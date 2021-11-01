15 фотографий, которые доказывают, что мир никогда не перестанет нас удивлять
Мир вокруг нас полон экстраординарных вещей и явлений, будь то завораживающие глаза слепой кошки, олень-альбинос, двуполая бабочка или голова муравья под микроскопом. Кадры из нашей подборки напоминают нам, что красоту находит тот, кто ищет.
Мы в AdMe.ru любим фотографии, которые расширяют кругозор. Рады поделиться сегодня с вами нашими обескураживающими и примечательными находками.
1. «У Сорен, слепой кошки моего друга, потрясающие глаза»
2. «Я уронил наушники в песок, и все железо налипло на магниты»
3. «Гигантский подсолнух моей подруги»
4. Двусторонняя бабочка-гинандроморф: наполовину самец, наполовину самка
5. Гриб гиднеллум пека выглядит одновременно пугающе и завораживающе
6. У стеклянной лягушки просто чарующие глаза!
7. Морские звезды с 6, 5 и 4 лучами
8. 2-килограммовая клешня лобстера
9. «Этот белый папоротник я нашел сегодня в походе»
10. Так морской еж выглядит изнутри
11. Растение высотой 4 этажа
12. Голова муравья под электронным микроскопом
13. Только представьте себе, что у этого крошечного создания есть скелет, артерии и целый набор органов внутри
14. «Эта суперосторожная морская улитка меня изучает»
15. «Я увидел этого оленя-альбиноса во время путешествия по Лапландии»
Что бы вы предложили добавить в наш список? Мы будем рады, если вы поделитесь с нами своими фотографиями.
Фото на превью DemonreachDaycare / Reddit
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