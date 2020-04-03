15 фактов о животном мире, в которые трудно поверить. Но их невозможно забыть
На планете насчитывается порядка 8 млн видов живых организмов. Среди них — 1–2 млн животных, каждое из которых обладает собственными неповторимыми особенностями. Так, например, распространенный миф о том, что бегемоты потеют кровью, давно развенчан, зато установлено, что любимые всеми дельфины — близкие родственники обычных буренок.
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В 1992 году ученые обнаружили скелет амбулоцета — предка современных китообразных. Он жил на планете десятки миллионов лет назад и вел земноводный образ жизни. Изучив животное, специалисты поняли, что амбулоцет — родственник парнокопытных и китов, как бы переходное звено между ними. Таким образом, было доказано, что китообразных стоит относить к отряду парнокопытных.
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У бегемотов отсутствуют потовые железы, так что кровью они потеть не могут (а такой миф существует и весьма распространен). Однако при высоких температурах на коже животного и правда выступают капли красного цвета. Эта маслянистая жидкость — своеобразный «крем» от загара, который к тому же обладает антисептическими свойствами.
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У каждого осьминога есть клюв. Он работает по принципу ножниц, используется для поедания пищи и внешне похож на клюв попугая. Это, кстати, единственная твердая часть тела осьминога, и она является мерилом отверстия, в которое он может пробраться.
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Зебру, в отличие от лошади, невозможно приручить, хотя одиночные случаи встречаются. По темпераменту полосатые лошадки сильно отличаются от своих одомашненных собратьев. В их арсенале имеются клыки и копыта, которыми они активно пользуются при возникновении малейшей угрозы. Не каждый хищник рискнет напасть на такую добычу. К тому же сама зебра довольно невелика, так что ездить на ней верхом было бы физически некомфортно: высота зебры в холке варьируется от 120 до 150 см, тогда как для лошади эта цифра может достигать 180 см.
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Современный крокодил является предком отряда крокодиломорфов. Когда ученые исследовали зубы последних, они обнаружили, что 8 из 16 видов этих доисторических животных были травоядными. Судя по всему, хищниками они становились как минимум трижды.
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В Африке проживает косматый хомяк, шерсть которого пропитана ядом. Многие крупные хищники, напав на этого грызуна, рискуют проститься с жизнью. Ученые выяснили, что хомяк сдирает кору с ядовитого дерева, жует ее, после чего вылизывает себе бока. Таким образом его шерсть и пропитывается ядом.
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Еще пара слов о парнокопытных. Большинство людей свободно включают в этот отряд любое животное, имеющее копыта. Это неправильно: к парнокопытным относят тех зверей, копыта которых образованы четным количеством пальцев, а для непарнокопытных характерно нечетное число. Например, к первой группе относятся бизоны, кабаны, верблюды, китообразные и прочие, а ко второй — лошади, носороги и другие.
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Безобидные шимпанзе являются таковыми только на первый взгляд. На самом деле милые обезьянки порой охотятся на мелких зверьков, включая приматов. Причем охота у них организованная. Группа делится на 2 части: одни шимпанзе загоняют добычу, а другие подстерегают ее в засаде.
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Согласно исследованиям ученых, рога животных (начиная с коров и заканчивая жирафами) являются не чем иным, как опухолью. Различие с настоящими образованиями заключается в том, что рога растут под неусыпным контролем организма. Предполагается, что изучение этого феномена может помочь врачам в борьбе с раковыми заболеваниями.
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На небольшом индонезийском острове Сулавеси обитает вид карликовых буйволов — аноа. Считается, что подобная карликовость — следствие островного образа жизни: количество пищи и территория на таких землях крайне ограничены. Средний рост животных едва достигает 80 см. Для сравнения: обыкновенный бизон может вырастать до 2 м.
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У некоторых рыб (к примеру, у саргана) кости имеют зеленый цвет. Необычный оттенок объясняется тем, что в организме этих рыб в большом количестве накапливается вещество биливердин — красящий пигмент желчи. Мясо таких рыб вполне съедобно.
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Копыта лошади часто называют вторым сердцем. Под внешним роговым слоем скрывается сетка кровеносных сосудов. Когда животное шагает или бежит, удар копыта о землю, подобно стуку сердца, толкает кровь вверх. Иначе говоря, копыта помогают качать кровь, благодаря чему лошади способны выносить огромные физические нагрузки.
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В зоопарках у белых медведей часто зеленеет шкура. Шерсть у мишки внутри полая и не имеет пигмента — как следствие, она пропускает ультрафиолет, а назад тепло не выпускает. Из-за этого белый медведь отлично чувствует себя при самых низких температурах. В зоопарках же климат мягче и теплее, из-за чего в шерсти животного заводятся колонии микроскопических водорослей.
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В мире широко распространен феномен двухголовых змей. У каждой головы имеется собственный мозг, клыки и яд, что часто становится проблемой: они не могут скоординировать свои действия при выслеживании добычи или побеге от хищника, а иногда и вовсе нападают друг на друга. Как следствие, такие особи живут не особенно долго.
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На территории Азии и Африки проживают иглистые мыши, которые в случае опасности сбрасывают кожу — точно так же, как ящерицы отбрасывают хвост. Шрамов при этом не образуется, поскольку грызуны имеют потрясающую способность к регенерации.
Признавайтесь: какой из фактов вы еще долго не сможете выбросить из головы?