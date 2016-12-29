15 фотографий о том, как важно хвалить своих питомцев

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Пользователь reddit под ником JavaReallySucks выложил фотографию своей собаки с комментарием: «Мой пес до и после того, как его назовут хорошим мальчиком». Реакция его питомца была настолько яркая, что люди мгновенно подхватили эту идею и стали делиться снимками своих животных.

AdMe.ru предлагает посмотреть, на какие эмоции способны братья наши меньшие. Может, будем говорить им добрые слова чаще?