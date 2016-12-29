15 фотографий о том, как важно хвалить своих питомцев

Пользователь reddit под ником JavaReallySucks выложил фотографию своей собаки с комментарием: «Мой пес до и после того, как его назовут хорошим мальчиком». Реакция его питомца была настолько яркая, что люди мгновенно подхватили эту идею и стали делиться снимками своих животных.

AdMe.ru предлагает посмотреть, на какие эмоции способны братья наши меньшие. Может, будем говорить им добрые слова чаще?

Как насчет того, чтобы продолжить этот эксперимент? Выкладывайте в комментариях фотографии своих питомцев до и после того, как скажете им: «Ты мой хороший мальчик/ девочка».

Источник reddit , boredpanda
Фото на превью JavaReallySucks

5 На склад!
8 Комментарии
  • 29 декабря 2016
  • 8
  • 4395

Кажется, у этой планеты есть надежда.

Мне нужно больше интересных статей!

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!