15 фактов о тайной жизни диких животных, которые я узнала благодаря работе в зоопарке

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Всем привет! Меня зовут Маша, и 8 лет я работала в крупнейшем частном зоопарке России специалистом по связям с общественностью. Для меня, гуманитария, такой опыт близкого знакомства с животными был полон открытий. Я научилась отличать леопарда от ягуара, виртуозно уворачиваться от плевков лам, подержала на руках пумят, лисят и медвежат.

Многие факты из жизни диких животных оказались для меня полнейшей неожиданностью — на уроках биологии в школе о таком точно не рассказывают, а зря. Я хочу поделиться с читателями AdMe.ru своими открытиями, а в конце статьи вас ждет мимимилый бонус.

1. Павлины устраивают танцевальные батлы, чтобы завоевать самку

15 фактов о тайной жизни диких животных, которые я узнала благодаря работе в зоопарке

© Архив зоопарка "Лимпопо"  

Павлин — птица полигамная: самец может «состоять в отношениях» сразу с несколькими павами. Но их внимание еще нужно завоевать! В период брачных игр павлины соперничают друг с другом за благосклонность дам, танцуя у них на виду и тряся раскрытыми хвостами, перья которых колышутся и даже как будто звенят.

В конкурентной борьбе обычно побеждает обладатель самого длинного хвоста — он же «автор» самых активных движений.

Как только пава отвечает на ухаживания взаимностью и садится на кладку яиц, самец теряет к ней всякий интерес. Он устремляется на завоевание новой «любви», чтобы собрать самый многочисленный гарем.

Кстати, хоть павлин и знаменит своим великолепным хвостом, мало кто знает, что вся эта красота — перья надхвостника. Настоящий павлиний хвост, спрятанный под этими красочными перьями, не представляет из себя ничего интересного.

2. Пумята появляются на свет пятнистыми, как леопарды

15 фактов о тайной жизни диких животных, которые я узнала благодаря работе в зоопарке

© Архив зоопарка "Лимпопо"  

Даже в латинском названии пумы — Puma concolor — отражен один из основных признаков этой дикой кошки — однотонность окраски (concolor переводится как "одноцветный). У взрослых особей все так и есть — они песочного цвета. А вот пумята появляются на свет с пятнами на теле, полосками на лапах и кольцами на хвостах.

15 фактов о тайной жизни диких животных, которые я узнала благодаря работе в зоопарке

© Архив зоопарка "Лимпопо"  

Пятнистая окраска позволяет малышам лучше маскироваться. С возрастом (ближе к году), когда детеныш уже может постоять за себя, пятна начинают выцветать, а к 2 годам и вовсе исчезают. Кстати, у этих животных меняется не только окраска шерсти, но и цвет глаз: все пумята рождаются голубоокими, а к полугоду радужка становится карего цвета.

3. Для дружбы животных нет преград

15 фактов о тайной жизни диких животных, которые я узнала благодаря работе в зоопарке

© Архив зоопарка "Лимпопо"  

Удивительные случаи дружбы среди животных разных видов можно наблюдать в зоопарке. Самка тапира по кличке Клеопатра (ласково — Клёпа) нашла родственную душу в отверженной сородичами утке. Птицу поселили в вольер к тапирам и капибарам на время — пока для пернатой, не находящей общий язык с другими утками, найдут новое жилье.

15 фактов о тайной жизни диких животных, которые я узнала благодаря работе в зоопарке

© Архив зоопарка "Лимпопо"  

Практически сразу же сотрудники зоопарка заметили, что тапир и утка подружились: они ели из одной миски, вместе гуляли и купались в бассейне. И даже появление у Клёпы жениха не смогло повлиять на их отношения: теперь они проводят все время втроем.

15 фактов о тайной жизни диких животных, которые я узнала благодаря работе в зоопарке

© Архив зоопарка "Лимпопо"  

Интересный способ взаимодействия нашли в зоопарке крокодиловый кайман и красноухая черепаха. Что это, если не дружба, доверие и взаимовыручка?

