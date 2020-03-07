15+ домашних животных, которых природа наградила генетической изюминкой

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Похоже, у природы бывает особое настроение, потому что иногда она наделяет самых обычных домашних животных, таких как кошки и собаки, удивительными чертами. В результате генетических особенностей на свет появляются существа, которые запросто могли бы стать героями сказок и легенд: коты-химеры, собаки с человеческим выражением лица и лысые домашние эльфы. В конце статьи вас ждет бонус с фотографиями животных, чей окрас запомнится надолго.

Нам в AdMe.ru было сложно поверить в реальность существования некоторых животных, теперь пришла ваша очередь удивляться.

1. Когда смотришь на приморскую тигровую лайку, не сомневаешься, что в их роду действительно были тигры

2. Нет, это не крыса, а кошка породы ликой

3. Поденко ибиценко — редкая порода собак, которая, в отличие от большинства борзых, может охотиться ночью, а также приносить добычу живьем

4. Альберт — кот породы манчкин, поэтому у него такие короткие лапки

5. Ксолоитцкуинтли — одна из древнейших пород собак, национальное достояние Мексики

6. Настоящие домашние эльфы: кошки породы двельф

7. Если вы видите собаку с человеческими глазами, то перед вами австралийский пудель

8. Кошки, которые не выносят одиночества, — ориенталы

9. Австралийский куцехвостый хилер — старейшая порода пастушьих собак

10. Кинкалоу — порода кошек, которая появилась в результате скрещивания манчкинов и американских керлов

11. Утонаган — существо с внешностью волка и с характером доброй домашней собаки

12. Это кот породы селкирк-рекс, и он никому ничего не спускает с лап

13. Синий тайский риджбек — порода cобак с металлическим окрасом и выступающим гребнем жесткой шерсти на спине

14. Бергамская овчарка — древняя и загадочная порода собак, об истории происхождения которой известно крайне мало

15. Сьюки — бенгальская кошка

16. Нарния — британский короткошерстный кот-химера, который на 50 % состоит из доброты и на 50 % — из милоты

17. Сибирский кот — Рейнхардт

Бонус: животные, внешность которых природа создавала с особенной фантазией

Этот щенок хаски мог бы грабить банки, но он выбрал сторону добра и стал служебной собакой.

Этот малыш выглядит как помесь собаки, лисы и кошки.

А среди родственников этого кота явно были коровы.

Животные, как и люди, с большим сердцем иногда очень устают.

А какой особенностью обладает ваш питомец? Поделитесь с нами в комментариях фотографиями любимца.