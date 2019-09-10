15 фактов о хаски, которые помогут раз и навсегда понять, подойдет ли вам эта порода

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Несколько лет назад cибирские хаски стали очень популярны. Немалую роль в этом сыграл культовый сериал «Игра престолов» — люди выбирали эту породу из-за сходства с лютоволками. Правда, хозяева собак не всегда учитывали, что хаски — ездовые псы и не вполне годятся на роль милых домашних питомцев. Горожане охотно заводили пушистых голубоглазых щеночков, а потом, когда они вырастали в свободолюбивых крупных животных, отказывались от них. До сих пор хаски считаются одной их самых часто встречающихся пород в приютах для бездомных животных.

Мы в AdMe.ru решили собрать максимум информации про эту породу, чтобы выяснить, стоит ли обзаводиться этим милым пушистым другом или лучше остановить свой выбор на других породах собак.

1. Хаски будет требовать долгих прогулок

Это очень активные собаки, поэтому большую часть дня они находятся в движении. Выбирая эту породу, учитывайте, что собака будет нуждаться в регулярных интенсивных прогулках — чем чаще, тем лучше. И, кстати, помните, что хаски — ездовые собаки, так что они очень любят бегать. Возможно, вам тоже придется полюбить бег.

2. Мозг собаки тоже нужно тренировать

Хаски нуждаются не только в физических нагрузках, но и в умственных тренировках. Так что хозяину придется часто ходить с собакой по разным местам, исследовать новые маршруты, играть и учить преодолевать препятствия. При регулярных нагрузках и подвижных играх ваш питомец будет вести себя как самое ласковое и послушное животное.

3. Хаски не охотник и не защитник

Если вам нужна собака для охраны, то придется выбрать другую породу. Использовать хаски для защиты практически бесполезно, так как у них отсутствует агрессия к человеку и охранный инстинкт сведен к минимуму. Более того, попытки разблокировать эту агрессию могут привести к нарушению психики собаки, а, учитывая ее размер, это может быть небезопасно для окружающих. Что касается охотничьего инстинкта, то он у хаски сильный, но они охотятся исключительно для себя и добычу не приносят.

4. Зато они отлично ладят с детьми

Сибирские хаски действительно могут легко стать прекрасными компаньонами для детей. У эскимосов, которые и вывели эту породу, была даже такая традиция: после рождения ребенка стаю хаски загоняли в жилище, чтобы они грели малыша. Правда, не стоит отпускать детей гулять с этой собакой самостоятельно. Дело в том, что хаски очень сильные и могут рвануть с поводка. В этом случае ребенок может вывихнуть себе плечевой или локтевой сустав.

5. Хаски очень умные, но упрямые

Хаски сложно дрессировать, поскольку они очень самостоятельны. Собака, скорее всего, будет прекрасно понимать, что вы от нее хотите, но выполнять все команды она станет только в том случае, если сама этого захочет. Сибирские хаски не мыслят шаблонно, как то требуется при дрессировке. В то же время эти собаки нуждаются в твердом и сильном лидере рядом с собой, который своей настойчивостью сможет добиться от своенравного питомца послушания. Поэтому людям со слабым характером будет очень непросто укротить этих темпераментных зверей.

6. Это обидчивые собаки

Физические наказания не лучший способ воспитания собак этой породы. Из-за особенностей характера метод кнута и пряника в отношении хаски не действует. Эти собаки очень эмоциональны и плохо переносят ругань, они могут обидеться и долго сидеть в углу. Воспитывая хаски, лучше их почаще хвалить и поощрять вкусняшками за хорошее поведение. Питомец это запомнит и будет хорошим мальчиком (или девочкой).

7. Хаски — попрошайки

Хаски довольно хитрые. Они отлично умеют симулировать и играть на публику. В основном все свои артистические способности они используют для того, чтобы урвать что-нибудь вкусненькое. Поняв, что, состроив «голодный» взгляд, он может получить лишний кусочек, хаски будет снова и снова прибегать к этому методу.

8. И воришки

Если хаски не удалось выпросить лакомый кусочек, то он его украдет. «Хаски» и «воришки» — это синонимы. Если вы оставите еду без присмотра, можете с нею попрощаться: собака найдет способ ее стащить. Причем для нее неважно, что лежит на столе, — кусок мяса или банан.

9. Хаски могут нападать на кошек и других мелких зверей

Важный момент: раньше упряжечных собак было принято кормить только зимой, когда они начинали работать в санной упряжке. В остальное время года псов распускали, и они жили на «подножном корму». Поэтому у хаски заложено в голове, что они сами должны добывать себе еду. Это свойство породы приносит определенные проблемы для хозяев собак. Так, видя на своем пути кота, курицу и даже зайца, пес, скорее всего, попробует догнать и задушить добычу. Правда, если щенок с детства воспитывался с котом или другим питомцем, то он не будет на них охотиться.

10. Помойки — лучшие друзья хаски

Хаски обожают рыться в мусоре и делать запасы. Скорее всего, все несъеденные кости и прочую дрянь ваш питомец будет приносить домой и прятать во всех уголках и шкафах. Ничего не поделаешь — инстинкт.

11. Они не лают

Этим собакам не свойственно лаять. Тем не менее они бывают очень разговорчивы. От любых сильных эмоций, будь то радость или возмущение, хаски начинают выть — совсем как настоящие волки.

12. В доме будет много шерсти

Сибирские хаски довольно чистоплотны, от них нет слюней, а их шерсть и кожа не имеют запаха. Но, заводя хаски, учтите, что у них действительно очень много шерсти, так что лучше заранее обзавестись надежным пылесосом. Линька проходит дважды в год естественным образом, но густой подшерсток необходимо вычесывать, иначе шерсть будет попадаться вам везде, даже в еде.

13. Первое время придется прятать обувь (и не только)

Первый год считается подростковым периодом для хаски — это самое сложное время, когда они грызут и царапают все подряд. Если не обзавестись специальными игрушками или косточками, то в ход пойдет ваша обувь и другие ценные вещи. Также щенок может довольно грубо покусывать ваши руки во время игр. В этом случае его надо воспитывать — прекращать веселье каждый раз, когда он позволяет себе такие шалости.

14. Хаски — северная порода

Решив завести собаку этой породы, помните, что сибирские хаски все-таки не очень хорошо переносят жару. Да, они способны адаптироваться к жаркому климату, но при этом могут чувствовать себя не лучшим образом. В летний период лучше гулять с ними по вечерам, а днем держать в тени и прохладе. Также ни в коем случае нельзя подстригать и брить хаски: их шерсть — изоляция от жары и влаги.

15. Эти собаки склонны к побегу

Эти собаки могут быть довольно свободолюбивы. Известны случаи, когда хаски перепрыгивали через заборы, мордой выбивали стекла в доме, выпрыгивали через окна. Они довольно быстро учатся самостоятельно открывать двери, а также делать подкопы. Не забывайте, что это очень умные животные.

Итог

В целом хаски — очаровательные собаки, очень социальные и дружелюбные, главное — найти к ним подход и начать заниматься с раннего возраста. Тогда ваш питомец станет вам лучшим другом. Однако если вы чувствуете, что не сможете уделять много времени тренировкам и дрессуре, то лучше отказаться от идеи завести хаски, поскольку эта порода нуждается в воспитании как никакая другая.