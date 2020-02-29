15 фактов о тайной жизни диких животных, которые я узнала благодаря работе в зоопарке
Всем привет! Меня зовут Маша, и 8 лет я работала в крупнейшем частном зоопарке России специалистом по связям с общественностью. Для меня, гуманитария, такой опыт близкого знакомства с животными был полон открытий. Я научилась отличать леопарда от ягуара, виртуозно уворачиваться от плевков лам, подержала на руках пумят, лисят и медвежат.
Многие факты из жизни диких животных оказались для меня полнейшей неожиданностью — на уроках биологии в школе о таком точно не рассказывают, а зря. Я хочу поделиться с читателями AdMe.ru своими открытиями, а в конце статьи вас ждет мимимилый бонус.
1. Павлины устраивают танцевальные батлы, чтобы завоевать самку
Павлин — птица полигамная: самец может «состоять в отношениях» сразу с несколькими павами. Но их внимание еще нужно завоевать! В период брачных игр павлины соперничают друг с другом за благосклонность дам, танцуя у них на виду и тряся раскрытыми хвостами, перья которых колышутся и даже как будто звенят.
В конкурентной борьбе обычно побеждает обладатель самого длинного хвоста — он же «автор» самых активных движений.
Как только пава отвечает на ухаживания взаимностью и садится на кладку яиц, самец теряет к ней всякий интерес. Он устремляется на завоевание новой «любви», чтобы собрать самый многочисленный гарем.
Кстати, хоть павлин и знаменит своим великолепным хвостом, мало кто знает, что вся эта красота — перья надхвостника. Настоящий павлиний хвост, спрятанный под этими красочными перьями, не представляет из себя ничего интересного.
2. Пумята появляются на свет пятнистыми, как леопарды
Даже в латинском названии пумы — Puma concolor — отражен один из основных признаков этой дикой кошки — однотонность окраски (concolor переводится как "одноцветный). У взрослых особей все так и есть — они песочного цвета. А вот пумята появляются на свет с пятнами на теле, полосками на лапах и кольцами на хвостах.
Пятнистая окраска позволяет малышам лучше маскироваться. С возрастом (ближе к году), когда детеныш уже может постоять за себя, пятна начинают выцветать, а к 2 годам и вовсе исчезают. Кстати, у этих животных меняется не только окраска шерсти, но и цвет глаз: все пумята рождаются голубоокими, а к полугоду радужка становится карего цвета.
3. Для дружбы животных нет преград
Удивительные случаи дружбы среди животных разных видов можно наблюдать в зоопарке. Самка тапира по кличке Клеопатра (ласково — Клёпа) нашла родственную душу в отверженной сородичами утке. Птицу поселили в вольер к тапирам и капибарам на время — пока для пернатой, не находящей общий язык с другими утками, найдут новое жилье.
Практически сразу же сотрудники зоопарка заметили, что тапир и утка подружились: они ели из одной миски, вместе гуляли и купались в бассейне. И даже появление у Клёпы жениха не смогло повлиять на их отношения: теперь они проводят все время втроем.
Интересный способ взаимодействия нашли в зоопарке крокодиловый кайман и красноухая черепаха. Что это, если не дружба, доверие и взаимовыручка?
4. Малыши приматов, брошенные мамами, спят с мягкими игрушками и грелками
«Животные своих детей не бросают» — миф. К сожалению, материнский инстинкт просыпается не у всех. В дикой природе у таких «отказников» не было бы шанса на выживание, но в зоопарке им на помощь приходят киперы (работники по уходу за животными — прим. AdMe.ru).
Сложнее всего с детенышами приматов, ближайших родственников человека. Дело в том, что самки носят потомство на себе: сначала на груди, потом на спине. Малыш должен ощущать тепло, слышать стук материнского сердца — только тогда он будет чувствовать себя хорошо.
Для «отказников» киперы делают меховые подушечки с грелками внутри, дают им мягкие игрушки, чтобы создать для них ощущение тепла и безопасности. Детенышей приматов необходимо часто носить на руках, давая им слушать сердцебиение. Ну и, конечно, кормление по часам из пипеток, шприцов и бутылочек (в зависимости от вида примата) никто не отменял.
5. Животного под названием «пантера» не существует
Все мы с детства знаем черную пантеру Багиру из «Книги джунглей» Киплинга. На самом деле пантера — это не название одного животного, а наименование целого рода крупных представителей семейства кошачьих.
