15 доказательств того, что собаки делают нашу жизнь лучше

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Собака — самое искреннее животное и единственное существо на земле, которое любит вас больше, чем себя. Собаки делают нас более подвижными, заставляют чаще смеяться, радуют и умиляют даже в самый хмурый день. AdMe.ru приводит 15 доказательств того, что без собаки жизнь не та.

С собаками не может быть скучно

Потому что они готовы к самым безумным поступкам

И даже если вы заняты, они найдут, чем себя развлечь

Собаки мотивируют нас заниматься спортом

Напоминают, что нужно радоваться любым мелочам

Учат нас не скрывать своих чувств

Собака не даст вам грустить в одиночестве

И дурачиться в одиночку тоже не даст

Собака может подружиться с кем угодно. Даже с котом

Если у вас есть собака, значит дома всегда кто-то ждет и искренне радуется встрече

Своего человека собака будет защищать до последнего

Никогда не бросит друга в беде

И не умеет долго таить обиду

Собаки учат нас преодолевать любые препятствия