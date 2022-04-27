15 пушистых, при взгляде на которых сложно сдержать порыв завести себе такого же
Домашние любимцы однозначно делают нашу жизнь уютнее. Вот придешь, например, с работы уставший и грустный, а дома встречает пушистая морда, виляет хвостом или громко мурлычет — и все заботы как рукой снимает. Поэтому каждому человеку, по нашему мнению, непременно нужен кот, пес или другая ласковая живность.
Сегодняшняя фотоподборка AdMe.ru — о хвостатых и пушистых, при виде которых невольно можно выдать нечто вроде: «Ми-ми-ми». А еще эти фото вызывают острое желание завести питомца, даже если у вас уже есть один.
«Немного украсила хорошего мальчика заколками»
«Котик Моти и его лягушки»
«Дрессировщик как-то сказал мне, что маленькие собаки быстро устают. Но он просто не знаком с этой собакой»
«Я ветеринар в приюте. Знакомьтесь, наш новый подопечный — Аксель»
- Он похож на тортик! © Hahentamashii / Reddit
«Жена принесла домой нового пса, хотя я был против. Стараюсь его игнорировать, а он вот что делает»
Тот момент, когда и ДНК-тест не нужен
«Она так горда собой!»
«Лучшая девочка на свете»
«Он приходит и часами так валяется всякий раз, когда мы зажигаем камин»
«Эта крошка-кошка весит 240 граммов. Ее зовут Дэни, она одна из обитателей моего домашнего приюта»
Только взгляните на эти лапы и эту улыбку
Он успокаивается, если рядом его любимая игрушка
«Наш новый (и самый суровый) член семьи»
«Только что спасенные котята. Как бы их назвать?»
Ради таких моментов и опоздать на работу не страшно
Сколько у вас питомцев? Как вам кажется, сколько хвостатых нужно человеку для счастья?
Фото на превью notcabbagesoup / Reddit
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