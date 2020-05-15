15+ фото, доказывающих, что коты тоже хорошие мальчики

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За котами закрепилась репутация плохих парней животного мира, потому что их считают недружелюбными, холодными и даже злыми. Но некоторые недавние исследования доказывают, что на самом деле общение с владельцами нравится им даже больше, чем еда. Некоторые кошки остаются рядом с вами, когда вы болеете или грустите, а другие даже заботятся о ребенке в ваше отсутствие.

Редакция AdMe.ru считает, что кошки не заслуживают такого плохого пиара. Поэтому мы нашли фотографии, показывающие всю прелесть этих пушистых созданий.

1. «Ее возили к ветеринару, и ее старший братец просидел с ней так весь день, когда она вернулась»

2. «Мой кот держит меня за руку и сидит так все время, пока я грущу»

3. «Медсестры разрешили Генри увидеться с Ноной на Рождество, и он провел весь день у нее на коленях»

4. Кому-то же надо поиграть с ребенком в доктора

5. «Кодиак испугался фейерверков, которые запустили соседи. Так что д-р Пеппер, кот, пришел и лег рядом с ним»

6. «Думаю, наша приемная кошечка только что обрела свой дом»

7. «Офисная кошка в местной ветклинике приветствует каждого посетителя, чтобы они расслабились и почувствовали себя комфортно»

8. Приятель по чтению газет

9. «Лилли сегодня перенесла операцию. Все прошло хорошо, и теперь она приходит в себя дома вместе с Миттенсом, ее кошачьим терапевтом»

10. «С тех пор как родился мой сын, кот считает своим долгом защищать его»

11. «Кошка на ферме моей бабули приглядывает за курицами»

13. «В тот раз моя бабушка упала, а мой кот Колин присматривал за ней, пока не приехала скорая»

13. «Наши сын и кот каждый день»

14. Когда кошки помогают тебе хорошенько выспаться

15. Помощь с банными процедурами

16. Эти 2 кошки приняли бородатую ящерицу как родную

17. «Мою бабулю недавно выписали из больницы, и сейчас она пользуется ходунками. Мой кот — ее ленивый телохранитель»

18. «В приюте сказали, что Один не любит обниматься и не выносит детей. Вот Один через день после того, как мы взяли его домой»

19. «Бабушка сломала бедро. Ее кот Винсент навещает ее каждый день и засыпает у нее на руках!»

А вы любитель кошек? Какую самую трогательную вещь делала ваша кошка или кот?