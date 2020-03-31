15 преданных собак, которые вытаскивают людей из передряг, а нас легко спасут от одиночества
Тысячи человеческих жизней удалось сохранить благодаря бесстрашным и любящим собакам, которые каждый день не покладая лап борются с преступниками, находят пропавших людей, да и просто спасают нас всех от печали и плохого настроения. Все они без исключения достойны уважения, внимания и заботы со стороны тех, кому помогли в тяжелой ситуации.
Мы в AdMe.ru хотим выразить огромную благодарность всем четвероногим спасателям и показать самых знаменитых лохматых героев всему миру.
1. Первое, что видят люди, которых спасатели нашли под снегом
2. В Мексике поставили памятник собаке по кличке Фрида, которая спасла десятки жизней во время землетрясения
3. Это уже 5-й прыжок с парашютом для Сиары — элитного члена поисково-спасательного подразделения Колумбии
© Oliver Ehmig / Solent News / East News © Oliver Ehmig / Solent News / East News © Oliver Ehmig / Solent News / East News
4. Так проходят тренировки спасателей в Альпах, куда их доставляют прямо на вертолетах
5. Собака-спасатель тащит лодку со своими четвероногими коллегами
6. Эта собака проходит специальное обучение, чтобы участвовать в спасательных операциях и помогать полиции в обнаружении наркотиков и взрывчатых веществ
7. В бочонке на шее у легендарных швейцарских сенбернаров-спасателей на самом деле нет никакого алкоголя — там обычная вода, а в сумке — плед для обогрева
8. Японские собаки-спасатели, которые помогают находить выживших после землетрясения, носят специальный комбинезон с видеосвязью и GPS-датчиком
9. Собака-спасатель сильно измотана, но продолжает искать уцелевших людей после наводнения в Калифорнии
10. Этот огромный пес является самым важным членом команды итальянских спасателей на воде
11. Пес Герни из Канады работает спасателем во время схода лавин и уже давно привык к своей маске, защищающей от яркого солнца в заснеженных горах
12. Собаки-спасатели из Хорватии внимательно наблюдают, чтобы никто не заплывал за буйки
13. Пес из команды итальянской береговой охраны готовится прыгнуть в море с вертолета, чтобы спасти человека
14. Во время разбора завалов Всемирного торгового центра в Нью-Йорке спасателям помогало более 300 поисковых собак
15. А это Пайпер, собака-спасатель из штата Колорадо, проходит свою ежедневную тренировку в горах
А вы или ваши знакомые попадали в ситуации, когда собаки приходили на помощь в трудную минуту?