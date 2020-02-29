15 фактов о тайной жизни диких животных, которые я узнала благодаря работе в зоопарке

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Всем привет! Меня зовут Маша, и 8 лет я работала в крупнейшем частном зоопарке России специалистом по связям с общественностью. Для меня, гуманитария, такой опыт близкого знакомства с животными был полон открытий. Я научилась отличать леопарда от ягуара, виртуозно уворачиваться от плевков лам, подержала на руках пумят, лисят и медвежат.

Многие факты из жизни диких животных оказались для меня полнейшей неожиданностью — на уроках биологии в школе о таком точно не рассказывают, а зря. Я хочу поделиться с читателями AdMe.ru своими открытиями, а в конце статьи вас ждет мимимилый бонус.

1. Павлины устраивают танцевальные батлы, чтобы завоевать самку

© Архив зоопарка "Лимпопо"

Павлин — птица полигамная: самец может «состоять в отношениях» сразу с несколькими павами. Но их внимание еще нужно завоевать! В период брачных игр павлины соперничают друг с другом за благосклонность дам, танцуя у них на виду и тряся раскрытыми хвостами, перья которых колышутся и даже как будто звенят. В конкурентной борьбе обычно побеждает обладатель самого длинного хвоста — он же «автор» самых активных движений. Как только пава отвечает на ухаживания взаимностью и садится на кладку яиц, самец теряет к ней всякий интерес. Он устремляется на завоевание новой «любви», чтобы собрать самый многочисленный гарем. Кстати, хоть павлин и знаменит своим великолепным хвостом, мало кто знает, что вся эта красота — перья надхвостника. Настоящий павлиний хвост, спрятанный под этими красочными перьями, не представляет из себя ничего интересного.

2. Пумята появляются на свет пятнистыми, как леопарды

© Архив зоопарка "Лимпопо"

Даже в латинском названии пумы — Puma concolor — отражен один из основных признаков этой дикой кошки — однотонность окраски (concolor переводится как "одноцветный). У взрослых особей все так и есть — они песочного цвета. А вот пумята появляются на свет с пятнами на теле, полосками на лапах и кольцами на хвостах.

© Архив зоопарка "Лимпопо"

Пятнистая окраска позволяет малышам лучше маскироваться. С возрастом (ближе к году), когда детеныш уже может постоять за себя, пятна начинают выцветать, а к 2 годам и вовсе исчезают. Кстати, у этих животных меняется не только окраска шерсти, но и цвет глаз: все пумята рождаются голубоокими, а к полугоду радужка становится карего цвета.

3. Для дружбы животных нет преград

© Архив зоопарка "Лимпопо"

Удивительные случаи дружбы среди животных разных видов можно наблюдать в зоопарке. Самка тапира по кличке Клеопатра (ласково — Клёпа) нашла родственную душу в отверженной сородичами утке. Птицу поселили в вольер к тапирам и капибарам на время — пока для пернатой, не находящей общий язык с другими утками, найдут новое жилье.

© Архив зоопарка "Лимпопо"

Практически сразу же сотрудники зоопарка заметили, что тапир и утка подружились: они ели из одной миски, вместе гуляли и купались в бассейне. И даже появление у Клёпы жениха не смогло повлиять на их отношения: теперь они проводят все время втроем.

© Архив зоопарка "Лимпопо"

Интересный способ взаимодействия нашли в зоопарке крокодиловый кайман и красноухая черепаха. Что это, если не дружба, доверие и взаимовыручка?

4. Малыши приматов, брошенные мамами, спят с мягкими игрушками и грелками

© Архив зоопарка "Лимпопо"

«Животные своих детей не бросают» — миф. К сожалению, материнский инстинкт просыпается не у всех. В дикой природе у таких «отказников» не было бы шанса на выживание, но в зоопарке им на помощь приходят киперы (работники по уходу за животными — прим. AdMe.ru). Сложнее всего с детенышами приматов, ближайших родственников человека. Дело в том, что самки носят потомство на себе: сначала на груди, потом на спине. Малыш должен ощущать тепло, слышать стук материнского сердца — только тогда он будет чувствовать себя хорошо.

© Архив зоопарка "Лимпопо"

Для «отказников» киперы делают меховые подушечки с грелками внутри, дают им мягкие игрушки, чтобы создать для них ощущение тепла и безопасности. Детенышей приматов необходимо часто носить на руках, давая им слушать сердцебиение. Ну и, конечно, кормление по часам из пипеток, шприцов и бутылочек (в зависимости от вида примата) никто не отменял.

