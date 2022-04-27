15 пушистых, при взгляде на которых сложно сдержать порыв завести себе такого же

Домашние любимцы однозначно делают нашу жизнь уютнее. Вот придешь, например, с работы уставший и грустный, а дома встречает пушистая морда, виляет хвостом или громко мурлычет — и все заботы как рукой снимает. Поэтому каждому человеку, по нашему мнению, непременно нужен кот, пес или другая ласковая живность.

Сегодняшняя фотоподборка AdMe.ru — о хвостатых и пушистых, при виде которых невольно можно выдать нечто вроде: «Ми-ми-ми». А еще эти фото вызывают острое желание завести питомца, даже если у вас уже есть один.

«Немного украсила хорошего мальчика заколками»

«Котик Моти и его лягушки»

«Дрессировщик как-то сказал мне, что маленькие собаки быстро устают. Но он просто не знаком с этой собакой»

«Я ветеринар в приюте. Знакомьтесь, наш новый подопечный — Аксель»

Он похож на тортик! © Hahentamashii / Reddit

«Жена принесла домой нового пса, хотя я был против. Стараюсь его игнорировать, а он вот что делает»

Тот момент, когда и ДНК-тест не нужен

«Она так горда собой!»

«Лучшая девочка на свете»

«Он приходит и часами так валяется всякий раз, когда мы зажигаем камин»

«Эта крошка-кошка весит 240 граммов. Ее зовут Дэни, она одна из обитателей моего домашнего приюта»

Только взгляните на эти лапы и эту улыбку

Он успокаивается, если рядом его любимая игрушка

«Наш новый (и самый суровый) член семьи»

«Только что спасенные котята. Как бы их назвать?»

Ради таких моментов и опоздать на работу не страшно