4. Малыши приматов, брошенные мамами, спят с мягкими игрушками и грелками

15 фактов о тайной жизни диких животных, которые я узнала благодаря работе в зоопарке

© Архив зоопарка "Лимпопо"  

«Животные своих детей не бросают» — миф. К сожалению, материнский инстинкт просыпается не у всех. В дикой природе у таких «отказников» не было бы шанса на выживание, но в зоопарке им на помощь приходят киперы (работники по уходу за животными — прим. AdMe.ru).

Сложнее всего с детенышами приматов, ближайших родственников человека. Дело в том, что самки носят потомство на себе: сначала на груди, потом на спине. Малыш должен ощущать тепло, слышать стук материнского сердца — только тогда он будет чувствовать себя хорошо.

15 фактов о тайной жизни диких животных, которые я узнала благодаря работе в зоопарке

© Архив зоопарка "Лимпопо"  

Для «отказников» киперы делают меховые подушечки с грелками внутри, дают им мягкие игрушки, чтобы создать для них ощущение тепла и безопасности. Детенышей приматов необходимо часто носить на руках, давая им слушать сердцебиение. Ну и, конечно, кормление по часам из пипеток, шприцов и бутылочек (в зависимости от вида примата) никто не отменял.

5. Животного под названием «пантера» не существует

15 фактов о тайной жизни диких животных, которые я узнала благодаря работе в зоопарке

© Архив зоопарка "Лимпопо"  

Все мы с детства знаем черную пантеру Багиру из «Книги джунглей» Киплинга. На самом деле пантера — это не название одного животного, а наименование целого рода крупных представителей семейства кошачьих.

Принадлежность к роду пантер легко прослеживается по латинским названиям всех его 4 представителей: тигр — Panthera tigris, лев — Panthera leo, леопард — Panthera pardus, ягуар — Panthera onca.

Черными пантерами называют ягуаров или леопардов с проявлениями меланизма (то есть более темной по сравнению с другими особями вида окраской). Киплинговская Багира, кстати, была леопардом-меланистом, так как ягуары в Индии не водятся.

Звездой нашего зоопарка является черный ягуар Наоми. При ярком свете на ее графитовой шерсти можно рассмотреть черные пятна.

6. Лисы усыновляют детенышей понравившейся самки

15 фактов о тайной жизни диких животных, которые я узнала благодаря работе в зоопарке

© Архив зоопарка "Лимпопо"  

Несмотря на то что в сказках лиса — хитрющая плутовка-одиночка, в жизни эти животные держатся парами, создавая крепкие семьи. Самцы принимают активное участие в воспитании потомства: добывают корм для всей семьи, учат подросший молодняк охотиться, присматривают за малышами.

Если с отцом семейства случилась беда, его место занимает другой холостой лис и заботится о чужом потомстве как о своем. Иногда одиночные особи даже дерутся за право стать отчимом. Все же людям есть чему поучиться у животных.

У нас в зоопарке был интересный случай: в одном вольере жила белая лисица, черно-бурый и рыжий лисы. Самка родила 3 лисят: белого, черного и рыжего. За потомством все семейство ухаживало вместе, не разделяя малышей на «своих» по цвету и «чужих». Кстати, на фото с лисенком папа. Посмотрите, сколько нежности в его действиях.

7. Тигры могут купаться ради удовольствия

15 фактов о тайной жизни диких животных, которые я узнала благодаря работе в зоопарке

© Архив зоопарка "Лимпопо"  

Представители семейства кошачьих не особо жалуют воду, но бывают исключения и среди домашних мурок, и среди представителей их диких сородичей. Амурский тигр — одна из немногих кошек, которая может резвиться в воде по собственному желанию и с большим удовольствием.

Яркий пример тому — питомец зоопарка «Лимпопо» Эмир, который любит играть с мячом в водное поло, а в жаркие дни — просто посидеть в бассейне, высунув из воды только голову.

8. Верблюжонок при появлении на свет падает с метровой высоты

15 фактов о тайной жизни диких животных, которые я узнала благодаря работе в зоопарке

© Архив зоопарка "Лимпопо"  

Самки двугорбых верблюдов рожают стоя. С учетом того, что рост среднестатистического «корабля пустыни» в холке превышает 2 метра, новорожденный верблюжонок начинает свою жизнь в этом мире с падения. Шлепок о землю заставляет малыша начать дышать.