5. Животного под названием «пантера» не существует

© Архив зоопарка "Лимпопо"

Все мы с детства знаем черную пантеру Багиру из «Книги джунглей» Киплинга. На самом деле пантера — это не название одного животного, а наименование целого рода крупных представителей семейства кошачьих. Принадлежность к роду пантер легко прослеживается по латинским названиям всех его 4 представителей: тигр — Panthera tigris, лев — Panthera leo, леопард — Panthera pardus, ягуар — Panthera onca. Черными пантерами называют ягуаров или леопардов с проявлениями меланизма (то есть более темной по сравнению с другими особями вида окраской). Киплинговская Багира, кстати, была леопардом-меланистом, так как ягуары в Индии не водятся. Звездой нашего зоопарка является черный ягуар Наоми. При ярком свете на ее графитовой шерсти можно рассмотреть черные пятна.

6. Лисы усыновляют детенышей понравившейся самки

© Архив зоопарка "Лимпопо"

Несмотря на то что в сказках лиса — хитрющая плутовка-одиночка, в жизни эти животные держатся парами, создавая крепкие семьи. Самцы принимают активное участие в воспитании потомства: добывают корм для всей семьи, учат подросший молодняк охотиться, присматривают за малышами. Если с отцом семейства случилась беда, его место занимает другой холостой лис и заботится о чужом потомстве как о своем. Иногда одиночные особи даже дерутся за право стать отчимом. Все же людям есть чему поучиться у животных. У нас в зоопарке был интересный случай: в одном вольере жила белая лисица, черно-бурый и рыжий лисы. Самка родила 3 лисят: белого, черного и рыжего. За потомством все семейство ухаживало вместе, не разделяя малышей на «своих» по цвету и «чужих». Кстати, на фото с лисенком папа. Посмотрите, сколько нежности в его действиях.

7. Тигры могут купаться ради удовольствия

© Архив зоопарка "Лимпопо"

Представители семейства кошачьих не особо жалуют воду, но бывают исключения и среди домашних мурок, и среди представителей их диких сородичей. Амурский тигр — одна из немногих кошек, которая может резвиться в воде по собственному желанию и с большим удовольствием. Яркий пример тому — питомец зоопарка «Лимпопо» Эмир, который любит играть с мячом в водное поло, а в жаркие дни — просто посидеть в бассейне, высунув из воды только голову.

8. Верблюжонок при появлении на свет падает с метровой высоты

© Архив зоопарка "Лимпопо"

Самки двугорбых верблюдов рожают стоя. С учетом того, что рост среднестатистического «корабля пустыни» в холке превышает 2 метра, новорожденный верблюжонок начинает свою жизнь в этом мире с падения. Шлепок о землю заставляет малыша начать дышать. Уже через час после появления на свет верблюжонок встает на ножки, чтобы пить мамино молоко, а через 2 может следовать за родителями туда, куда они идут. Кстати, беременность у верблюдиц длится 13 месяцев, то есть в 1,5 раза дольше, чем у людей.

9. Японские макаки очень умны, хитры и изобретательны

© Архив зоопарка "Лимпопо"

Во-первых, для меня стало открытием, что правильное название животного — «макак», а не «макака», как мы обычно говорим. Во-вторых, эти самые северные приматы в мире поразили меня своей хитростью и ловкостью. Однажды я наблюдала, как кипер наводит порядок в вольере молодой самки макака. Пока работник, наклонившись, подметала пол, обезьяна прыгнула ей на спину, а потом быстренько обшарила карманы в штанах. Найдя конфету, она забралась в самый дальний угол вольера, аккуратно развернула фантик и съела сладость. Обертку, правда, в урну не выбросила. Вообще японские макаки отличаются прекрасной способностью к подражательству: их можно научить лепить снежки, мыть фрукты перед едой, а некоторые особо предприимчивые особи даже пытаются водить машину. К счастью, игрушечную.

10. Мусанги помогают людям делать самый дорогой кофе в мире

© Архив зоопарка "Лимпопо"

Малайская пальмовая циветта, или мусанг, — небольшое животное из Азии, хорошо известное всем кофеманам. Дело в том, что в Индонезии мусангов активно привлекают к производству самого дорогостоящего в мире кофе Kopi Luwak, 1 кг которого может стоить около $ 1 000. В чем фишка Kopi Luwak? Циветт кормят спелыми плодами кофейного дерева, а затем ждут, когда зерна выйдут наружу естественным путем. После воздействия желудочного сока и ферментов кофейные зерна остаются целыми, но приобретают новые вкусовые свойства. Собранные зерна моют, сушат, обжаривают и продают по баснословным ценам. Говорят, что вкус такого кофе более мягкий, без горчинки. Скажу честно: мы в зоопарке не пытались повторить опыт индонезийцев — не нашлось таких истинных ценителей дорогого кофе.

