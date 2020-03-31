15 преданных собак, которые вытаскивают людей из передряг, а нас легко спасут от одиночества

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Тысячи человеческих жизней удалось сохранить благодаря бесстрашным и любящим собакам, которые каждый день не покладая лап борются с преступниками, находят пропавших людей, да и просто спасают нас всех от печали и плохого настроения. Все они без исключения достойны уважения, внимания и заботы со стороны тех, кому помогли в тяжелой ситуации.

Мы в AdMe.ru хотим выразить огромную благодарность всем четвероногим спасателям и показать самых знаменитых лохматых героев всему миру.

1. Первое, что видят люди, которых спасатели нашли под снегом

2. В Мексике поставили памятник собаке по кличке Фрида, которая спасла десятки жизней во время землетрясения

3. Это уже 5-й прыжок с парашютом для Сиары — элитного члена поисково-спасательного подразделения Колумбии

4. Так проходят тренировки спасателей в Альпах, куда их доставляют прямо на вертолетах

5. Собака-спасатель тащит лодку со своими четвероногими коллегами

6. Эта собака проходит специальное обучение, чтобы участвовать в спасательных операциях и помогать полиции в обнаружении наркотиков и взрывчатых веществ

7. В бочонке на шее у легендарных швейцарских сенбернаров-спасателей на самом деле нет никакого алкоголя — там обычная вода, а в сумке — плед для обогрева

8. Японские собаки-спасатели, которые помогают находить выживших после землетрясения, носят специальный комбинезон с видеосвязью и GPS-датчиком

9. Собака-спасатель сильно измотана, но продолжает искать уцелевших людей после наводнения в Калифорнии

10. Этот огромный пес является самым важным членом команды итальянских спасателей на воде

11. Пес Герни из Канады работает спасателем во время схода лавин и уже давно привык к своей маске, защищающей от яркого солнца в заснеженных горах

12. Собаки-спасатели из Хорватии внимательно наблюдают, чтобы никто не заплывал за буйки

13. Пес из команды итальянской береговой охраны готовится прыгнуть в море с вертолета, чтобы спасти человека

14. Во время разбора завалов Всемирного торгового центра в Нью-Йорке спасателям помогало более 300 поисковых собак

15. А это Пайпер, собака-спасатель из штата Колорадо, проходит свою ежедневную тренировку в горах