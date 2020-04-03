15 фактов о животном мире, в которые трудно поверить. Но их невозможно забыть

Зебру, в отличие от лошади, невозможно приручить, хотя одиночные случаи встречаются. По темпераменту полосатые лошадки сильно отличаются от своих одомашненных собратьев. В их арсенале имеются клыки и копыта, которыми они активно пользуются при возникновении малейшей угрозы. Не каждый хищник рискнет напасть на такую добычу. К тому же сама зебра довольно невелика, так что ездить на ней верхом было бы физически некомфортно: высота зебры в холке варьируется от 120 до 150 см, тогда как для лошади эта цифра может достигать 180 см.