11. У жирафа самые длинные и густые ресницы среди животных

© Архив зоопарка "Лимпопо"

Жираф — это не только самое высокое наземное млекопитающее нашей планеты, но и обладатель самых длинных и густых ресниц в мире животных. И это не причуда природы, а необходимость. Дело в том, что жирафы обитают в Африке, где очень много пыли. Пушистые ресницы защищают их глаза от попадания мельчайших частичек песка и необходимы этим гигантам для выживания.

12. Расположение пятен у леопарда настолько же уникально, как отпечатки пальцев у людей

© Архив зоопарка "Лимпопо"

На золотистой шерсти леопарда можно рассмотреть рисунки 2 типов: «розетки» — черные контуры со светлым центром — и темные пятна. Такая окраска служит хищнику для маскировки при охоте: она делает очертания тела животного более расплывчатыми, и жертве сложнее вычислить его местонахождение. Расположение пятен на шерсти у каждой особи леопарда уникально, точно так же как неповторимы отпечатки пальцев у людей. Такая особенность позволяет ученым, наблюдающим за леопардами в дикой природе, идентифицировать их по фото или видео.

13. Рыси не боятся людей, но и не нападают на них

© Архив зоопарка "Лимпопо"

Эта дикая кошка с кисточками на ушах относится к людям довольно спокойно. В отличие от других сородичей, которые всячески избегают общения с человеком, рыси часто селятся в лесах недалеко от сел и деревень, а в голодные годы даже заходят в населенные пункты за добычей — мелкими домашними животными. Российский зоолог Михаил Кречман утверждает, что не известно ни одного подтвержденного случая самовольного нападения рыси на человека. Эта кошка может проявить агрессию по отношению к людям, только если ранена или защищает свое потомство, которому угрожает опасность. Если рысь не трогать — она не нападет. По опыту работы в зоопарке могу сказать, что рысь — это единственный крупный хищник, в вольер к которому кипер может войти. Дикие кошки забираются повыше и наблюдают за человеком абсолютно спокойно, не воспринимая его как объект охоты.

14. Питомцам устраивают праздники, чтобы разнообразить их будни

© Архив зоопарка "Лимпопо"

Животные, как и люди, любят праздники, потому что для них это означает повышенное внимание, подарки и угощения.

В зоопарке, где я работала, мы регулярно отмечали дни рождения питомцев, Хеллоуин (по-нашему — День тыквы), Масленицу, Новый год и даже День знаний.

© Архив зоопарка "Лимпопо"

Животные радуются подаркам и необычным съедобным вкусностям как дети. А сотрудники и посетители зоопарка умиляются, глядя на них.

15. Некоторых животных выпускают из зоопарка на волю

© Архив зоопарка "Лимпопо"

Не бойтесь: это не тигры и не медведи. Речь идет о птицах, которых слётками принесли в зоопарк. Слётки — это молодые пернатые, которые только начали вылетать из гнезда. Первые опыты полетов даются им с трудом: птенцы оказываются на земле, где отдыхают перед следующей попыткой или ждут помощи от родителей. Там их находят люди и несут в зоопарк. Изымать животных из дикой природы запрещено, поэтому обычно зоопарки таких найденышей не принимают и советуют людям вернуть слётков туда, где они их нашли. Чаще всего речь идет о совятах, а эти птицы своих малышей не бросают. Но многим «спасителям» лень возвращаться в лес, и они попросту оставляют коробки с птенцами у входа в зоопарк: мол, разбирайтесь сами. Каждую весну киперам нашего зоопарка приходится выкармливать до 10 совят. Дело это непростое: в зависимости от возраста птенца каждые 3–4 часа ему необходимо давать еду (их кормят мясом с помощью пинцета) и воду. К рукам слётков не приучают, наоборот, пытаются показать им основы охоты, чтобы они могли выжить в дикой природе самостоятельно.

© Архив зоопарка "Лимпопо"

Когда слётки подрастают, начинают хорошо летать и осваивают азы самостоятельного добывания пищи, их вывозят в леса Нижегородской области (природное место обитания сов) и выпускают на волю. Счастливого полета!

Бонус: выдра — это не ругательство, а сплошное мимими

© Архив зоопарка "Лимпопо"

Большинство посетителей приходят в зоопарк посмотреть на крупных животных (медведей, тигров, зубров), а уходят влюбленными в выдр. Эти зверьки умильно стоят на задних лапках, отлично плавают, демонстрируя потрясающую пластику, и могут находиться под водой около 2 минут. Красивый и очень плотный мех выдр не пропускает воду, поэтому, вдоволь наплававшись и стряхнув капли, эти животные остаются сухими. Такая особенность водонепроницаемого подшерстка позволяет выдрам плавать даже в очень холодной воде и не переохлаждаться. Посмотрите в эти глаза — и вы поймете, что выдра — это не оскорбление, а комплимент.

© Архив зоопарка "Лимпопо"