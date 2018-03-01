15 фотографий животных, глядя на которые понимаешь, какой интересной жизнью те живут

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Животные — удивительные создания. Мы не умеем говорить на их языке и можем лишь догадываться, о чем они думают. Вот почему их внешний вид или поступки кажутся нам такими забавными. Ну а снимки, сделанные в самый подходящий момент, вызывают восторг, умиление или неопреодолимое желание превратить их в мемы.

AdMe.ru собрал для вас фотографии братьев наших меньших, глядя на которые сложно однозначно сказать, что вообще там у них происходит. Но предположить можно.

1. Песик слева выглядит так, будто он поменялся с хозяином лицом в Face Swap

2. Вам тоже кажется, что на этом снимке душа котенка покидает его тело?

3. Лисичка на больничном

4. «Пацаны, хозяева уезжают, оторвемся!»

5. «Кто-то ошибся номером, прислав мне эту фотографию. Но я не смог ее проигнорировать, уж слишком она хороша»

6. Когда вы близнецы, пусть даже с небольшим отличием

7. «Ничего удивительного, просто олененок решил посидеть за окном моего офиса»

8. Теперь понятно, как помада тестируется на животных

9. «Нам нужно больше места!»

10. Запредельная пушистость

11. «Я не злой, просто немного кусачий»

12. Мастер маскировки

13. Унесенный ветром

14. «Не ори на меня!»

15. Когда кот тебе явно кого-то напоминает

Кажется, эта тема неисчерпаема. Наверняка и в вашей коллекции любимых снимков найдутся фотографии животных, достойные внимания читателей? Делитесь ими в комментариях! Будем любоваться и лайкать.