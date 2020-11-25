15+ харизматичных зверушек, которые ну совсем как мы

Кто сказал, что милые зверушки — это только котики, собачки и птички? И дикие животные могут быть очень хорошенькими и даже похожими на нас. Вы это остро почувствуете, если досмотрите нашу подборку до конца. Здесь и сердитые лягушки, и нежные коровы, и очаровательные енотики. А в бонусе мы припрятали для вас кое-кого, явно напоминающего нас всех с утра.

Мы в AdMe.ru влюблены в братьев наших меньших и с удовольствием отыскивали в них знакомые черты. А вы?

Так вот они какие, телячьи нежности. Совсем как у нас

Когда уже не знаешь, в какое место себя еще поцеловать

Прямо как мы с другом на дискотеке

Это мы в конце недели пытаемся вылечить нервы успокаивающей ромашкой

Наверное, так мы выглядим в свой первый день за рулем

«Дорогая, ты точно не обиделась?»

Эта шиншилла может давать уроки позирования

Мое тотемное животное на этих выходных

Кажется, они позируют для обложки своего альбома

Мы тоже так смотрим, когда хотим запретную вкусняшку

Когда случайно открыл фронтальную камеру

«Очаровательный слоненок пытался спрятаться за столб, после того как понял, что люди поймали его за поеданием сахарного тростника в поле»

Кажется, этот лисенок хочет познакомиться

Сколько нежности

Самое спокойное место — рядом с мамой

То самое чувство, когда ты уже все, а рабочая неделя еще нет

Иногда стоит помнить: то, что ты не вышел ростом, никак не влияет на твою мимимишность

Эта сова выглядит так, как будто к ней на чай пришли любимые внуки

Когда твои друзья укусили за бочок, а ты нет

«Дай пять, человек»

Бонус: африканская дождевая лягушка выглядит как сердитое авокадо