Уже через час после появления на свет верблюжонок встает на ножки, чтобы пить мамино молоко, а через 2 может следовать за родителями туда, куда они идут.

Кстати, беременность у верблюдиц длится 13 месяцев, то есть в 1,5 раза дольше, чем у людей.

9. Японские макаки очень умны, хитры и изобретательны

15 фактов о тайной жизни диких животных, которые я узнала благодаря работе в зоопарке

© Архив зоопарка "Лимпопо"  

Во-первых, для меня стало открытием, что правильное название животного — «макак», а не «макака», как мы обычно говорим. Во-вторых, эти самые северные приматы в мире поразили меня своей хитростью и ловкостью.

Однажды я наблюдала, как кипер наводит порядок в вольере молодой самки макака. Пока работник, наклонившись, подметала пол, обезьяна прыгнула ей на спину, а потом быстренько обшарила карманы в штанах. Найдя конфету, она забралась в самый дальний угол вольера, аккуратно развернула фантик и съела сладость. Обертку, правда, в урну не выбросила.

Вообще японские макаки отличаются прекрасной способностью к подражательству: их можно научить лепить снежки, мыть фрукты перед едой, а некоторые особо предприимчивые особи даже пытаются водить машину. К счастью, игрушечную.

10. Мусанги помогают людям делать самый дорогой кофе в мире

15 фактов о тайной жизни диких животных, которые я узнала благодаря работе в зоопарке

© Архив зоопарка "Лимпопо"  

Малайская пальмовая циветта, или мусанг, — небольшое животное из Азии, хорошо известное всем кофеманам. Дело в том, что в Индонезии мусангов активно привлекают к производству самого дорогостоящего в мире кофе Kopi Luwak, 1 кг которого может стоить около $ 1 000.

В чем фишка Kopi Luwak? Циветт кормят спелыми плодами кофейного дерева, а затем ждут, когда зерна выйдут наружу естественным путем. После воздействия желудочного сока и ферментов кофейные зерна остаются целыми, но приобретают новые вкусовые свойства. Собранные зерна моют, сушат, обжаривают и продают по баснословным ценам.

Говорят, что вкус такого кофе более мягкий, без горчинки. Скажу честно: мы в зоопарке не пытались повторить опыт индонезийцев — не нашлось таких истинных ценителей дорогого кофе.

11. У жирафа самые длинные и густые ресницы среди животных

15 фактов о тайной жизни диких животных, которые я узнала благодаря работе в зоопарке

© Архив зоопарка "Лимпопо"  

Жираф — это не только самое высокое наземное млекопитающее нашей планеты, но и обладатель самых длинных и густых ресниц в мире животных. И это не причуда природы, а необходимость.

Дело в том, что жирафы обитают в Африке, где очень много пыли. Пушистые ресницы защищают их глаза от попадания мельчайших частичек песка и необходимы этим гигантам для выживания.

12. Расположение пятен у леопарда настолько же уникально, как отпечатки пальцев у людей

15 фактов о тайной жизни диких животных, которые я узнала благодаря работе в зоопарке

© Архив зоопарка "Лимпопо"  

На золотистой шерсти леопарда можно рассмотреть рисунки 2 типов: «розетки» — черные контуры со светлым центром — и темные пятна. Такая окраска служит хищнику для маскировки при охоте: она делает очертания тела животного более расплывчатыми, и жертве сложнее вычислить его местонахождение.

Расположение пятен на шерсти у каждой особи леопарда уникально, точно так же как неповторимы отпечатки пальцев у людей. Такая особенность позволяет ученым, наблюдающим за леопардами в дикой природе, идентифицировать их по фото или видео.

13. Рыси не боятся людей, но и не нападают на них

15 фактов о тайной жизни диких животных, которые я узнала благодаря работе в зоопарке

© Архив зоопарка "Лимпопо"  

Эта дикая кошка с кисточками на ушах относится к людям довольно спокойно. В отличие от других сородичей, которые всячески избегают общения с человеком, рыси часто селятся в лесах недалеко от сел и деревень, а в голодные годы даже заходят в населенные пункты за добычей — мелкими домашними животными.

