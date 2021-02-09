15+ фото, на которых наши любимые пушистые негодяи были «ути-пути какие маленькие»

Удивительно, как быстро питомцам удается завоевать наши сердца — буквально на раз-два. И примерно столько же времени им требуется, чтобы из маленьких смешных котят и щенков превратиться в немного нахальных и довольно упитанных хозяев дома. Мы любим их уже беззаветно, и, кажется, наши усатые товарищи это отлично понимают.

Мы в AdMe.ru сравнили ранние фото домашних любимцев интернет-пользователей с нынешними их снимками и обомлели, насколько быстро бежит время.

«Это Панко, которую мы отдали в хорошие руки в прошлом феврале. Сегодня мы встретили ее в магазине, она стояла сразу за нами»

«Мы взяли Бренди с фермы 13 лет назад. И хотя она стареет, она все так же энергична, как в детстве»

«Эти маленькие „пельмешки“ я нашла возле своего дома 4 года назад. Я их очень люблю!»

«В тот день, когда мы ее встретили, она была очень напугана. Прошло 2 месяца, и теперь это мой лучший друг»

«Год назад мы взяли ее и больше не смогли отпустить. Можете ли вы нас винить? Только посмотрите на ее мордашку!»

«Слева на фото — взволнованный щенок. Справа — мой лучший друг Хауи»

Жизнь Артура и Сэди началась на улицах Маврикия тяжело. После многократных визитов к ветеринару, одного перелета и жизни в трех странах они стали самыми избалованными котодетьми в мире

«Уже через месяц она превратилась в нахального длинноногого подростка и теперь терроризирует весь дом»

«Теодору сегодня исполнился год. А фотография слева сделана в день, когда мы взяли его себе»

От тощего найденыша до милой домашней кошечки

Кажется, кто-то дорос до первого бального платья

«Спустя 1,5 года мы спим все так же»

От крошечного ребенка, который понятия не имел, как быть кошкой, до величественного пушистика. Знакомьтесь: Йода

«Нам сказали, что у Оливера может быть задержка развития. Ему сегодня 8 месяцев, и он не перестает расти!»

Элвин. Слева — 2 месяца, справа — 3 года

«Я думаю, им скоро понадобится лежанка побольше»

От задумчивого котенка-сироты до любимого счастливого балбеса

«Взял его в 9 недель. Сейчас ему 4 года, и он просто расцвел!»

Кажется, этот сорванец слишком быстро понял, что он баловень судьбы