Принадлежность к роду пантер легко прослеживается по латинским названиям всех его 4 представителей: тигр — Panthera tigris, лев — Panthera leo, леопард — Panthera pardus, ягуар — Panthera onca.
Черными пантерами называют ягуаров или леопардов с проявлениями меланизма (то есть более темной по сравнению с другими особями вида окраской). Киплинговская Багира, кстати, была леопардом-меланистом, так как ягуары в Индии не водятся.
Звездой нашего зоопарка является черный ягуар Наоми. При ярком свете на ее графитовой шерсти можно рассмотреть черные пятна.
6. Лисы усыновляют детенышей понравившейся самки
Несмотря на то что в сказках лиса — хитрющая плутовка-одиночка, в жизни эти животные держатся парами, создавая крепкие семьи. Самцы принимают активное участие в воспитании потомства: добывают корм для всей семьи, учат подросший молодняк охотиться, присматривают за малышами.
Если с отцом семейства случилась беда, его место занимает другой холостой лис и заботится о чужом потомстве как о своем. Иногда одиночные особи даже дерутся за право стать отчимом. Все же людям есть чему поучиться у животных.
У нас в зоопарке был интересный случай: в одном вольере жила белая лисица, черно-бурый и рыжий лисы. Самка родила 3 лисят: белого, черного и рыжего. За потомством все семейство ухаживало вместе, не разделяя малышей на «своих» по цвету и «чужих». Кстати, на фото с лисенком папа. Посмотрите, сколько нежности в его действиях.
7. Тигры могут купаться ради удовольствия
Представители семейства кошачьих не особо жалуют воду, но бывают исключения и среди домашних мурок, и среди представителей их диких сородичей. Амурский тигр — одна из немногих кошек, которая может резвиться в воде по собственному желанию и с большим удовольствием.
Яркий пример тому — питомец зоопарка «Лимпопо» Эмир, который любит играть с мячом в водное поло, а в жаркие дни — просто посидеть в бассейне, высунув из воды только голову.
8. Верблюжонок при появлении на свет падает с метровой высоты
Самки двугорбых верблюдов рожают стоя. С учетом того, что рост среднестатистического «корабля пустыни» в холке превышает 2 метра, новорожденный верблюжонок начинает свою жизнь в этом мире с падения. Шлепок о землю заставляет малыша начать дышать.
Уже через час после появления на свет верблюжонок встает на ножки, чтобы пить мамино молоко, а через 2 может следовать за родителями туда, куда они идут.
Кстати, беременность у верблюдиц длится 13 месяцев, то есть в 1,5 раза дольше, чем у людей.
9. Японские макаки очень умны, хитры и изобретательны
Во-первых, для меня стало открытием, что правильное название животного — «макак», а не «макака», как мы обычно говорим. Во-вторых, эти самые северные приматы в мире поразили меня своей хитростью и ловкостью.
Однажды я наблюдала, как кипер наводит порядок в вольере молодой самки макака. Пока работник, наклонившись, подметала пол, обезьяна прыгнула ей на спину, а потом быстренько обшарила карманы в штанах. Найдя конфету, она забралась в самый дальний угол вольера, аккуратно развернула фантик и съела сладость. Обертку, правда, в урну не выбросила.
Вообще японские макаки отличаются прекрасной способностью к подражательству: их можно научить лепить снежки, мыть фрукты перед едой, а некоторые особо предприимчивые особи даже пытаются водить машину. К счастью, игрушечную.
10. Мусанги помогают людям делать самый дорогой кофе в мире
Малайская пальмовая циветта, или мусанг, — небольшое животное из Азии, хорошо известное всем кофеманам. Дело в том, что в Индонезии мусангов активно привлекают к производству самого дорогостоящего в мире кофе Kopi Luwak, 1 кг которого может стоить около $ 1 000.
В чем фишка Kopi Luwak? Циветт кормят спелыми плодами кофейного дерева, а затем ждут, когда зерна выйдут наружу естественным путем. После воздействия желудочного сока и ферментов кофейные зерна остаются целыми, но приобретают новые вкусовые свойства. Собранные зерна моют, сушат, обжаривают и продают по баснословным ценам.
Говорят, что вкус такого кофе более мягкий, без горчинки. Скажу честно: мы в зоопарке не пытались повторить опыт индонезийцев — не нашлось таких истинных ценителей дорогого кофе.
11. У жирафа самые длинные и густые ресницы среди животных
Жираф — это не только самое высокое наземное млекопитающее нашей планеты, но и обладатель самых длинных и густых ресниц в мире животных. И это не причуда природы, а необходимость.