Российский зоолог Михаил Кречман утверждает, что не известно ни одного подтвержденного случая самовольного нападения рыси на человека. Эта кошка может проявить агрессию по отношению к людям, только если ранена или защищает свое потомство, которому угрожает опасность. Если рысь не трогать — она не нападет.

По опыту работы в зоопарке могу сказать, что рысь — это единственный крупный хищник, в вольер к которому кипер может войти. Дикие кошки забираются повыше и наблюдают за человеком абсолютно спокойно, не воспринимая его как объект охоты.

14. Питомцам устраивают праздники, чтобы разнообразить их будни

15 фактов о тайной жизни диких животных, которые я узнала благодаря работе в зоопарке

© Архив зоопарка "Лимпопо"  

Животные, как и люди, любят праздники, потому что для них это означает повышенное внимание, подарки и угощения.

В зоопарке, где я работала, мы регулярно отмечали дни рождения питомцев, Хеллоуин (по-нашему — День тыквы), Масленицу, Новый год и даже День знаний.

15 фактов о тайной жизни диких животных, которые я узнала благодаря работе в зоопарке

© Архив зоопарка "Лимпопо"  

Животные радуются подаркам и необычным съедобным вкусностям как дети. А сотрудники и посетители зоопарка умиляются, глядя на них.

15. Некоторых животных выпускают из зоопарка на волю

15 фактов о тайной жизни диких животных, которые я узнала благодаря работе в зоопарке

© Архив зоопарка "Лимпопо"  

Не бойтесь: это не тигры и не медведи. Речь идет о птицах, которых слётками принесли в зоопарк. Слётки — это молодые пернатые, которые только начали вылетать из гнезда. Первые опыты полетов даются им с трудом: птенцы оказываются на земле, где отдыхают перед следующей попыткой или ждут помощи от родителей. Там их находят люди и несут в зоопарк.

Изымать животных из дикой природы запрещено, поэтому обычно зоопарки таких найденышей не принимают и советуют людям вернуть слётков туда, где они их нашли. Чаще всего речь идет о совятах, а эти птицы своих малышей не бросают. Но многим «спасителям» лень возвращаться в лес, и они попросту оставляют коробки с птенцами у входа в зоопарк: мол, разбирайтесь сами.

Каждую весну киперам нашего зоопарка приходится выкармливать до 10 совят. Дело это непростое: в зависимости от возраста птенца каждые 3–4 часа ему необходимо давать еду (их кормят мясом с помощью пинцета) и воду. К рукам слётков не приучают, наоборот, пытаются показать им основы охоты, чтобы они могли выжить в дикой природе самостоятельно.

15 фактов о тайной жизни диких животных, которые я узнала благодаря работе в зоопарке

© Архив зоопарка "Лимпопо"  

Когда слётки подрастают, начинают хорошо летать и осваивают азы самостоятельного добывания пищи, их вывозят в леса Нижегородской области (природное место обитания сов) и выпускают на волю. Счастливого полета!

Бонус: выдра — это не ругательство, а сплошное мимими

15 фактов о тайной жизни диких животных, которые я узнала благодаря работе в зоопарке

© Архив зоопарка "Лимпопо"  

Большинство посетителей приходят в зоопарк посмотреть на крупных животных (медведей, тигров, зубров), а уходят влюбленными в выдр. Эти зверьки умильно стоят на задних лапках, отлично плавают, демонстрируя потрясающую пластику, и могут находиться под водой около 2 минут.

Красивый и очень плотный мех выдр не пропускает воду, поэтому, вдоволь наплававшись и стряхнув капли, эти животные остаются сухими. Такая особенность водонепроницаемого подшерстка позволяет выдрам плавать даже в очень холодной воде и не переохлаждаться. Посмотрите в эти глаза — и вы поймете, что выдра — это не оскорбление, а комплимент.

15 фактов о тайной жизни диких животных, которые я узнала благодаря работе в зоопарке

© Архив зоопарка "Лимпопо"  

А какие питомцы зоопарка впечатлили и удивили вас? Поделитесь с нами вашими открытиями.

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