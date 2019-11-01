15+ фото котиков для экстренного поднятия настроения (Сохраняйте себе, чтобы не потерять)
Ученые подтверждают, что животные делают нас счастливее. Общение с домашними питомцами успокаивает, снижает артериальное давление и уменьшает частоту сердцебиения. Существует даже специальное направление под названием «пет-терапия», которое, кстати, используют во многих направлениях медицины для улучшения психического и физического здоровья. Эффективнее всего прямой контакт с животным, но и фото котика может мигом сделать даже самый мрачный день чуточку лучше.
Мы в AdMe.ru хотим, чтобы вы чувствовали себя отлично, поэтому не можем оставить вас без свежих снимков мурлык.
1. Все на борт котобуса!
2. Давайте отложим дела и посмотрим на то, что на самом деле достойно внимания
3. Кому замурчательного коточино?
4. «Купим коробку, родим семерых котят, заведем человека...»
5. «Я кoт. Я кyсь!»
6. Лапки вверх! Вы арестованы за превышение мимимишности
7. Мистер Пухлые Щечки
8. — Существует ли что-то идеальное на этой планете?
— Да, коты.
9. На 50 % котик, на 50 % персик
10. Мягонько. Розовенько. Великолепно
11. «Какие-то вопросы?»
12. Этому миру нужен новый герой
13. Kогда где-то зашуpшал пакeт
14. «Привет, человек. Ты будешь моим рабом следующие 15 лет»
15. «Есть что покушать?»
16. «Переменчивы все вещи в странном мире человечьем, постоянны мягкие мурчащие коты»
17. Когда грустно, обнимайте котиков
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