Дело в том, что жирафы обитают в Африке, где очень много пыли. Пушистые ресницы защищают их глаза от попадания мельчайших частичек песка и необходимы этим гигантам для выживания.
12. Расположение пятен у леопарда настолько же уникально, как отпечатки пальцев у людей
На золотистой шерсти леопарда можно рассмотреть рисунки 2 типов: «розетки» — черные контуры со светлым центром — и темные пятна. Такая окраска служит хищнику для маскировки при охоте: она делает очертания тела животного более расплывчатыми, и жертве сложнее вычислить его местонахождение.
Расположение пятен на шерсти у каждой особи леопарда уникально, точно так же как неповторимы отпечатки пальцев у людей. Такая особенность позволяет ученым, наблюдающим за леопардами в дикой природе, идентифицировать их по фото или видео.
13. Рыси не боятся людей, но и не нападают на них
Эта дикая кошка с кисточками на ушах относится к людям довольно спокойно. В отличие от других сородичей, которые всячески избегают общения с человеком, рыси часто селятся в лесах недалеко от сел и деревень, а в голодные годы даже заходят в населенные пункты за добычей — мелкими домашними животными.
Российский зоолог Михаил Кречман утверждает, что не известно ни одного подтвержденного случая самовольного нападения рыси на человека. Эта кошка может проявить агрессию по отношению к людям, только если ранена или защищает свое потомство, которому угрожает опасность. Если рысь не трогать — она не нападет.
По опыту работы в зоопарке могу сказать, что рысь — это единственный крупный хищник, в вольер к которому кипер может войти. Дикие кошки забираются повыше и наблюдают за человеком абсолютно спокойно, не воспринимая его как объект охоты.
14. Питомцам устраивают праздники, чтобы разнообразить их будни
Животные, как и люди, любят праздники, потому что для них это означает повышенное внимание, подарки и угощения.
В зоопарке, где я работала, мы регулярно отмечали дни рождения питомцев, Хеллоуин (по-нашему — День тыквы), Масленицу, Новый год и даже День знаний.
Животные радуются подаркам и необычным съедобным вкусностям как дети. А сотрудники и посетители зоопарка умиляются, глядя на них.
15. Некоторых животных выпускают из зоопарка на волю
Не бойтесь: это не тигры и не медведи. Речь идет о птицах, которых слётками принесли в зоопарк. Слётки — это молодые пернатые, которые только начали вылетать из гнезда. Первые опыты полетов даются им с трудом: птенцы оказываются на земле, где отдыхают перед следующей попыткой или ждут помощи от родителей. Там их находят люди и несут в зоопарк.
Изымать животных из дикой природы запрещено, поэтому обычно зоопарки таких найденышей не принимают и советуют людям вернуть слётков туда, где они их нашли. Чаще всего речь идет о совятах, а эти птицы своих малышей не бросают. Но многим «спасителям» лень возвращаться в лес, и они попросту оставляют коробки с птенцами у входа в зоопарк: мол, разбирайтесь сами.
Каждую весну киперам нашего зоопарка приходится выкармливать до 10 совят. Дело это непростое: в зависимости от возраста птенца каждые 3–4 часа ему необходимо давать еду (их кормят мясом с помощью пинцета) и воду. К рукам слётков не приучают, наоборот, пытаются показать им основы охоты, чтобы они могли выжить в дикой природе самостоятельно.
Когда слётки подрастают, начинают хорошо летать и осваивают азы самостоятельного добывания пищи, их вывозят в леса Нижегородской области (природное место обитания сов) и выпускают на волю. Счастливого полета!
Бонус: выдра — это не ругательство, а сплошное мимими
Большинство посетителей приходят в зоопарк посмотреть на крупных животных (медведей, тигров, зубров), а уходят влюбленными в выдр. Эти зверьки умильно стоят на задних лапках, отлично плавают, демонстрируя потрясающую пластику, и могут находиться под водой около 2 минут.
Красивый и очень плотный мех выдр не пропускает воду, поэтому, вдоволь наплававшись и стряхнув капли, эти животные остаются сухими. Такая особенность водонепроницаемого подшерстка позволяет выдрам плавать даже в очень холодной воде и не переохлаждаться. Посмотрите в эти глаза — и вы поймете, что выдра — это не оскорбление, а комплимент.
А какие питомцы зоопарка впечатлили и удивили вас? Поделитесь с нами вашими открытиями.