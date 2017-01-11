15 фотографий животных, которые вместе выросли и стали лучшими друзьями

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Что может быть лучше, чем друг? Только лучший друг, с которым вы выросли. И совсем неважно, есть ли у него колючки, умеет ли он летать или плавать, — животные любого вида прекрасно находят общий язык. AdMe.ru собрал 15 примеров того, что наши меньшие братья умеют дружить ничуть не хуже, а порой и лучше, чем люди.

Кошка Рози и ее хаски

Рози нашли на улице в Калифорнии, когда она была крошечным больным котенком. Хаски Лило, Инфинити и Мико взяли Рози под свою опеку, и благодаря их заботе она быстро поправилась. Еще в семье есть два кролика и четыре другие кошки, и все они, по словам хозяев, большие друзья.

Котики Толстый и Тонкий

Этих очаровательных рыжиков нашли в саду, когда им было меньше двух недель от роду. Они выросли, но по-прежнему все делают вместе. Особенно хорошо им удается есть, спать и проказничать.

Лисичка Джунипер и пес Мус

Домашняя лисица и пес подружились со дня своей встречи, когда хозяйка принесла спасенную Джунипер домой. Мус, которого тоже когда-то спасли, привык к самым разным животным и сразу же принял рыжую непоседу, которая, едва увидев его, принялась вилять хвостом.

Ежик Бидди и собака Чарли

Колючки — не помеха дружбе. Еж-путешественник Бидди и его подруга Чарли провели вместе пять счастливых лет и пережили немало приключений.

Стаффордширские бультерьеры Даррен и Филлип

Пусть эти милахи из Австралии и не настоящие братья, они невероятно похожи друг на друга. Удивительно, но, в отличие от большинства собак, Даррен и Филлип любят носить костюмчики, в которые их наряжает хозяйка.

Свинка Олив, два бульдога и бостон-терьер

Олив выросла в компании английского бульдога Тилли, бостон-терьера Алфи и французского бульдога Лолы. Кажется, она и сама считает себя собакой.

Енот Тыковка и ее друзья-собаки

Крошку-енота нашли, когда ей был всего один месяц, она потеряла маму и к тому же у нее была сломана задняя лапка. Енота забрали домой, где она вскоре нашла общий язык с собаками Орео и Тоффи и, похоже, стала вожаком их маленькой стаи.

Крыса Рифф и пес Осирис

Многие собаки недолюбливают грызунов, но только не Осирис, который обожает своего приятеля — крысу Риффа. Когда люди спрашивают хозяйку Осириса, не боится ли она, что пес может съесть крысу, женщина отвечает, что он — самая добродушная собака, которую она когда-либо видела, и уже помог ей вырастить дюжину других животных.

Собака Келли и белка Стюарт

Бельчонок Стюарт был болен, когда появился в семье, где уже жила пастушья овчарка Келли. Собака начала заботиться о бельчонке, и вскоре животные подружились.

Ретривер Майло и морская свинка Стюарт

У Майло в жизни есть все, что нужно счастливой собаке, в том числе и лучший друг — морская свинка.

Кот Комари и хорьки

Когда-то крошечный котенок Комари уже перерос своих друзей-хорьков, но они по-прежнему все делают вместе.

Балу, Лео и Шерхан

В 2001 году медвежонок Балу, львенок Лео и тигренок Шерхан были спасены из подвала наркопритона, где их держали в качестве живых игрушек. Малыши были изранены и ослаблены. Их поместили в приют для животных «Ноев ковчег» и вылечили, но они по-прежнему оставались вялыми и несчастными. Тогда сотрудники приюта предположили, что животные, которых держали раздельно, скучают друг без друга, и оказались правы. Балу, Лео и Шерхана поселили на одной территории, где они счастливо живут и поныне.

Близняшки Ирисс и Абисс

Эти необычные кошки из Санкт-Петербурга попали к своему хозяину, когда им было по три месяца. Цвет их глаз вызван гетерохромией — генетической особенностью, которая встречается и у людей.

Собаки и утята

Собаки из Сиднея Пэтти Кейкс и Пикелет взяли под опеку утят Попинджея и Пингвина, которых принесли домой их хозяева.

Лабрадор Мтани и гепард Каси

Мтани (что на языке суахили значит «лучший друг») и Каси (его имя переводится как «быстрый») живут в национальном парке Флориды. Познакомить щенка и маленького гепарда было решено после того, как Каси остался без мамы. Малыши быстро подружились и остаются друзьями до сих пор, несмотря на то что уже взрослый Каси стал проводить больше времени в компании своих сородичей, а Мтани уделяет внимание и другим гепардам.