15+ фото котиков для экстренного поднятия настроения (Сохраняйте себе, чтобы не потерять)

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Ученые подтверждают, что животные делают нас счастливее. Общение с домашними питомцами успокаивает, снижает артериальное давление и уменьшает частоту сердцебиения. Существует даже специальное направление под названием «пет-терапия», которое, кстати, используют во многих направлениях медицины для улучшения психического и физического здоровья. Эффективнее всего прямой контакт с животным, но и фото котика может мигом сделать даже самый мрачный день чуточку лучше.

Мы в AdMe.ru хотим, чтобы вы чувствовали себя отлично, поэтому не можем оставить вас без свежих снимков мурлык.

1. Все на борт котобуса!

2. Давайте отложим дела и посмотрим на то, что на самом деле достойно внимания

3. Кому замурчательного коточино?

4. «Купим коробку, родим семерых котят, заведем человека...»

5. «Я кoт. Я кyсь!»

6. Лапки вверх! Вы арестованы за превышение мимимишности

7. Мистер Пухлые Щечки

8. — Существует ли что-то идеальное на этой планете? — Да, коты.

9. На 50 % котик, на 50 % персик

10. Мягонько. Розовенько. Великолепно

11. «Какие-то вопросы?»

12. Этому миру нужен новый герой

13. Kогда где-то зашуpшал пакeт

14. «Привет, человек. Ты будешь моим рабом следующие 15 лет»

15. «Есть что покушать?»

16. «Переменчивы все вещи в странном мире человечьем, постоянны мягкие мурчащие коты»

17. Когда грустно, обнимайте котиков