15 фактов о кошках, которые объясняют многие странности их поведения

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Кошки — существа загадочные. Но понять их поведение и повадки гораздо проще, если знать некоторые особенности психики и физиологии этих пушистых комочков. Известно ли вам, что кошачьи уши могут разворачиваться на 180 градусов, язык играет роль расчески, а усы помогают оценить ширину прохода?

Мы в AdMe.ru узнали об уникальных особенностях котов — и спешим поделиться открытиями с вами.

Вы, возможно, замечали, как легко коты взбираются на деревья и как беззащитно просят их снять назад. Это связано с особым строением когтей: все они направлены в одну сторону. Когти загнуты таким образом, чтобы давать опору при движении вверх, удержать же животное при спуске им не под силу. Из-за этого кошки имеют возможность спуститься только «задом наперед».

Кошки имеют достаточно сложное строение ушей. Так, наружным ухом животного управляют 32 мышцы (для сравнения: у человека — лишь 6). Эта особенность позволяет кошкам разворачивать уши на 180 градусов и слышать в 5 раз острее, чем человек. А еще даже не вести ухом, когда зовет хозяин.

У кошек отсутствуют жесткие ключицы. В сочетании с гибким позвоночником это позволяет им пробираться через любое отверстие, чуть большее объема головы. Но это правило не распространяется на кошек с внушительным аппетитом и объемом живота.

Челюсти кошки могут перемещаться только вертикально. Именно поэтому нашим питомцам так сложно пережевывать большие куски еды. Предварительно измельчайте котам пищу на кусочки, но не перетирайте в пюре: это негативно сказывается на здоровье зубов.

Простой и привычный каждому котовладельцу «мурк» — это сложный физиологический процесс, представляющий собой размыкание и смыкание мышц гортани. Вибрация, вызванная сокращением мышц, происходит с очень высокой скоростью, около 25 раз в секунду. Это умение у кошек развивается практически с рождения: котята урчат уже в возрасте нескольких дней.

Перед прыжком коты любят повертеть филейной частью. Существует несколько версий, почему полосатые так делают. По одной из них, таким образом животное изучает поверхность и оценивает сцепку с грунтом для идеального прыжка. Согласно другой, это позволяет задать импульс и рассчитать траекторию. Но не исключен и игровой момент подобного поведения: в случае охоты животное может забыть о вилянии хвостиком.

Шершавость кошачьего языка объясняется его строением. Поверхность органа состоит из множества капиллярных сосочков, своеобразных крючков, покрытых кератином и загнутых к горлу. Во-первых, они выполняют роль расчески, благодаря чему кошки имеют неизменно идеальную «укладку». А во-вторых, позволяют отрывать мясо от кости. Как мы уже говорили выше, с разжевыванием крупных кусков еды у кошек проблемы.

Коты используют хвост для удержания баланса и резких поворотов. Кстати, именно в нем сосредоточено почти 10 % всех костей кошки!

У котов примерно 12 пар усов. Эта часть тела чрезвычайно чувствительна — даже если к ней не прикасаться напрямую. Усы используются для охоты, а также для оценки ширины прохода. Но если бока у кошки шире усов, есть риск, что она недооценит ширину проема и застрянет в ней где-то в области не самой стройной талии.

Если вы планируете выводить кота на улицу, начинайте приучать питомца к прогулкам в правильном возрасте. Лучше всего делать это приблизительно с полугода. В таком случае животные легче привыкают к выгулу.

Некоторые недобросовестные заводчики убеждают купить котенка в возрасте 1–2 месяцев: тогда животные якобы быстрее привыкают к новому дому. На самом деле щенков и котят нельзя отрывать от мамы до наступления 3–4 месяцев. Это приравнивается к жестокому обращению с животными. Котятам необходимо время, чтобы научиться премудростям у мамы-кошки и, конечно, получить крепкий иммунитет благодаря материнскому молоку. Такие заводчики хотят сэкономить на содержании котят и прививках.

Кошки, так же как и люди, подвержены проблемам с зубами. Самые распространенные причины: несбалансированное питание (тогда зубы портятся изнутри) и отсутствие гигиены (внешние повреждения). Не последнюю роль играют и травмы. В дикой природе кошки жуют кору деревьев, разгрызают твердую пищу. Это выполняет роль чистки зубов. Мягкий влажный корм не может обеспечить необходимую гигиену. Больше всего склонны к появлению проблем с зубами короткомордые породы (шотландцы, персы, британцы).

Среди пушистиков тоже встречаются правши и левши. Это обусловлено полом. Как правило, кошки роют правой лапой, коты — левой. Понаблюдайте за питомцем.

Когти на задних лапах кошки не такие острые, как на передних. Но это лучше не проверять опытным путем.