15 фотографий, которые доказывают, что мир никогда не перестанет нас удивлять

Мир вокруг нас полон экстраординарных вещей и явлений, будь то завораживающие глаза слепой кошки, олень-альбинос, двуполая бабочка или голова муравья под микроскопом. Кадры из нашей подборки напоминают нам, что красоту находит тот, кто ищет.

Мы в AdMe.ru любим фотографии, которые расширяют кругозор. Рады поделиться сегодня с вами нашими обескураживающими и примечательными находками.

1. «У Сорен, слепой кошки моего друга, потрясающие глаза»

2. «Я уронил наушники в песок, и все железо налипло на магниты»

3. «Гигантский подсолнух моей подруги»

4. Двусторонняя бабочка-гинандроморф: наполовину самец, наполовину самка

5. Гриб гиднеллум пека выглядит одновременно пугающе и завораживающе

6. У стеклянной лягушки просто чарующие глаза!

7. Морские звезды с 6, 5 и 4 лучами

8. 2-килограммовая клешня лобстера

9. «Этот белый папоротник я нашел сегодня в походе»

10. Так морской еж выглядит изнутри

11. Растение высотой 4 этажа

12. Голова муравья под электронным микроскопом

13. Только представьте себе, что у этого крошечного создания есть скелет, артерии и целый набор органов внутри

14. «Эта суперосторожная морская улитка меня изучает»

15. «Я увидел этого оленя-альбиноса во время путешествия по Лапландии»