBri / Reddit