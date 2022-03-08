15+ хозяев, которые со вздохом признаются: «Мой кот — это жидкость»

Иногда складывается ощущение, что кошки могут просочиться даже в крошечную щель и заполнить собой практически любую емкость. И наверняка все владельцы Барсиков и Мурок не раз замечали, как их довольный питомец «растекается» после еды по дивану или засыпает где-нибудь в вазе или ведре. И да, ему удобно.

У многих сотрудников AdMe.ru есть коты, поэтому мы уже давно в курсе, что эти пушистики могут принимать практически любую форму.

Когда кот идеально вписывается в любую емкость

«Лужица в исполнении нашего Самсона»

«Мы думали, это грязная лужа на крыше. А из нее — раз! — и поднялась голова»

«Уверяю, при создании этой фотографии ни одна кошка не пострадала»

Сфинксы тоже умеют «растекаться»

«Он не переставал мяукать, пока не забрался туда»

«У него недавно появилось новое любимое место»

Любая емкость может быть заполнена котом. И неважно, для чего она предназначена

Утекающая лапа

А тут щека утекает

Слабо заснуть таким зигзагом?

Это кошачий водопад

«Водопад» с другой стороны

При строительстве загородных домов нельзя обойтись без строительно-умилительного материала «жидкий кот»"

«На фото коту 6 месяцев. А сейчас ему уже 1,5 года, но до сих пор спит в этой чашке»

«Жидкий кот» для ванн. Просто добавь воды

Классика жанра — кот и коробочка

Да ладно, вы после работы такой же лужицей растекаетесь

