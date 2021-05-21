15+ доказательств того, что нам никогда не понять кошачью логику

Любимые коробки, шуршащие пакеты, странные повадки — все это ассоциируется с ненаглядными котиками, которых обожает весь интернет. И многим абсолютно неважно, что у них там с логикой, ведь они все равно классные, что ни говори.

Мы в AdMe.ru видели миллионы фотографий котов и просмотрим еще столько же, потому что они всегда поднимут настроение. И вам советуем.

«У него была привычка спать в мультиварке. Он так в ней комфортно лежал и смотрел на меня так счастливо, типа: „Смотри, как удобно“»

Ибо нечего

«Хорошая у меня кошка, хозяйственная. На данном фото снимает шторы, мотивируя это тем, что их давно постирать пора»

Чем уже пространство, тем интереснее

«С каждым днем протест моего кота против моей работы становится все ожесточеннее. Кто победит?»

У каждого свои причуды

«Логика кота»

Остается только не понять и простить

Видимо, у них собрание

«Сегодня мой кот вернулся домой вот такой»

«Они говорили: „Заведи кота — будет весело“»

«Отвернулись на 30 секунд от глаженого белья»

«Кухня тоже принадлежит ему»

«Я наконец выяснил, где прячется мой кот. Я заметил его только потому, что по телевизору начала чирикать птица и он слегка приподнял голову»

«Лежа-то удобнее, сами попробуйте»

«Это тоже коробка, так что ничего страшного»

«Слышу в ночи какой-то странный звук, врубаю фонарь и вижу такую картину»

Подытожим кошачью логику